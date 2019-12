08:25

Der Handelsstreit hat die Aktienmärkte in Asien auch am Mittwoch belastet. In Japan ging es für den Nikkei zur Wochenmitte um 1,05 Prozent auf 23 135,23 Punkte nach unten. In Hongkong büsste der Hang Seng zuletzt gut ein Prozent auf 26 092,88 Punkte ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,03 Prozent auf 3849,82 Punkte.

08:10

Die Schweizer Börse steht vor einem freundlichen Start in den Handelstag. Laut vorbörslichen Daten von Julius Bär zieht der SMI um 0,34 Prozent an. Ausser Adecco (-0,25 Prozent) notieren sämtliche SMI-Titel im Plus. Zurich Insurance sticht mit einem Plus von 1,2 Prozent hervor. Der Versicherer profitiert von einer Kaufempfehlung von Barclays.

Der breite Markt notiert ähnich positiv. Negativ fällt der Flughafen Zürich (-4 Prozent) auf. Die vom britischen Fondsanbieter Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) beratenen Fonds wollen ihre Anteile am Flughafen Zürich verkaufen.

07:30

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und konnten damit an die Gewinne vom Vortag anknüpfen. Seit Beginn der Handelswoche ging es damit mit den Preisen leicht nach oben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,23 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag.

06:35

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch empfindlich auf einen möglichen Aufschub eines Handelsabkommens zwischen den USA und China bis nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 reagiert. Präsident Donald Trump hatte Reportern in London gesagt, es gebe "keine Frist" für ein Abkommen mit China zur Beendigung des Zollstreits. "In gewisser Weise mag ich die Idee, bis nach der Wahl auf den China-Deal zu warten", sagte er.

Frische US-Zölle auf Argentinien und Brasilien sowie drohende Zölle auf französische Waren trübten ebenfalls die Stimmung der Anleger, da es scheint, dass eine Beendigung des Handelstreits in weite Ferne rückt. "Es braucht nur ein oder zwei Kommentare und dann ist wieder ein schlechtes Gefühl da. Es ist alles immer noch ziemlich unsicher", sagt Sean Taylor, Chief Investment Officer für Asien-Pazifik bei der deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaft DWS.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 23.088 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1698 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

06:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,52 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0695 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9867 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1080 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0935 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3000 Dollar.

06:25

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor ein Prozent auf 27.502,81 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8.520,64 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,7 Prozent auf 3.093,21 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)