Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien ABB: Julius Bär erhöht auf 34 (30) Fr. - Buy

ABB: Barclays erhöht auf 27,50 (26,00) Fr. - Equal

Kühne+Nagel: Barclays erhöht auf 225 (192) Fr. - Underweight

Valiant: UBS startet mit Neutral - Ziel 101 Fr.

Julius Bär erhöht das Kursziel für ABB auf 34 von 30 Franken und bestätigt die Einstufung "Buy". Die Ergebnisse zum ersten Quartal seien stark ausgefallen und die Guidance für das Gesamtjahr 2021 sorge für Zuversicht, schreibt Analystin Britta Simon. Dabei befinde sich der Industriekonzern schon seit längerem in einer Übergangsphase, wobei der Fokus in den letzten Jahren auf Kosteneinsparungen sowie Risikoreduzierung lang und ABB seine Geschäftsstruktur vereinfacht habe. Der seit März 2020 amtende CEO Björn Rosengren habe in dieser Hinsicht denn auch eine starke Erfolgsbilanz aufzuweisen, so die Expertin weiter. Sie schreibt der neuen dezentralen Geschäftsstruktur das Potenzial zu, die operativen Margen, das EPS-Wachstum und den freien Cashflow deutlich zu verbessern. ABB gingen am Mittwoch auf 30,36 Franken aus dem Börsenhandel.

06:20

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich wenig verändert in den Handel gehen. Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der IG Bank praktisch unverändert (+0,02%). Gestern hatte der Leitindex mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 11'103 Punkten geschlossen.

06:10

Die asiatischen Aktien sind im frühen Handel am Donnerstag nach der Rede des US-Präsidenten Joe Biden vor dem Kongress gestiegen. Biden warb nach knapp 100 Tagen im Amt für seine ehrgeizigen Großprojekte - billionenschwere Hilfen für amerikanische Familien und Bildung, Infrastrukturausgaben, die Bekämpfung von Rassismus und Polizeigewalt, eine Reform der Migrations-, Klima- und Steuerpolitik sowie der Umgang mit China. Er "spricht alle wichtigen Punkte an", sagte John Milray, Anlageberater bei Ord Minnett. "Auch die Fed bleibt gemäßigt, alles sehr unterstützend." Die US-Notenbank hatte tags zuvor angekündigt, trotz anziehender Konjunktur die Zinssätze und ihr Anleihenkaufprogramm unverändert zu lassen.

-Powell waves away inflation worries as the Fed holds rates near zero

-China post-Covid travel frenzy may break record this Labor Day

-Indonesian Coachella to lure post-pandemic crowd for MNC Group Here’s the latest news from Bloomberg @economics https://t.co/htRq3Kze05 — Bloomberg (@business) April 29, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.054 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1909 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

05:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,60 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4700 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9090 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2133 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1032 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3950 Dollar.

22:45

Mit moderaten Verlusten sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die jüngsten geldpolitischen Äusserungen und Entscheidungen der US-Notenbank Fed hatten kurzzeitig leicht positiven Einfluss auf die Indizes, änderten aber nichts an der südlichen Kursrichtung.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,48 Prozent bei 33 820,38 Punkten. Der S&P 500 markierte im Handelsverlauf zwar ein weiteres Rekordhoch bei 4201,53 Punkten, drehte zum Ende hin aber wieder nach unten ab. Letztlich verlor der marktbreite Index 0,08 Prozent auf 4183,18 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,42 Prozent auf 13 901,62 Punkte.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)