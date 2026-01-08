Der Dow Jones fiel um 0,94 Prozent auf 48'996 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6921 Zählern. Der Nasdaq 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25'654 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia. Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.