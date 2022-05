08:20

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei Julius Bär vorbörslich 0,64 Prozent tiefer geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Minus. Die grössten vorbörslichen Kursverluste verzeichnen die Aktien von Richemont (-1,7 Prozent). Dahinter folgen ABB (-0,9 Prozent), UBS (-0,9 Prozent), Holcim (-0,7 Prozent) und Logitech (-0,7 Prozent). Den geringsten Abschlag verzeichnet Swisscom (-0,4 Prozent).

Der breite Markt verliert 0,57 Prozent. Dabei verzeichnen vorbörslich VAT (-1,8 Prozent), Swatch (-1,7 Prozent), SFS (-1,5 Prozent) und Dätwyler (-1,3 Prozent) die grössten Kursverluste. Einzig Kühne+Nagel (+0,4 Prozent), Dufry (+0,4 Prozent) und Idorsia (+0,3 Prozent) befinden sich im Plus. Der Reisedetailhändler Dufry hat seine Konzession für den Londoner Flughafen Heathrow um drei Jahre verlängert.

+++

08:00

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen trotz leichter Verluste in der Nähe seines am Vortag markierten einmonatigen Höchststands gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0666 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Zum Franken hält sich der Euro bei einem Stand von 1,0310 weiterhin oberhalb der 1,03er Marke, nachdem er in der Nacht für kurze Zeit unter diese Schwelle gefallen war. Der US-Dollar bewegte sich mit 0,9665 Franken mehr oder weniger seitwärts.

In einem aktuellem Devisenkommentar gehen die Experten der Commerzbank auf die jüngsten Aussagen von SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler ein, die in die gleiche Kerbe wie vergangene Woche Thomas Jordan schlug. Die SNB werde nicht zögern, ihre Geldpolitik zu straffen, sollte die Inflation mittelfristig nicht in den Zielbereich zurückkehren, so die Notenbankerin. Die SNB scheine die Märkte auf eine Zinswende langsam vorbereiten zu wollen, wie schnell diese aber erfolgt, hänge sicherlich von der Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten ab, heisst es in dem Kommentar.

Profitiert hatte der Euro zum Wochenauftakt von Äusserungen aus den Reihen der EZB. Präsidentin Christine Lagarde hatte den erwarteten Straffungskurs der Zentralbank konkretisiert, indem sie für den Spätsommer ein Ende negativer Leitzinsen in Aussicht stellte. Den anschliessenden Kurs liess Lagarde jedoch weitgehend offen. Hintergrund der Straffung ist die hohe Inflation, auf die die EZB später als viele andere Notenbanken reagiert.

Am Dienstag stehen im Euroraum Konjunkturdaten im Blick. S&P Global gibt die Resultate einer monatlichen Umfrage unter ranghohen Unternehmensvertretern bekannt. Die Einkaufsmanagerindizes geben einen recht verlässlichen Hinweis auf die konjunkturelle Lage.

+++

07:55

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Gestützt auf einen überraschenden Anstieg des Ifo-Index hatte er am Montag 1,4 Prozent auf 14'175 Punkte zugelegt.

Am Dienstag legen unter anderem TAG Immo und CTS Eventim Zahlen vor. Siemens Energy lädt Investoren zum Kapitalmarkttag. Zudem werden einen Tag nach dem Ifo-Geschäftsklima auch die vorläufigen Mai-Zahlen für die Einkaufsmanagerindizes im Euroraum bekanntgegeben. Analysten erwarten, dass der Index für die Industrie weiter auf 54,9 von 55,5 gefallen ist.

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,18 Prozent tiefer. Am Montag gewann der SMI 1,39 Prozent auf 11'466.28 Punkte.

Die Nervosität der Anleger nimmt ab. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,10 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 127 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'466,28 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 5,9 Prozent auf 21,12 Punkte gesunken.

+++

+++

05:20

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent tiefer bei 26'863 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und lag bei 1885 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,5 Prozent.

Trotz konjunkturstützender Massnahmen in China schrecken die enttäuschenden Wachstumsaussichten der Volksrepublik die Anleger vom Einstieg in die asiatischen Märkte ab. "Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten für April haben wir unsere Prognose für das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) erneut nach unten korrigiert und erwarten nun für das zweite Quartal einen Rückgang des BIP um 5,4 Prozent auf Jahresbasis", schrieben die Analysten von JPMorgan. Zuvor hatten sie einen Rückgang von 1,5 erwartet. Die chinesische Null-Corona-Politik mit den damit einhergehenden Abschottungsmassnahmen habe der Wirtschaft bereits erheblichen Schaden zugefügt. "Unsere Prognose für das globale Wachstum im 2. Quartal liegt bei nur 0,6 Prozent auf Jahresbasis und ist damit das schwächste Quartal seit der globalen Finanzkrise ausserhalb des Jahres 2020."

+++

Investors fled most major asset classes in the past week, with US equities and Treasuries a rare exception to the massive exodus.

Global equity funds had $5.2 billion of outflows in the week to May 18, led by redemptions from mutual funds https://t.co/lUmPI5Z0uO pic.twitter.com/BrEKeohlp7

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 23, 2022