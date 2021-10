09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet zum Wochenstart zunächst schwächer. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber enttäuschende Konjunkturdaten aus China dürften auf die Stimmung drücken, heisst es am Markt. Zudem käme nach dem zuletzt doch wieder starken Lauf - der Leitindex SMI ist in der vergangenen Woche um 1,7 Prozent gestiegen - eine Atempause auch nicht ganz unerwartet. Zuletzt hatten unerwartet gute Konjunkturzahlen und Unternehmensergebnisse aus den USA den Börsen Auftrieb verliehen.

In der zweitgrössten Volkswirtschaft ist die Wirtschaft im dritten Quartal nur um 4,9 Prozent gewachsen nach 7,9 Prozent im Vorquartal. Analysten hatten mit 5,0 Prozent etwas mehr geschätzt. Dies könnte die europäischen Märkte etwas dämpfen, heisst es. Auch in den USA werden heute Montag wichtige Zahlen veröffentlicht. Laut Ökonomen dürfte sich das Wachstum der US-Industrieproduktion etwas abgeschwächt haben. Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Hierzulande geht diese am Mittwoch mit den Zahlen von Nestlé und Roche so richtig los.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,1 Prozent tiefer bei 11'902 Punkten. Der breite SPI büsst 0,12 Prozent ein bei bei 15'400 Zählern.

UBS (+0,9%) ist zunächst grösster Gewinne im SMI. Die Grossbank erhält Rückenwind von der Konkurrenz. Credit Suisse hat das Kursziel für die UBS-Aktien auf 18,50 von 18 Franken erhöht und das Rating "Outperform" bestätigt.

Trotz positiver News leicht tiefer gestellt sind Roche (-0,1%). Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Tecentriq zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten.

Schwach gehandelt werden deweil Richemont (-1,4%), die den Aufwärtstrend damit vorerst nicht fortsetzen können. In der vergangenen Woche hat der Titel des Luxusgüterherstellers fast zehn Prozent gewonnen. Gemäss einem Bericht des Onlineportals "Miss Tweed" lotet Richemont wieder Möglichkeiten für seinen Online-Luxusanbieter Yoox Net-a-Porter mit Farfetch aus. Die beiden PLattformen arbeiten bereits mit dem chinesischen Internetriese Alibaba zusammen.

Auf den hinteren Rängen werden VAT (je +0,5%) leicht höher gehandelt. Sie profitierten von positiven Analystenkommentaren, heisst es am Markt.

08:20

08:15

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug zu Beginn der neuen Handelswoche fortgesetzt. Am Morgen erreichten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils mehrjährige Höchststände, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche Mehrjahreshochs erreicht hatten. Seit mittlerweile acht Wochen legen die Ölpreise tendenziell zu, angetrieben durch die Sorge der Investoren vor einem zu geringen Angebot vor den Wintermonaten.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,80 US-Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Freitag. Zeitweise stieg der Preis bis auf 86,04 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren.

Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,24 Dollar auf 83,52 Dollar. Zuvor kletterte die Notierung am frühen Morgen bis auf 83,73 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2014.

Asian shares jittery ahead of China GDP; oil hits fresh highs https://t.co/l5O8xpLbZ2 pic.twitter.com/TKBWlP1Cti — Reuters (@Reuters) October 18, 2021

08:05

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,12 Prozent höher. Der Schweizer Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 11'961 Zählern.

Vor allem Roche (+0,5%) zieht den SMI nach oben. Der Basler Pharmariese will gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ibex Medical Analytics einen eingebetteten Bildanalyse-Workflow entwickeln. Auch Richemont (+1%) gewinnt klar. UBS (+0,4%) profitiert von positiven Analystenstimmen.

07:45

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Angeschoben von starken US-Bankenbilanzen hatte der Dax am Freitag 0,8 Prozent auf 15'587 Punkte zugelegt. Für den deutschen Leitindex war die alte Woche mit einem Plus von 2,5 Prozent die beste seit sieben Monaten gewesen.

Für Erleichterung sorgte die Einigung in Deutschland für den Start von Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition. Ökonomen und Analysten hatten vor allem den Verzicht auf Steuererhöhungen in den Sondierungspapieren gelobt. Am Montag steht die US-Industrieproduktion an, bei der Ökonomen mit einem etwas abgeschwächten Wachstum rechneten. Zudem werteten Investoren die jüngsten Zahlen zum chinesischen BIP-Wachstum aus. Bei den Unternehmen werden vor allem aus dem Ausland einige Bilanzen erwartet.

06:40

Bitcoin erholte sich am frühen Montag, nachdem er über das Wochenende leicht gefallen war. Die grösste Kryptowährung stieg um bis zu 5,3 Prozent und wurde in Hongkong bei etwa 62'180 Dollar gehandelt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag fiel er auf fast 59'000 Dollar. Bitcoin steht im Fokus, da der erste Futures-ETF, der an den Token gebunden ist, am Montag debütieren könnte, wie aus einer Einreichung hervorgeht. Zu den wichtigen Niveaus, die beobachtet werden, gehören die Schwelle von 60'000 Dollar sowie der April-Rekord von 64'870 Dollar.

Bitcoin rallied early Monday after falling over the weekend, ahead of an anticipated U.S. exchange-traded fund approval https://t.co/IBX1p1akOL — Bloomberg (@business) October 18, 2021

06:35

Die Schweizer Börse zeigt sich vorbörslich ohne klare Richtung. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank praktisch unverändert (+0,01%). Der Schweizer Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 11'961 Zählern.

06:10

Die Börsen in Asien haben zum Wochenauftakt wegen enttäuschender Daten zur Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) ins Minus gedreht. Das BIP wuchs im dritten Quartal mit 4,9 Prozent im Jahresvergleich so schwach wie seit dem dritten Quartal 2020 nicht mehr und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Die Volksrepublik hatte mit Strom- und Versorgungsengpässen, regionalen Virus-Ausbrüchen sowie mit wachsender Nervosität und Regulierung im Immobiliensektor zu kämpfen. "Wir glauben, dass die Stromknappheit und die Produktionskürzungen im vierten Quartal weniger problematisch werden", sagte Louis Kuijs, Leiter des Bereichs Asienwirtschaft bei Oxford Economics. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28.988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2017 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

JUST IN: China’s GDP growth slows to 4.9% in the third quarter, down from 7.9%, over a property slump and an energy crisis https://t.co/e8RUe1Uy6M pic.twitter.com/ddxPWg3R4e — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2021

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,26 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4381 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9246 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1584 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0712 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3730 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)