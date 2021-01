Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Roche: Morgan Stanley bei 365 Franken - 'Overweight' zu 'Equal-Weight'

LafargeHolcim: JPMorgan erhöht von 51 auf 59 Franken - 'Overweight'

LafargeHolcim: CS erhöht von 61 auf 64 Franken - 'Outperform'

LafargeHolcim: Julius Bär erhöht von 52 auf 60 Franken - 'Buy'

Lonza: Jeffries erhöht von 590 auf 665 Franken - 'Buy'

Adecco: Royal Bank of Canada erhöht von 57 auf 67 Franken - 'Outperform'

Swiss Life: Berenberg erhöht von 450,50 auf 501,80 Franken - 'Buy'

Partners Group: CS erhöht von 960 auf 1100 Franken - 'Outperform'

Lindt&Sprüngli: Barclays senkt von 75'000 auf 74'000 Franken - 'Underweight'

Interroll: CS erhöht von 1998 auf 2073 Franken - 'Neutral' zu 'Underperform'

Komax: CS erhöht von 140 auf 156 Franken - 'Neutral'

Sensirion: CS erhöht von 31 auf 37 Franken - 'Underperform'

Idorsia: Jeffries senkt von 31 auf 27,50 Franken - 'Hold'

Rieter: UBS erhöht von 81 auf 83 Franken - 'Sell'

Meyer Burger: Research Partner behält 20 Rp - Gesenkt auf 'Verkaufen' Daten: Bloomberg

08:10

Der SMI steigt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 10'819 Punkte. Die LafargeHolcim-Aktie ist um 1 Prozent höher gestellt: Dies dürfte mit Kurszielerhöhungen durch JPMorgan, Julius Bär und die CS zusammenhängen.

US-Rechtsfälle - Credit Suisse warnt vor einem Verlust im vierten Quartal https://t.co/kkAMclk08K pic.twitter.com/B6Lb4pWyyI — cash (@cashch) January 8, 2021

Die Aktie der Credit Suisse steht 0,5 Prozent tiefer. Die Bank wird wegen Rückstellungen für das vierte Quartal 2020 einen Verlust ausweisen.

Am breiten Markt fallen die volatilen AMS (+2,9 Prozent) und Stadler Rail (+1,3 Prozent) auf.

+++

07:30

In der Hoffnung auf ein beschleunigtes Weltwirtschaftswachstum decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall gewinnt 0,7 Prozent und ist mit 8238 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor acht Jahren.

+++

07:15

Nach dem jüngsten Höhenflug nutzen Bitcoin-Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich am Freitag um acht Prozent auf 36'578 Dollar, nachdem sie am Donnerstag erstmals die Marke von 40'000 Dollar übersprungen hatte.

+++

07:05

Der SMI steigt nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,45 Prozent auf 10'838 Punkte.

+++

06:00

Die Hoffnungen der Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung treiben die asiatischen Aktien am Freitag auf Rekordstände. Die Börsianer schauten über die Unruhen in den USA und die zunehmenden Fälle an Infektionen hinweg und vertrauten auf mehr Stimulus von der künftigen US-Regierung für die Wirtschaft.

Asia's richest man: Who is #ZhongShanshan Chinese billionaire is now the sixth richest person in the world with a fortune of $91.7 billion, according to Bloomberg's Billionaires Index.https://t.co/R42Epg6pN6 via @TOIBusiness pic.twitter.com/0CdFl8yZki — The Times Of India (@timesofindia) January 6, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent höher bei 27'996 Punkten und erreichte den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten.

+++

05:10

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

"Die Marktteilnehmer sind ziemlich optimistisch, wie sich die Dinge entwickeln, gerade in der politischen Landschaft, insbesondere natürlich in den USA. Das Potenzial für weitere Impulse ist sicherlich ein Segen für die Wirtschaft", sagte James Tao, Analyst bei CommSec in Sydney. "Die Impfstoffe kommen, erhalten die Zulassung - alles geht jetzt ziemlich schnell", fügt er hinzu.

+++

05:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,86 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4659 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8855 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2257 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0856 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3555 Dollar.

+++

22:40

In Erwartung weiterer Staatshilfen zur Abfederung der Coronavirus-Folgen haben Anleger bei US-Aktien zugegriffen und die Rekordjagd an der Wall Steet befeuert. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher bei 31'041 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,6 Prozent auf 13'067 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 3803 Punkte zu. Alle drei Marktbarometer markierten neue Bestmarken.

Genährt wurde der Optimismus von der Mehrheit der Demokraten des designierten Präsidenten Joe Bidenin beiden Kammern des US-Kongresses. Damit stiegen die Chancen für zusätzliche Konjunkturhilfen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Er rechne mit erneuten direkten Zahlungen an die Bürger in Höhe von jeweils 2000 Dollar. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren wieder bei Infrastrukturwerten zu. Ein börsennotierter iShares-Fonds (ETF) mit Werten aus diesem Sektor stieg zunächst auf ein Rekordhoch von 32,18 Dollar, bevor ihn Gewinnmitnahmen 0,1 Prozent ins Minus auf 31,4 Dollar drückten.

Der Solar-ETF von Ivesco gewann in der Spitze sieben Prozent und erreichte mit 123,38 Dollar ein Zwölf-Jahres-Hoch. Biden hatte sich im Wahlkampf für einen umweltverträglicheren Umbau der Wirtschaft starkgemacht. In der Hoffnung auf eine komplette Legalisierung von Marihuana gewann ein ETF mit Cannabis-Anbietern fast drei Prozent.

Gefragt waren die Papiere von CureVac, nachdem die Biotechfirma eine Entwicklungs- und Vertriebsallianz mit Bayer für einen Coronavirus-Impfstoff vereinbart hatte. Der Wirkstoff ähnele dem von BioNTech und Moderna, kommentierte Analyst Alistair Campbell von der Investmentbank Liberum. "Die Chancen stehen daher gut, dass er funktioniert." Die in den USA notierten CureVac-Aktien stiegen zeitweise um gut 20 Prozent. Am Ende stand noch ein Plus von mehr als 16 Prozent.

Zusätzlichen Rückenwind verlieh der Wall Street der überraschende Anstieg des Wachstumstempos in der US-Dienstleistungsbranche. Allerdings enttäusche die Beschäftigungskomponente des Einkaufsmanager-Index, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Dies sollte man für die morgigen US-Arbeitsmarktdaten bedenken." Experten rechnen wegen der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie für Dezember mit einer Verlangsamung des Stellenaufbaus ausserhalb der US-Landwirtschaft auf 71'000 von 245'000 im Vormonat. In der Privatwirtschaft waren sogar überraschend Stellen abgebaut worden.

+++

22:40

Auch Bitcoin setzte seinen Höhenflug fort. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise übersprang erstmals die Schwelle von 40'000 Dollar und klettert auf ein Rekordhoch von 40'426,50 Dollar. Dabei hatte sie vor gerade erst einmal drei Wochen die psychologisch wichtige 20'000er Marke durchbrochen und ihren Kurs binnen drei Monaten fast vervierfacht.

Analyst Timo Emden von Emden Research wies darauf hin, dass der Börsenwert sämtlicher Kryptowährungen erstmals die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten hat. "Die Anleger hat endgültig das Krypto-Fieber gepackt." Auch für AvaTrade-Experte Aslam ist ein Ende der Fahnenstange noch nicht in Sicht. "Die eigentliche Rally hat gerade erst begonnen."

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)