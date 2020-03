08:10

Die Ölpreise haben am Dienstag ihren am Montag begonnen Erholungskurs fortgesetzt. Am Markt wurde auf die Hoffnung staatlicher und geldpolitischer Hilfen in der Coronavirus-Krise verwiesen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,35 US-Dollar (+0,9 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 47,46 Dollar.

Riskantere Anlageformen, zu denen auch Rohstoffe gehören, haben seit Wochenbeginn von der Hoffnung auf Finanzhilfen in der Corona-Krise profitiert. Es werden sowohl staatliche Ausgabenprogramme als auch geldpolitische Lockerungen für möglich gehalten. Die grossen Zentralbanken haben ihre Handlungsbereitschaft signalisiert, Australien hat seinen Leitzins bereits am Dienstagmorgen mit Verweis auf die Folgen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus auf ein Rekordtief reduziert.

Für Auftrieb sorgt am Erdölmarkt zudem das anstehende Treffen grosser Ölproduzenten. Am Donnerstag und Freitag wollen sich das Opec-Kartell und verbündete Staaten wie Russland im Rahmen des Verbunds Opec+ treffen. Erwartet wird eine zusätzliche Reduzierung der bereits gedeckelten Förderung. Hintergrund ist die Corona-Krise, die die Rohölpreise in der vergangenen Woche abstürzen liess.

+++

08:05

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,4 Prozent im Plus geschätzt. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass der Dow Jones am Vorabend 5 Prozent in die Höhe geschnellt ar. Aber es hat einen Grund: Novartis wird ex-Dividende gehandelt und steht 2,5 Prozent im Minus.

Die Aktie mit dem deutlichsten Anstieg ist die UBS, sie legt 1,7 Prozent zu. Auch die Credit Suisse steigt vorbörslich um 1,6 Prozent.

Der breite Markt legt vorbörslich 1 Prozent zu. Der einzige vorbörsliche Verlierer ist Logitech mit -1,4 Prozent. Der Computerzubehör-Hersteller musste eine Gewinnwarnung bekannt geben. Stark zulegen kann hingegen der Vakuumventilhersteller VAT. Die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel 3,1 Prozent.

+++

06:00

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 21'341 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1514 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Asian markets climbed early on Tuesday following Wall Street’s rebound on hopes of central bank interventions. Hong Kong evacuated residents from Wuhan and Australians are trying out greetings without handshakes. Follow our live coronavirus coverage here: https://t.co/uoflLUWVDA — Financial Times (@FinancialTimes) March 3, 2020

Die gute Laune der Anleger trotzt den Coronavirus-Sorgen und entstand durch die angekündigten Gespräche der Finanzminister der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7), die in dieser Woche über die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs für das Wirtschaftswachstum sprechen wollen. "Es besteht die Hoffnung, dass die G7-Länder eine Art koordinierte Maßnahme zur Bekämpfung des Virus ergreifen werden, möglicherweise einschließlich der Haushaltsausgaben", sagte Masahiro Ichikawa, leitender Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Die Europäische Zentralbank schloss sich am Montag dem Chor der Zentralbanken an und signalisierte ebenfalls ihre Bereitschaft, mit den wachsenden Bedrohungen durch den Virus umzugehen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) machte am Dienstag den Anfang und senkte ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent.

Die hektischen Schritte der politischen Entscheidungsträger spiegelten wachsende Befürchtungen wider, dass die neue Epidemie sich auf globale Lieferketten, die Produktion und die weltweite Reisetätigkeit niederschlägt und der Weltwirtschaft schade, die gerade im Begriff war, sich von den Folgen des Handelsstreits zwischen China und den USA zu erholen. "Es wäre kurzsichtig zu glauben, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen allein den Märkten wieder Ruhe bringen werden. Die Realität ist, dass sich das Coronavirus immer noch ausbreitet", sagte Takehiko Masuzawa, Leiter des Vertriebshandels für japanische Kunden bei Macquarie in Tokio.

Während das Coronavirus weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger dominiert, richtet sich der Fokus der Börsianer auch auf den sogenannten "Super Tuesday" in den Vereinigten Staaten: Am Dienstag wird in 14 der 50 Bundesstaaten über die Verteilung von insgesamt fast 70 Prozent der Delegiertenstimmen abgestimmt. Diese entscheiden darüber, wer auf dem Parteitag im Juli nominiert wird, gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump anzutreten.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 107,74 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9700 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9576 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1144 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0672 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2782 Dollar.

+++

05:50

Starker Wochenbeginn für die Wall Street: Nach dem Ausverkauf in der Vorwoche mit einem Wochenverlust von mehr als 12 Prozent ging es am Montag ebenso dynamisch in die andere Richtung. Anleger griffen kräftig zu und trieben den US-Leitindex Dow Jones Industrial um 5,09 Prozent nach oben auf 26'703,32 Punkte. Seit seinem Freitagsschluss hat das Barometer damit mit einem Schlag fast 1300 Punkte gut gemacht. Es war für den Dow der stärkste Tagesgewinn seit Jahren.

Now we're soaring again, phew https://t.co/Hv0XJJRRJ1 — Keith McCullough (@KeithMcCullough) March 2, 2020

Einmal mehr scheinen die Anleger auf ein Eingreifen der Notenbanken zu setzen, um mögliche Belastungen für die Wirtschaft durch das weltweit grassierende neuartige Coronavirus abzufedern. Die Ökonomen der Credit Suisse rechnen mit zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, wahrscheinlich im März und April.

Der marktbreite S&P 500 schoss am Montag um 4,60 Prozent auf 3090,23 Punkte nach oben, ähnlich wie der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 4,92 Prozent auf 8877,98 Zähler.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)