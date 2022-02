06:00

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,71 Prozent höher geschätzt.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent höher bei 27.498 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,1 Prozent und lag bei 1935 Punkten.

Die Börsen in Shanghai, Hongkong und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Erholung an der Wall Street steigert am Mittwoch damit auch die Risikobereitschaft der Anleger in Tokio. Alle drei Wall-Street-Benchmarks legten über Nacht zu. "Die Anleger erkannten, dass sie zu empfindlich auf Risiken reagierten und kauften Aktien zurück, die überverkauft waren", sagte Ikuo Mitsui, Fondsmanager bei Aizawa Securities. "Außerdem sind die Anleger empfänglicher für positive Nachrichten geworden, so dass sie Aktien mit soliden Gewinnen kauften. Der Markt ist jedoch auf ein Niveau gestiegen, auf dem die Anleger vorsichtig werden und mit dem Verkauf beginnen könnten".

Veteran strategist David Roche warns markets could be at a 'turning point' toward a bear market https://t.co/3WVDzX7Xnj — CNBC (@CNBC) February 2, 2022

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,77 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3605 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9213 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1272 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0385 Franken an.

+++

02:00

Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent höher bei 35'405,24 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 0,69 Prozent auf 4546,54 Punkte.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,60 Prozent auf 15'019,68 Punkte nach oben. Er war an den beiden vergangenen Handelstagen um jeweils mehr als 3 Prozent in die Höhe geschnellt.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen hatte der Paketboom im In- und Ausland United Parcel Service (UPS) im abgelaufenen Jahr einen überraschend kräftigen Gewinn beschert. Zudem übertrafen die Unternehmensziele für das laufende Jahr die Analystenerwartungen. Die Aktien des Paketdiensts waren im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch geschnellt und legten am Ende an der S&P-500-Spitze um rund 14 Prozent zu. Die Papiere des Wettbewerbers Fedex gewannen 2,5 Prozent. Die Anteilscheine von ExxonMobil stiegen um 6,4 Prozent. Nach herben Verlusten zu Beginn der Corona-Pandemie verdient der grösste US-Ölkonzern wieder glänzend. Im Kielwasser gewannen die Papiere des Wettbewerbers Chevron 2,6 Prozent.

Am S&P-500-Ende sackten die Papiere von AT&T um mehr als vier Prozent ab. Der hoch verschuldete Telekomkonzern will seine Dividendenausschüttungsquote auf etwa 40 Prozent des Cashflows begrenzen.

Im Dow blieben derweil die Aktien von Boeing gefragt und zogen an der Index-Spitze um rund vier Prozent an. Sie hatten bereits zu Wochenbeginn von einem Grossauftrag von Qatar Airways profitiert.

Der Online-Boom während der Corona-Pandemie lässt derweil bei Google die Kassen klingeln. Der Umsatz sprang im vierten Quartal um ein Drittel auf 75,3 Milliarden Dollar in die Höhe, wie der Google-Mutterkonzern nach US-Börsenschluss erklärte. Der Nettogewinn legte um 35 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar zu. Die Aktien schossen im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Analysten hatten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet.

Google parent Alphabet posted fourth-quarter sales and profit that topped analysts’ projections. Plus announced a 20-for-1 stock split.@emilychangtv talked to CFO Ruth Porat and tells us what she learned https://t.co/N1LR3QJOjy pic.twitter.com/qnGvu4vjEb — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 1, 2022

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)