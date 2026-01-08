06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,01 Prozent tiefer bei 13'307 Punkten.
06:10
05:00
Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag schwächer tendiert. Anleger zeigten sich angesichts der sich verschärfenden geopolitischen Spannungen und uneinheitlicher US-Arbeitsmarktdaten zurückhaltend.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 51'357 Punkte nach. Die Börse in Shanghai blieb fast unverändert.
Führende US-Regierungsvertreter hatten am Mittwoch erklärt, die USA müssten die Ölverkäufe Venezuelas kontrollieren. Zudem belastete ein chinesisches Exportverbot für Dual-Use-Güter nach Japan die Stimmung. «Es scheint, als ob die asiatischen Märkte nach einem starken Start ins Jahr 2026 nur eine Verschnaufpause einlegen», sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo. «Die geopolitischen Schlagzeilen geben den Ton an.»
04:15
03:35
23:55
US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen.
Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. «Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen», schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.
Der Dow Jones fiel um 0,94 Prozent auf 48'996 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6921 Zählern. Der Nasdaq 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25'654 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia. Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.
Für Kursausschläge sorgte am Mittwoch vor allem US-Präsident Trump. Seine Ankündigung, dass grosse Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen, setzte Titel betroffener Investoren unter Druck. Aktien von Blackstone etwa verloren 5,6 Prozent. Der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv. American Homes 4 Rent fielen um 4,3 Prozent und Invitation Homes um 6 Prozent.
Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Das drückte die Aktien von Northrop Grumman um 5,5 Prozent nach unten und die von Lockheed Martin um 4,8 Prozent. Beide Konzern kaufen Aktien in Milliardenhöhe zurück.
Unter den kleineren Titeln schossen Ventyx Biosciences um fast 37 Prozent nach oben, nachdem das «Wall Street Journal» über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 3,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch.
Aktien des Shampoo-Herstellers Olaplex schnellten um gut 22 Prozent nach oben. Nach hohen Kursverlusten der Aktien strebt nun der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel eine Übernahme von Olaplex an, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.
Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf «Hold» durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um mehr als 10 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)