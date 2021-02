09:25

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien:

Roche: Vontobel erhöht auf 400 (398) Fr. - Buy

Oerlikon: Vontobel erhöht auf 11,10 (8,70) Fr. - Buy

Novartis: Vontobel erhöht auf 88 (87) CHF - Hold

Flughafen Zürich: Morgan Stanley senkt auf 161 (169)

Flughafen Zürich: Goldman Sachs erhöht auf 214 (205)

Richemont: Deutsche Bank erhöht auf 104 (100) Fr. - Buy

Straumann: JPMorgan erhöht auf Neutral (Underweight) - Ziel 953 (716) Fr.

Straumann: Credit Suisse erhöht auf 1'245 (1'170) Fr. - Outperform

Dufry: UBS erhöht auf 48 (35) Fr. - Neutral

Barry Callebaut: UBS erhöht auf 2250 (2200) CHF

Roche: UBS senkt auf 330 (355) CHF

09:10

Die Schweizer Börse startet zur Wochenmitte mit Verlusten in den Handel. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen.

Der SMI verliert um 09:10 Uhr 0,8 Prozent bei 10'819 Punkten. Der breite SPI büsst ebenfalls 0,8 Prozent ein bei 13'516 Zählern.

Der Nachrichtenfluss wird von den drei Schwergewichten bestimmt: Der Nahrungsmittelriese Nestlé (-0,9%) verliert trotz positiver Unternehmensnews. Der Konzern hat Fortschritte beim geplanten Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts gemacht. Nestlé hat mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co. eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Die Transaktion hat einen Wert von 4,3 Milliarden Dollar. Zudem legt Nestlé am morgigen Donnerstag Zahlen vor.

Bei Novartis (-0,3%) reagieren Investoren nur verhalten auf die Nachricht, dass die US-Zulassungsbehörde FDA dem Herzmittel Entresto eine erweiterte Zulassung erteilt hat.

Derweil leiden die Genussscheine von Roche (-2%) unter einer Abstufung durch die UBS. Die Experten äussern sich recht kritisch über die weiteren Wachstumschancen und halten denn auch die Markterwartungen für 2022 für zu hoch.

Noch deutlicher abwärts geht es nach Zahlen auch für den Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler (-2,5%). Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Optimierungsprogramm hat das Ergebnis zusätzlich zur Pandemie belastet.

Stabil präsentieren sich dagegen noch die Aktien vom Bankensoftwarehersteller Temenos (+0,1%) nach einem Auftrag vom IT-Dienstleister DXC Technology.

Ausserdem steigt die Aktie von Meyer Burger (+5,5%). Meyer Burger erhält von überraschender Seite her Zuspruch. In einer 72 Seiten starken Unternehmensstudie nimmt die US-Investmentbank Jefferies die Erstabdeckung der Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 56 Rappen auf (mehr dazu hier).

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich gemessen am SMI vorbörslich ohne grosse Bewegung. Der Schweizer Leitindex notiert laut Daten der Julius Bär rund eine Stunde vor Börseneröffnung 0,08 Prozent höher bei 10'916 Punkten. 18 von 20 Blue Chips notieren leicht tiefer.

Dafür ziehen die Schwergewichte Nestlè und Novartis (je +1%) den Index hoch. Der Nahrungsmittelriese Nestlé verkauft sein nordamerikanisches Wassergeschäft, wie er am Morgen meldete. Der US-Finanzinvestor One Rock Capital Partner erwerbe die Wassersparte für 4,3 Milliarden Dollar.

07:40

Der Bitcoin befindet sich weiter auf Rekordkurs. In der Nacht stieg die weltgrösste Kryptowährung auf bis zu 50'430 Dollar. Bereits gestern erreichte Bitcoin erreicht mit der Überwindung der 50'000-Dollar-Marke einen weiteren Meilenstein.

07:20

In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch kaum verändert starten. Börsianer achten insbesondere auf die US-Einzelhandelsumsätze. Experten rechnen für Januar mit einem Plus von 1,1 Prozent nach einem Rückgang um 0,7 Prozent im Vormonat. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Daneben veröffentlicht die US-Notenbank die Protokolle ihrer jüngsten geldpolitischen Beratungen. Aus ihnen versuchen Investoren abzuleiten, wie lange die Fed den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von fast null Prozent halten wird. Ausserdem legen zahlreiche Firmen Geschäftszahlen vor. Im Tagesverlust öffnet unter anderem der "Lucky Strike"-Macher British American Tobacco seine Bücher.

06:20

Der SMI notiert rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,23 Prozent tiefer. Gestern schloss der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 10'907 Punkten.

06:10

In Erwartung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed zeigen sich die asiatischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich. "Die heutige Veröffentlichung des Protokolls wird wahrscheinlich die Vorstellung verstärken, dass die Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum niedrig halten will", sagte Sophia Ng, Analystin bei der MUFG Bank in Singapur. Die Anleger werden auch die für diese Woche angekündigten Bilanzzahlen der grossen Hotelketten Hilton, Hyatt und Marriott auf Anzeichen für eine Belebung der globalen Reisenachfrage unter die Lupe nehmen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 30.279 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1961 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

The Nikkei is back at 30,000, But it’s a whole different world this time around https://t.co/Gt9Dl4sRZQ — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2021

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,85 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4542 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8930 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2091 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0799 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3890 Dollar.

22:45

Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag erst Rekorde aufgestellt und dann an Schwung verloren. Abgesehen vom Dow Jones Industrial drehten die anderen grossen US-Indizes ins Minus. Der Leitindex der Wall Street rettete sich aber 0,20 Prozent höher bei 31 522,75 Punkten ins Ziel. Stunden zuvor hatte er es erstmals über die Marke von 31 600 Punkten geschafft.

Andere Indizes begaben sich am Dienstag zuerst auch in Rekordhöhen, konnten ihre Gewinne aber nicht verteidigen. Der S&P 500 verlor letztlich 0,06 Prozent auf 3932,59 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,25 Prozent auf 13 773,77 Zähler nach.

