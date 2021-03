10:10

Die Lindt&Sprüngli-Titel legen am Dienstag zu. Der Schokoladenhersteller hat bei der Vorlage seiner Jahreszahlen mit einem soliden Ausblick, einer saftigen Dividende und zusätzlich einem Aktienrückkaufprogramm an der Börse gepunktet.

Lindt PS gewinnen um 10:10 Uhr 3,8 Prozent auf 8'075 Franken. Auch der Gesamtmarkt gemessen am SPI zeigt sich mit einem Plus von 0,49 Prozent freundlich. Die Papiere des Schokoladenherstellers hatten zuletzt dem Markt hinterher gehinkt und sich deutlich von ihren Rekordständen entfernt.

Die Furcht vor einer abgeschwächten Nachfrage aus China belastet die Ölpreise. Die Sorte Brent aus der Nordsee und die US-Sorte WTI verbilligen sich um jeweils mehr als ein Prozent auf 62,89 beziehungsweise 59,95 Dollar je Barrel. Auf die Stimmung drückt auch die Erwartung, dass die Förderländer der OPEC bei einem Treffen in dieser Woche einer Erhöhung des Ölangebots zustimmen könnte.

Die Aktionäre des Basler Pharmaunternehmens Basilea sind in den letzten Jahren wahrlich nicht verwöhnt worden. Nun kommt auch noch das dazu: Die Aktie von Basilea fällt am heutigen Dienstag den elften (!) Handelstag in Folge - insgesamt von rund 62 auf 43 Franken. Eine solche Durststrecke der Basilea-Aktie gab es laut Bloomberg Automation seit August 2011 nicht mehr.

Das Unternehmen mit Domenico Scala an der Verwaltungsratsspitze führte letzte Woche unerwartet eine Kapitalerhöhung für Institutionelle Investoren durch, von der eine Woche zuvor bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen noch nicht die Rede war. Die Kapitalerhöhung führte zu einer Verwässerung der Aktien von 8 Prozent.

Kursentwicklung der Basilea-Aktie in den letzten vier Wochen, Quelle: cash.ch

Nach dem fulminanten Wochenstart geht der Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag mit Gewinnen in den Handel. Generell sprechen Marktteilnehmer aber von einem schwungvollen Start in den neuen Monat, der nicht zuletzt durch die etwas gesunkenen Anleiherenditen und die Hoffnung auf Konjunkturmassnahmen in den USA gestützt werde. Die Kursavancen am gestrigen Montag seien auch eine Reaktion auf die zum Teil deutlichen Abgaben der Vorwoche gewesen, meint ein Händler. In diesem Umfeld hätten Investoren relativ günstige Aktien aufgesammelt.

Der SMI notiert um 09:15 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 10'751 Punkten. Der breite SPI notiert 0,45 Prozent höher bei 13'429 Zählern.

Im SMI legen Alcon am stärksten zu (+1,9%). Die Bank Vontobel erhöht das Kursziel auf 69 von 67 Franken und belässt die Einstufung auf "Hold". Credit Suisse büsst 1,3 Prozent ein.

Jenseits des SMI bewegen Zahlenpublikation sowie Analystenkommentare die Kurse.

Der Rolltreppen- und Lift-Spezialist Schindler (+0,5%) weiss mit einem Auftrag zu gefallen. Zudem kann Temenos (+3,7%) klar zulegen. Bei Bankensoftware-Anbieter hilft eine Hochstufung durch Barclays.

Es ist aber vor allem die zweite Reihe, die an diesem Morgen mit einer Vielzahl an Zahlen von sich reden macht. So sind Oerlikon (+5,6%) und Arbonia (+2,5% vorbörslich, noch kein Kurs nach Handelseröffnung) nach Zahlen gesucht. Emmi (+1,4%) verlieren nach Zahlen und Aussagen zum 2021, Lindt & Sprüngli gewinnen wiederum (+0,7%).

Analystenkommentare machen sich derweil bei SIG Combibloc (-2,1%) bemerkbar, die von der Citigroup abgestuft wurden.

Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert in den Handel starten. Der SMI notiert laut Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Börseneröffnung leicht im Minus (-0,07%). Am gestrigen Montag schloss der Schweizer Leitindex 1,8 Prozent fester bei 10'707 Punkten und verzeichnete damit den prozentual grössten Anstieg seit Ende Dezember.

Unter den SMI-Titeln notiert einzig Lafarge-Holcim im Plus (+0,9%). Die anderen Blue Chips notieren leicht im Minus. Der breiten Markt steht etwas besser da. Oerlikon (2,6%), Arbonia (+2,4%), Dufry (+0,9%) und Emmi (1,4%) steigen allesamt überdurchschnittlich. Alle Unternehmen legten am Dienstagmorgen Zahlen vor.

Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex erneut über die Marke von 14.000 Zählern gesprungen und hatte 1,6 Prozent fester bei 14.013 Punkten geschlossen. "Aktien sollten sich als widerstandsfähig erweisen, aber der jüngste Anstieg der Realrenditen verdient es, beobachtet zu werden", erklärten die Analysten von Generali Investments. In der vergangenen Woche hatte ein Ausverkauf am Bondmarkt die Renditen nach oben getrieben und Investoren weltweit nervös gemacht. Bei den Einzelwerten steht unter anderem Morphosys im Fokus.

Das Biotech-Unternehmen hat nach vorläufigen Zahlen seine Finanzprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. Unter die Lupe nehmen die Investoren zudem die Zahlen des Kochbox-Anbieters Hellofresh und der Gabelstaplerkonzerns Kion. Mit Spannung warten Anleger zudem auf die Veränderungen bei der Zusammensetzung von Dax und MDax. Experten zufolge sind Siemens Energy sowie Hellofresh heiße Dax-Anwärter. VW-Großaktionär Porsche SE hofft auf den Aufstieg in die zweite Liga. Auf der Konjunkturseite stehen der Einzelhandelsumsatz für Januar sowie die Arbeitsmarktdaten für Februar an. Auch die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Euro-Zone haben die Anleger im Blick.

Der Goldpreis sinkt weiter und nähert sich der 1700-Dollar-Marke. Am Dienstagmorgen sank der Preis für eine Feinunze auf bis zu 1707 Dollar. Auch Wochensicht verliert das Edelmetall fast 5 Prozent an Wert. Damit ist Gold so wenig wert wie seit Juni 2020 nicht mehr.

Der SMI notiert laut Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung leicht im Minus (-0,14%). Am gestrigen Montag schloss der Schweizer Leitindex 1,8 Prozent fester bei 10'707 Punkten und verzeichnete damit den prozentual grössten Anstieg seit Ende Dezember.

Die internationale Risikofreude der Anleger kurbelt am Dienstag die asiatischen Börsen an. "Die Rallye an den Aktienmärkten in der EU und in den USA hat viel Gutes", sagte Chris Weston, Chef-Analyst bei Pepperstone in Australien. "Die Investoren sehen die Welt eindeutig in einem neuen Licht." Durch die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket steigert sich bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie-Folgen.

Die Investoren blicken auf die jährliche Parlamentssitzung in Peking am Freitag, von der erwartet wird, dass sie einen Kurs für die wirtschaftliche Erholung vorgibt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 29.555 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,78 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4696 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9153 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2025 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1009 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3893 Dollar.

Das näher rückende umfangreiche Corona-Hilfspaket für die US-Konjunktur sowie eine Beruhigung an den Anleihemärkten haben am Montag für kräftige Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Zudem stützten starke Stimmungs- und Wirtschaftsdaten, denn im Februar hellte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren. Darüber hinaus stiegen die Bauinvestitionen im Januar deutlich kräftiger als erwartet.

Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial schloss 1,95 Prozent höher auf 31 535,51 Punkte. Damit rückte er wieder an sein Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch bei etwas über 32 000 Punkten heran. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,38 Prozent auf 3901,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,89 Prozent auf 13 282,95 Punkte vor. Am US-Rentenmarkt legten richtungweisende Staatsanleihen um 0,14 Prozent auf 133,35 Punkte zu. Die Rendite sank zugleich auf 1,43 Prozent.

