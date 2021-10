06:40

Bitcoin erholte sich am frühen Montag, nachdem er über das Wochenende leicht gefallen war. Die grösste Kryptowährung stieg um bis zu 5,3 Prozent und wurde in Hongkong bei etwa 62'180 Dollar gehandelt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag fiel er auf fast 59'000 Dollar. Bitcoin steht im Fokus, da der erste Futures-ETF, der an den Token gebunden ist, am Montag debütieren könnte, wie aus einer Einreichung hervorgeht. Zu den wichtigen Niveaus, die beobachtet werden, gehören die Schwelle von 60'000 Dollar sowie der April-Rekord von 64'870 Dollar.

Bitcoin rallied early Monday after falling over the weekend, ahead of an anticipated U.S. exchange-traded fund approval https://t.co/IBX1p1akOL — Bloomberg (@business) October 18, 2021

+++

06:35

Die Schweizer Börse zeigt sich vorbörslich ohne klare Richtung. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank praktisch unverändert (+0,01%). Der Schweizer Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 11'961 Zählern.

+++

06:10

Die Börsen in Asien haben zum Wochenauftakt wegen enttäuschender Daten zur Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) ins Minus gedreht. Das BIP wuchs im dritten Quartal mit 4,9 Prozent im Jahresvergleich so schwach wie seit dem dritten Quartal 2020 nicht mehr und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Die Volksrepublik hatte mit Strom- und Versorgungsengpässen, regionalen Virus-Ausbrüchen sowie mit wachsender Nervosität und Regulierung im Immobiliensektor zu kämpfen. "Wir glauben, dass die Stromknappheit und die Produktionskürzungen im vierten Quartal weniger problematisch werden", sagte Louis Kuijs, Leiter des Bereichs Asienwirtschaft bei Oxford Economics. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28.988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2017 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

JUST IN: China’s GDP growth slows to 4.9% in the third quarter, down from 7.9%, over a property slump and an energy crisis https://t.co/e8RUe1Uy6M pic.twitter.com/ddxPWg3R4e — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2021

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,26 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4381 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9246 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1584 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0712 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3730 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)