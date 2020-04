09:05

Der SMI legt mit einem Plus von 0,4 Prozent los. Fünf Minuten nach Handelsbeginn tendiert der Schweizer Leitindex bei 9647 Punkten. Die Aktien des Pharmaunternehmens Roche gewinnen im frühen Handel 1 Prozent. Der Pharmakonzern will sein Medikament Ocrevus bei der Behandlung von wiederkehrender oder progressiver Multipler Sklerose intensiver einsetzen. Die Infusionszeit soll von derzeit 3,5 auf 2 Stunden reduziert werden, dies bei einer zweimaligen Verabreichung im Jahr.

Der breite SPI-Index legt ebenfalls um 0,4 Prozent zu. Die Aktien von Meyer Burger legen um 6,6 Prozent zu, nachdem Veränderungen im Verwaltungsrate bekannt wurden.

Die Aussicht auf eine schrittweise Aufhebung des Lockdowns in verschiedenen Ländern sorge dafür, dass die gute Stimmung der Anleger anhalte, sagen Händler. Zudem seien die Vorgaben aus den USA gut. An der Wall Street hatte die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene schrittweise Öffnung der US-Wirtschaft und eine vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Zuversicht ausgelöst.

Andere Impulse sind zu Wochenbeginn dagegen dünn gesät. Ergebnisse grösserer Unternehmen werden erst im weiteren Wochenverlauf erwartet. Daher könnte der Markt nach einem guten Start ein wenig von seinem Schwung wieder verlieren und die anfänglichen Kursgewinne abschmelzen, ist zu hören. Am Dienstag legen der Bauchemiekonzern Sika und das Industrieunternehmen Sulzer Zahlen zum ersten Quartal vor. Ab Mittwoch folgen die Quartalsberichte von SMI-Schwergewichten wie Roche, Nestlé und Credit Suisse.

Julius Bär berechnet den SMI vor Handelsbeginn bei 9656 Punkten um 0,5 Prozent höher. Alle SMI-Titel sind zwischen 0,2 und 0,8 Prozent im Plus.

Der breite Markt steht bei 2290 Punkten bei einem Plus von 0,4 Prozent. Der grösste Verlierer sind die Aktien des Industriekonzerns Rieter. Die Aktien verlieren ex Dividende 4,6 Prozent. Ebenfalls unter die Räder kommt Kudelski ex Dividende mit minus 2,4 Prozent.

Die Ölpreise sind im asiatischen Handel am Montag gefallen. Während der Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Krise weiter anhält, mehrten sich am US-Markt zuletzt die Sorgen, die dortigen Öl-Lagerstätten könnten ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 27,64 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank um 3,59 Dollar auf 14,68 Dollar und damit auf ein Tief seit 21 Jahren.

Der Einbruch der Preise für US-Öl belief sich damit seit Jahresbeginn auf knapp 75 Prozent. Die Sorgen in Bezug auf die Rohöllager liessen die Kurse im Vergleich zum Nordsee-Öl stärker einbrechen, hier beliefen sich die Abschläge in diesem Jahr zuletzt auf nur 68 Prozent.

Wie Marktbeobachter der Australia & New Zealand Banking Group berichteten, stieg der Lagerbestand in Cushing, Oklahoma, seit Beginn des Monats März um satte 50 Prozent an. "Wir haben noch Hoffnung auf eine Erholung zum Ende des Jahres", äusserten die Experten. Am Samstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits in einer Kreisemeldung, dass auch beim staatlichen Ölkonzern Mex die Kapazitäten knapp werden. Es werde daher versucht auf gecharterte Tanker auszuweichen.

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag war er in der Hoffnung auf einen raschen Ausweg aus der Coronavirus-Krise 3,1 Prozent fester bei 10.625,78 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Pandemie bleibt weiter das alles bestimmende Thema an den Börsen. In Deutschland wird zwar die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren, so sollen unter anderem bald kleinere Einzelhandelsunternehmen wieder ihre Türen öffnen dürfen. Doch andere Bereiche, vor allem das Gastgewerbe, stehen weiterhin still.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 19.715 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1430 Punkten.

Japan meldete, dass seine Ausfuhren im März gegenüber dem Vorjahr um fast zwölf Prozent zurückgingen. Vorläufige Daten für April für die Produktion sind am Donnerstag fällig und werden voraussichtlich auch rezessionsähnliche Messwerte zeigen.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 107,83 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0755 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9681 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0861 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0518 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2473 Dollar.

