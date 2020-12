07:30

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag war er 0,3 Prozent schwächer bei 13.630,51 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er im Verlauf bis auf 20 Punkte an sein Rekordhoch aus dem Februar herangerückt war. Wieder einmal wird das Thema Corona-Impfstoff im Mittelpunkt stehen.

Die europäische Pharmaaufsicht EMA wird voraussichtlich an diesem Montag eine Entscheidung über die Zulassung des Mittels von BioNTech und Pfizer treffen, das bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Sollte die EMA grünes Licht geben, ist der Weg zu Impfungen auch in Europa ab dem 27. Dezember frei - und damit ein entscheidender Schritt hin zur Überwindung der Pandemie getan

Der SMI wird rund zwei Stunden vor Handelseröffnung laut Daten der IG Bank rund 0,8 Prozent tiefer berechnet.

Die asiatischen Aktien sind am Montag infolge des Ausbruchs einer womöglich ansteckenderen Variante des Coronavirus in Großbritannien gefallen. Auch eine Einigung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket in den USA konnte die Stimmung der Anleger nicht heben. Der republikanische Mehrheitsführer des US-Senats, Mitch McConnell, sagte, dass Republikaner und Demokraten sich über ein Corona-Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verständigt hätten, das noch am Montag verabschiedet werden soll. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26.649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1783 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

China's largest chipmaker SMIC falls in Shanghai and Hong Kong after it was added to a U.S. blacklist https://t.co/Tm5UUVR8YB pic.twitter.com/GEfpkGLnjN — Bloomberg Next China (@next_china) December 21, 2020

"Die Devisenmärkte warten auf die endgültigen Ergebnisse eines möglichen Brexit-Deals und eines US-Fiskalpakets", sagte Ned Rumpeltin, europäischer Leiter der Devisenstrategie bei TD Securities. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,38 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5497 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent höher bei 0,8866 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,6 Prozent auf 1,2187 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0806 Franken nach.

Das britische Pfund Sterling lässt nach härteren Corona-Beschränkungen in London 1,2 Prozent Federn. Händler verwiesen auf die neue Corona-Variante und den Mangel an Fortschritten bei einem Brexit-Deal. Etliche europäische Länder verhängen zudem ab Mitternacht ein Verbot von Flügen aus Großbritannien.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)