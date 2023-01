Die Anleger in Asien zeigen sich zum Auftakt der neuen Woche vorsichtig optimistisch. Die Börse in Shanghai schloss am Montag 0,1 Prozent im Plus bei 3269,32 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent auf 4201,35 Zähler. Die chinesischen Aktienmärkte waren in der Vorwoche feiertagsbedingt geschlossen.