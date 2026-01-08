13:05
Die Futures der US-Aktienmärkte fallen:
11:40
Der Schweizer Aktienmarkt büsst gemessen am SMI 0,11 Prozent ein. Der Leitindex steht bei 13'309 Punkten.
Nach dem starken Start ins neue Jahr scheint vorerst eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne angesagt, erklärt ein Händler. Diese hatte bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei beinahe 13'400 Punkten eingesetzt. Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag terminierten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dann erhofft man sich weitere Indikationen hinsichtlich des künftigen Zinspfads der US-Notenbank.
Am Vortag hatten US-Konjunkturdaten an den Märkten gemischte Gefühle hinterlassen. Insgesamt würden diese zwar auf eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinweisen, immerhin aber nicht auf einen Kollaps, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. In der Folge seien die Erwartungen an eine Zinssenkung durch das Fed im März vorerst leicht zurückgeschraubt worden. Für Verunsicherung hatte zudem US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie gesorgt.
Für den knapp positiven Saldo des Gesamtmarktes sorgen insbesondere die Schwergewichte Roche (+0,4 Prozent), Novartis (+0,3 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent). Letztere haben allerdings, begleitet vom Rückruf von Babynahrung, allein über die ersten drei Handelstage des neuen Jahres bereits mehr als 5 Prozent eingebüsst. Die Rückrufaktion hat sich mittlerweile auf noch mehr Länder ausgeweitet.
An der Tabellenspitze liegen UBS (+1,1 Prozent). Die Hoffnungen auf weniger strenge Kapitalvorschriften als vom Bundesrat nach dem CS-Untergang zunächst in Aussicht gestellt treiben die Aktien der UBS weiter an. Am (morgigen) Freitag endet die Vernehmlassung zum wichtigen Teilthema, der 100-prozentigen Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter.
Für die Mehrheit der Aktien innerhalb des SLI geht es indes nach unten. Am stärksten büssen dabei Logitech (-5,2 Prozent) ein. Ungeachtet des zaghaften Erholungsversuchs des Vortags, finden diese nicht aus dem Tief. Seit über 3 Wochen gibt der Wert stetig nach. Am Berichtstag werden Logitech von einer Abstufung durch Exane BNP Paribas auf «Neutral» zusätzlich zurückgebunden.
Zu Gewinnmitnahmen kommt es bei den Finanzwerten Partners Group (-2,7 Prozent) und Julius Bär (-2,5 Prozent) sowie bei konjunktursensitiven Titeln wie Amrize (-1,3 Prozent), Kühne+Nagel (-1,7 Prozent) oder Sika (-1,1 Prozent). Alle fünf Aktien haben sich seit Mitte November oder gar länger klar nach oben bewegt.
Auch bei VAT (-1,0 Prozent) werden nach dem fulminanten Start ins Jahr erste Gewinne mitgenommen. Im Vergleich zum Schlussstand von 2025 resultiert gleichwohl noch immer ein Plus von über 14 Prozent.
Im breiten Markt fallen Adecco (-7,1 Prozent) mit markanten Abgaben auf, nachdem die Aktie in den vergangenen drei Wochen stetig nach oben geklettert war. Jefferies hat das Rating für Adecco im Rahmen einer Branchenstudie auf «Underperform» von «Hold» gesenkt. Der kurzfristige Ergebniseffekt aus dem Restrukturierungsprogramm sei weitgehend eingepreist, so die Begründung, und die zugrunde liegenden Geschäftstrends blieben schwach.
Bucher Industries (-3,6 Prozent) büssen nach einer Abstufung durch Berenberg auf «Hold» von «Buy» an Terrain ein.
11:15
Die eingetrübten Geschäftsaussichten von AB Foods vergraulen die Anleger. Die Aktien fallen in London um bis zu 12,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit April 2025. Der Einzelhändler rechnet wegen einer schwachen Nachfrage bei seiner Modekette Primark in Europa und verhaltener Verkäufe im US-Lebensmittelgeschäft mit einem geringeren Jahresgewinn.
10:55
Das Biopharmaunternehmen schaut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Für das frisch angelaufene Jahr 2026 sieht sich das Unternehmen dank der gemachten Fortschritte gestärkt.
So sei das Geschäft mit dem Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) weiterhin kommerziell erfolgreich. Das Antipilz-Medikament war Ende 2025 in mehr als 75 Ländern auf dem Markt, auch in den USA und den meisten EU-Staaten.
10:05
Die Aussicht auf steigende Militärausgaben treibt die Rüstungswerte weiter nach oben. Im Dax steht Rheinmetall mit einem Kursplus von bis zu 4,1 Prozent an der Spitze des deutschen Leitindex. Seit Jahresbeginn haben die Titel bereits 20 Prozent zugelegt. Im MDax rücken die Aktien von Hensoldt und Renk um 2,9 beziehungsweise 5,6 Prozent vor.
Der europäische Branchenindex gewinnt 2,1 Prozent auf 3036 Punkte und markiert damit ein frisches Allzeithoch. «Die Anleger spekulieren darauf, dass die USA ihr Militärbudget weiter erhöhen werden, wenngleich auch nicht so stark wie jetzt von US-Präsident Trump lautstark verkündet», sagt Experte Jochen Stanzl von der Consorsbank.
US-Präsident Donald Trump hat eine massive Aufstockung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen Dollar für das Jahr 2027 gefordert. Im nachbörslichen Handel legten die US-Rüstungsaktien zu - die Papiere von Lockheed Martin stiegen um 6,2 Prozent, von General Dynamics um 4,4 Prozent und von RTX um 3,5 Prozent.
09:35
Der Schweizer Aktienmarkt steht gemessen am SMI 0,26 Prozent höher. Der Leitindex notiert bei 13'358 Punkten.
Nach dem starken Start ins neue Jahr scheint vorerst eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne angesagt, erklärten Händler die leicht positive Tendenz. Dies hatte bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei beinahe 13'400 Punkten eingesetzt.
Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag terminierten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dannzumal erhofft man sich weitere Indikationen hinsichtlich des künftigen Zinspfads der US-Notenbank.
Am Vortag hatten US-Konjunkturdaten an den Märkten gemischte Gefühle hinterlassen. Insgesamt würden diese zwar auf eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinweisen, immerhin aber nicht auf einen Kollaps, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. In der Folge seien die Erwartungen an eine Zinssenkung durch das Fed im März vorerst leicht zurückgeschraubt worden. Für Verunsicherung hatte zudem Donald Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie gesorgt.
Nestlé (+0,1 Prozent) halten sich knapp im Plus. Die Aktien haben allein an den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres begleitet von einem Rückruf von Babymilch über 5 Prozent nachgegeben.
Die Mehrheit der Blue Chips gibt indes nach, allen voran Logitech (-3,7 Prozent), die ihren seit Mitte Dezember dauernden Sinkflug fortsetzen. Am Berichtstag belastet eine Abstufung durch Exane BNP Paribas, wie es in Marktkreisen heisst.
Deutlicher geben noch Julius Bär (-2,1 Prozent), Partners Group (-1,3 Prozent), Amrize (-1,1 Prozent) oder Galderma (-1,1 Prozent) nach.
09:10
08:05
Alle Titel des Leitindex fallen zurück. Logitech verzeichnet mit minus 2,25 Prozent den grössten Verlust.
07:40
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Nestlé: Grupo Santander startet mit Outperform - 91,92 Fr.
- Logitech: UBS senkt auf 94 (100) Fr. - Buy
- Bucher: Berenberg senkt auf Hold von Buy - 397 (448) Fr.
- Adecco: Jefferies senkt auf Underperform (Hold) - Ziel 20 (24) Fr.
- Sika: Citigroup erhöht auf 190 (180) Fr. - Buy
- Kardex: UBS bleibt bei Buy - 355 (353) Fr.
- SGS: Goldman Sachs bleibt bei Neutral - 92 (91) Fr.
- Clariant: Bernstein bleibt bei Market Perform - 7,90 (8) Fr.
07:20
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex erstmals die 25'000-Punkte-Marke übersprungen. Aus dem Handel ging er 0,9 Prozent höher bei 25'122 Zählern.
Die Börsen stützten Hoffnungen auf rückläufige Ölpreise, weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und eine wirtschaftliche Erholung. An der Wall Street fanden die Indizes am Mittwoch nach der Rally zum Wochenstart keine einheitliche Richtung. Anleger warteten mit Spannung auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Sie erhoffen sich davon neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed.
In den Fokus rücken am Donnerstag die Konjunkturdaten. Anleger warten unter anderem auf Berichte zu den deutschen Industrieaufträgen und zum Arbeitsmarkt in der Euro-Zone im November. Ausserdem stehen Zahlen zum Konsumentenvertrauen im Euroraum im vergangenen Monat im Terminkalender.
In den USA folgen am Nachmittag die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Diese liefern einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,01 Prozent tiefer bei 13'307 Punkten.
06:10
05:00
Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag schwächer tendiert. Anleger zeigten sich angesichts der sich verschärfenden geopolitischen Spannungen und uneinheitlicher US-Arbeitsmarktdaten zurückhaltend.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 51'357 Punkte nach. Die Börse in Shanghai blieb fast unverändert.
Führende US-Regierungsvertreter hatten am Mittwoch erklärt, die USA müssten die Ölverkäufe Venezuelas kontrollieren. Zudem belastete ein chinesisches Exportverbot für Dual-Use-Güter nach Japan die Stimmung. «Es scheint, als ob die asiatischen Märkte nach einem starken Start ins Jahr 2026 nur eine Verschnaufpause einlegen», sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo. «Die geopolitischen Schlagzeilen geben den Ton an.»
04:15
03:35
23:55
US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen.
Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. «Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen», schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.
Der Dow Jones fiel um 0,94 Prozent auf 48'996 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6921 Zählern. Der Nasdaq 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25'654 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia. Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.
Für Kursausschläge sorgte am Mittwoch vor allem US-Präsident Trump. Seine Ankündigung, dass grosse Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen, setzte Titel betroffener Investoren unter Druck. Aktien von Blackstone etwa verloren 5,6 Prozent. Der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv. American Homes 4 Rent fielen um 4,3 Prozent und Invitation Homes um 6 Prozent.
Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Das drückte die Aktien von Northrop Grumman um 5,5 Prozent nach unten und die von Lockheed Martin um 4,8 Prozent. Beide Konzern kaufen Aktien in Milliardenhöhe zurück.
Unter den kleineren Titeln schossen Ventyx Biosciences um fast 37 Prozent nach oben, nachdem das «Wall Street Journal» über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 3,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch.
Aktien des Shampoo-Herstellers Olaplex schnellten um gut 22 Prozent nach oben. Nach hohen Kursverlusten der Aktien strebt nun der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel eine Übernahme von Olaplex an, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.
Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf «Hold» durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um mehr als 10 Prozent.
