Zum grossen Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen Rezessionsängsten, die von drastischen Zinserhöhungen einiger Notenbanken ausgelöst wurden, 3,3 Prozent auf 13'036,47 Punkte verloren.

Vor diesem Hintergrund richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die europäischen Inflationsdaten. Experten erwarten für Mai eine Teuerungsrate von 8,1 Prozent im Jahresvergleich. In den USA stehen unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Terminplan. Analysten sagen hier eine Verlangsamung des Wachstums auf 0,4 von 1,1 Prozent voraus. Unabhängig davon laufen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien aus. Zum sogenannten Hexensabbat schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,16 Prozent höher.

Die Nervosität der Anleger ist sehr hoch und steigt weiter stark an. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Freitag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,35 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 142 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'475,37 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 11,4 Prozent auf 25,83 Punkte gestiegen. Dies entspricht dem höchsten VSMI-Schlusskurs der vergangenen 4 Wochen.

Die Vorgaben für den Freitag aus den USA sind wenig überraschend negativ. Die Kursgewinne nach der Zinserhöhung in den USA vom Mittwoch waren am Donnerstag schon wieder Makulatur. Dafür verantwortlich war für einmal auch die Schweizerische Nationalbank (SNB).

Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und der Schweiz hatte den Investoren am Donnerstag die Risiken der weltweiten Inflation erneut deutlich vor Augen geführt - mitsamt der damit verbundenen Gefahr einer Rezession. In diesem für Aktien denkbar schlechten Umfeld büsste der Dow Jones Industrial an Wert ein und fiel erstmals seit Anfang 2021 wieder unter die 30'000er Marke.

Was die Agenda am Freitag für die Schweiz anbelangt, so ist diese de facto leer. Sowohl von Konjunktur- wie auch von Unternehmensseite warten die Anleger auf neue Impulse. Die Papiere des Hörgeräteherstellers Sonova werden am Berichtstag Ex-Dividende gehandelt.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,7 Prozent tiefer bei 25'988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,6 Prozent und liegt bei 1838 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Die weltweiten Aktienmärkte steuern am Freitag auf ihre schlechteste Woche seit dem pandemischen Zusammenbruch der Märkte im März 2020 zu. Anleger befürchten drastische Zinserhöhungen, die die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten, während Wachstumsängste und ein steigender Schweizer Franken den US-Dollar unter Druck setzten.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 1,4 Prozent auf 134,01 Yen und stagnierte bei 6,7028 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent höher bei 0,9703 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0520 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0209 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,5 Prozent auf 1,2290 Dollar.

Die Kursgewinne vom Vortag nach der Zinserhöhung in den USA sind nur einen Tag später schon wieder Makulatur. Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und überraschend auch der Schweiz haben den Investoren am Donnerstag die Risiken der weltweiten Inflation erneut deutlich vor Augen geführt - mitsamt der damit verbundenen Gefahr einer Rezession.

In diesem für Aktien denkbar schlechten Umfeld büsste der Dow Jones Industrial 2,4 Prozent auf 29'927,07 Punkte ein. Das Börsenbarometer fiel erstmals seit Anfang vergangenen Jahres wieder unter die 30'000er Marke. Seit dem Rekordhoch im November 2021 hat der Dow rund ein Drittel eingebüsst.

Der marktbreite S&P 500 verlor 3,3 Prozent auf 3666,77 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 4,0 Prozent auf 11'127,57 Punkte noch stärker ab.

Mit der kräftigen Zinserhöhung vom Vortag wollen die US-Währungshüter die hohe Inflation bekämpfen, schürten gleichzeitig aber auch die Angst vor einer Rezession. Die Volkswirtin Allison Boxer vom Vermögensverwalter Pimco sprach von "Risiken, dass die Bereitschaft der Fed, die Inflation um jeden Preis zu bekämpfen, letztlich zulasten von Wachstum und Beschäftigung geht". Es bestehe die Gefahr, dass die Fed die Zinsschraube zu stark anziehe.

Auf dem falschen Fuss erwischt wurden die Investoren derweil vom Zinsschritt der Schweizerischen Nationalbank. Diese erhöhte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Das dürfte die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum weiter schüren. Die Bank of England erhöhte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, dies entsprach den Erwartungen am Markt. Auch in Hongkong zog die Notenbank die Zinsschraube weiter an.

An den US-Börsen stand Tesla mit einem Kursrücksetzer von 8,5 Prozent im Fokus. Offenbar nahmen die Anleger dem Elektroautobauer die Anhebung seiner Fahrzeugpreise auf dem heimischen US-Markt übel. Angesichts steigender Finanzierungskosten beim Autokauf könnten die Verbraucher Verzicht üben, sagte ein Händler.

Im Leitindex Dow hielten sich die Papiere von Boeing vergleichsweise gut mit einem Minus von 0,3 Prozent. Die US-Bank Citigroup hatte die Aktien des Flugzeugbauers auf "Kaufen" hochgestuft. Zudem machte ein Manager von Boeing Hoffnung auf eine baldige Auslieferung des Modells 787 Dreamliner. Wegen technischer Probleme stehen Hunderte Maschinen des Flugzeugtyps seit Ende 2020 auf Halde.

Anteilscheine von Abbott Laboratories verloren 2,6 Prozent, nachdem der Konzern einen unwetterbedingten Produktionsstopp für Babynahrung an einem US-Standort gemeldet hatte.

Für McDonald's ging es um 1,6 Prozent abwärts, womit sich die Aktie im sehr schwachen Markt noch recht gut hielt. Die Fastfood-Kette zahlt in Frankreich in einem Streit um Steuerzahlungen 1,25 Milliarden Euro, um das Verfahren zu beenden.

(cash/AWP/BloombergReuters)