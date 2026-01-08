Von Reuters befragte Experten gehen im Schnitt davon aus, dass in den USA im Dezember 60.000 ⁠neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden nach 64.000 im November. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht der privaten Arbeitsagentur ​ADP fiel überraschend schwach aus, während die Zahl ‌der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe laut ‍Daten vom Donnerstag moderat anstieg. «Beide Datensätze deuten auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes ​hin, und genau das sorgt dafür, dass die Marktteilnehmer mit Blick auf die am Freitag anstehenden offiziellen Daten etwas ‌besorgt sind», sagte Sam Stovall, Chefstratege ⁠beim Analysehaus CFRA.