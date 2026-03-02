Der Franken schwächt sich von seinem Rekord deutlich ab und stabilisiert sich auf einem klar tieferen Niveau. So wird der Euro wieder zu 0,9122 Franken gehandelt und der Dollar steht bei 0,7794 wieder knapp unter der Marke von 78 Rappen. Am Morgen war das Euro/Franken-Paar auf 0,9034 abgesackt und markierte damit ein neues Rekordtief, klammert man die Verwerfungen rund um die Aufhebung der Euro-Mindestgrenze 2015 aus. Auch der Dollar war kurz unter die Marke von 77 Rappen zurückgefallen.