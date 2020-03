22:30

Der Dow Jones verlor 2,9 Prozent auf 25'917 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab drei Prozent auf 8684 Punkte nach und der breiter gefasste S&P 500 büßte 2,8 Prozent auf 3003 Punkte ein.

Die US-Notenbank setzte den Schlüsselsatz außerplanmäßig um einen halben Prozentpunkt herab. Anlagestratege Michael O'Rourke vom Brokerhaus JonesTrading bezeichnete den Fed-Entscheid als Panik-Reaktion und Fehler. "Er bringt die Leute nicht dazu, ins Kino, zu Konferenzen, Sport-Events oder anderen großen Veranstaltungen zu gehen."

"Nennen Sie mich altmodisch, aber ich hätte lieber eine Zentralbank, die nicht jedes Mal den Panikknopf drückt, wenn die Börse gerade ausflippt", sagte Win Tin, Leiter Devisenstrategie bei Brown Brothers zu Bloomberg.

Vor dem Zinsentscheid hatten bereits geplatzte Hoffnungen auf sofortige Konjunkturhilfen der großen Industriestaaten die Kauflaune der US-Anleger gedämpft. Am Montag hatte der Dow nach Ankündigung einer Telefonkonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der sieben größten Industriestaaten (G7) 5,1 Prozent zugelegt. Das war der größte Tagesgewinn seit elf Jahren.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Thermo Fisher mit einem Kursplus von knapp 1,8 Prozent. Der Laborausrüster will den deutschen Rivalen Qiagen für 10,4 Milliarden Euro übernehmen. Die beiden Unternehmen passten hervorragend zusammen, lobten die Analysten des Research-Hauses Evercore. Die in den USA notierten Qiagen-Papiere gewannen 14,8 Prozent.

Zu den Verlierern zählten dagegen die Aktien von Hyatt mit einem Abschlag von 3,2 Prozent. Die Hotelgruppe hatte zuvor wegen der Coronavirus-Epidemie eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Auch große Technologie-Unternehmen sackten ab. Google verlor 3,5 Prozent, Apple 3,2 Prozent, Microsoft 4,8 Prozent.

20:30

Die US-Börsen gehen nach der überraschenden Fed-Zinssenkung auf Tauchgang: Der Dow Jones und der Nasdaq verlieren je rund 4 Prozent. Am Vortag hatte der Dow noch mehr als 5 Prozent gewonnen und einen Grossteil der Verluste durch den Ausverkauf der Vorwoche wettgemacht.

Viele Marktteilnehmer begründeten die kräftigen Kursverluste am Aktienmarkt mit der bereits zuvor hohen Erwartung an eine Zinssenkung. Dass dies nun in einer ausserplanmässigen Aktion stattgefunden habe wie letztmals 2008 nach der Lehman-Pleite habe aber überrascht, hiess es. Einige kritisierten zudem, die Fed hänge am Haken der Märkte. Die Experten von Vontobel Asset Management sprachen von einer sehr aggressiven Massnahme der Fed. Sie habe gegenüber dem Markt zu früh nachgegeben. Es scheine, als hätten die hohen Marktschwankungen die Fed zu einer Reaktion gezwungen, was alles andere als gesund sei.

18:20

Das Tableau der Börsenindizes zeigt, dass die US-Märkte nicht dermassen überzeugt sind von der Fed-Zinssenkung. Viele Investoren nehmen sie als Panikreaktion wahr.

Viele europäischen Märkte schliessen deutlich tiefer verglichen zu den Tageshochs.

17:45

Der SMI schliesst nach der überraschenden Bekanntgabe einer Zinssenkung der US-Notenbank mit 1,37 Prozent und 10'087,40 Punkte im Plus. Der breitaufgestellte SPI verzeichnet ein Plus von 2,57 Prozent und schliesst mit 12'355,88 Punkten.

Der SMI hat gegen Ende des Handels deutlich nachgelassen, zeitweise lag er 3,4 Prozent im Plus. Nach dem Zinsentscheid der Fed begannen die Kurse aber zu bröckln.

Grund für das tiefere Abschneiden des SMI ist auch die Novartis-Aktie, die heute ex Dividende gehandelt wurde. Diese schloss den Handelstag mit minus 1,13 Prozent ab. Ebenfalls im Minus lag die CS Aktie mit 1, 4 Prozent.

Die Standardwerte stiegen zum Teil kräftig. An die Spitze setzte sich Sika mit einem Kursgewinn von 4,3 Prozent. Die Bauchemiefirma würde von Infrastrukturprogrammen profitieren. Getragen wurde der Anstieg aber vor allem von Nestle und Roche, deren Anteile 2,9 beziehungsweise zwei Prozent anzogen. Die Nachfrage nach den an sich als eher defensive Anlagen geltenden Indexschwergewichten galt Marktteilnehmern als Signal dafür, dass der Anstieg des Marktes breit abgestützt ist.

Am breiten Markt stiegen die Clariant-Aktien um 4,1 Prozent, nachdem der saudische Grossaktionär Sabic weitere Aktien des Chemiekonzerns gekauft und seine Beteiligung auf 31,5 Prozent aufgestockt hatte.

17:20

Die US-Börsen rutschen rund 90 Minuten nach der Verkündung der Zinssenkung immer weiter ins Minus. Der Dow Jones notiert derbeit bei -1,3 Prozent, der Nasdaq bei 1,1 Prozent und der S+P 500 bei -1,15 Prozent.

16:50

Die Zinssenkung will den US-Markt nicht so recht überzeugen. Der Dow Jones ist leicht im Minus, während die Börsen in Europa deutlich im Plus sind.

16:45

Der Swiss Market Index steigt nach der Fed-Zinssnekung. Alle SMI-Titel sind im Plus, ausser die Credit Suisse:

16:40

Spekulationen auf neue Geldspritzen und Konjunkturprogramme der sieben grössten Industrienationen (G7) zur Eindämmung der Folgen der Coronavirus-Epidemie haben der Schweizer Börse am Dienstag kräftig Schub gegeben. Auslöser für das grösste Tagesplus seit Ende 2019 war vor allem die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Der Leitindex SMI zog 2,8 Prozent auf 10.222 Punkte an.

Die Standardwerte stiegen zum Teil kräftig. An die Spitze setzte sich Sika mit einem Kursgewinn von 5,5 Prozent. Die Bauchemiefirma würde von Infrastrukturprogrammen profitieren. Getragen wurde der Anstieg aber vor allem von Nestlé und Roche, deren Anteile vier beziehungsweise 2,9 Prozent anzogen.

16:35

Eine überraschend angekündigte Zinssenkung der US-Notenbank Fed hat am Dienstag dem New Yorker Aktienmarkt eine schwankungsreiche erste Handelsstunde gebracht. Der Leitindex Dow Jones Industrial startete nach seinem fulminanten Wochenstart mit einem Zuwachs von mehr als 5 Prozent etwas schwächer, ehe ihn die Ankündigung der Zinssenkung um bis zu 1,4 Prozent steigen liess. Nach einem erneuten Rutsch ins Minus notierte das Barometer zuletzt wieder so gut wie unverändert auf 26 725,48 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 gewann bisher 0,64 Prozent auf 3110,16 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 8941,91 Zähler hoch.

16:30

Die überraschende und deutliche Zinssenkung der US-Notenbank treibt die Aktienmärkte weltweit weiter an. Die wichtigste Notenbank der Welt begründete ihren Schritt mit den sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Coronavirus. Den Leitzins senkte sie um 0,5 Prozentpunkte.

Der Swiss Market Index stand gegen 16.20 Uhr um 2,6 Prozent höher bei 12'209 Punkten. Auch der Leitindex der Eurozone - der EuroStoxx 50 - zog spürbar an.

Die Hoffnung auf ein Eingreifen der Notenbanken wegen der Viruskrise hat sich damit sich rascher als gedacht erfüllt. Ein ausserplanmässiger Beschluss und eine Veränderung um 50 Basispunkte habe es zuletzt in der Finanzkrise vor gut 10 Jahren gegeben, erklärten die Marktstrategen der Bank LBBW in einer ersten Reaktion.

Zuvor hatten die Finanzminister der grossen Industrieländer (G7) bereits ihren Willen bekundet, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vorzugehen.

Der US-Dollar sackte in der Folge auf 0,9530 Franken ab, während sich der Euro auf 1,0670 Franken verteuerte.

Die reguläre Zinssitzung der US-Notenbank hätte am 18. März stattgefunden. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird gemäss aktueller Planung am 19. März ihre geldpolitische Lagebeurteilung abhalten. Den Zinsschritt der Fed wollte die SNB auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

16:15

Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve um ein halbes Prozent auf 1,25 Prozent lässt die Kurse steigen.

Die US-Börsen Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 reagierten mit einem Plus von jeweils rund einem Prozent. Der Eurostoxx50 legte um 3,3 Prozent zu, der grösste Kurssprung in drei Jahren.

Der SMI, der bereits einen guten Handelstag hat, verbesserte sich moderat auf ein Plus von 2,4 Prozent.

Gold baut die Gewinne aus und verteuert sich um 2 Prozent auf 1621,74 Dollar pro Feinunze.

15:45

Der Dow Jones eröffnet mit -0,69 Prozent im Minus mit 26'518,25 Punkten. Der S&P 500 startet mit -0.64 Prozent mit 3071.95 Punkten.

15:05

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,46 Prozent im Minus auf 25'580 Punkte. Am Montag war der Dow um mehr als 5 Prozent nach oben geschnellt, nachdem er in der Vorwoche um mehr als 12 Prozent abgesackt war.

Die Verbreitung des Coronavirus sowie die Auswirkungen auf Finanzmärkte und Wirtschaft würden genau beobachtet, heisst es in einer Erklärung der G7-Finanzminister und Notenbankchefs. Die Finanzminister seien bereit, auch fiskalische Massnahmen - also beispielsweise höhere Staatsausgaben - zu ergreifen, soweit dies notwendig sei.

Im Anlegerfokus stehen auch die Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten. An diesem "Super Tuesday" wird in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll. Es geht um die Stimmen von mehr als einem Drittel aller Delegierten, die im Sommer letztlich den Kandidaten der Demokraten bestimmen.

Joe Biden now has more than 10 times as many billionaires contributing to his campaign compared to any other Democrat in the race https://t.co/nnvzNbGGDm by @mtindera07 pic.twitter.com/roR7N9jqWO

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Thermo Fisher Scientific im Fokus stehen. Nach einigem Ringen will der US-Technologiekonzern das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen für rund 10 Milliarden Euro schlucken. Thermo Fisher bietet den Qiagen-Aktionären 39 Euro je Aktie. Damit liegt die Offerte fast 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Der Qiagen-Kurs notierte zuletzt gut 18 Prozent höher bei 37,55 Euro, Themo-Fisher-Papiere gewannen im vorbörslichen Handel knapp 5 Prozent.

Der Kreditkartenkonzern Visa Inc stimmt seine Investoren auf ein niedrigeres Umsatzwachstum im zweiten Quartal ein. So sollen die Erlöse etwa zweieinhalb bis drei Prozent niedriger sein als zuletzt in Aussicht gestellt. Die Wachstumsraten hätten sich seit Ausbruch des neuen Coronavirus Woche für Woche verschlechtert, begründete Visa den Schritt. Die Visa-Titel sanken vorbörslich um 0,1 Prozent.

Die Tesla-Aktien verteuerten sich vorbörslich um 6,4 Prozent. Zuvor hatten die Analysten von JMP Securities die Papiere des Elektroauto-Herstellers von "Market Perform" auf "Market Outperform" hochgestuft.

14:35

Der Goldpreis profitiere von den Spekulationen auf Konjunkturhilfen, sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. Schliesslich könnten sie die Inflation ankurbeln. Das oft als Schutz gegen Preisauftrieb genutzte Edelmetall verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1603,85 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

14:35

Die US-Börsen werden voraussichtlich doch im Plus eröffnen. Daraufhin deuten die Terminkontrakte auf den Indizes. Die Futures auf den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq steigen 0,7 Prozent, 0,5 Prozent und 0,8 Prozent.

Die Hoffnung auf Zinssenkungen und Konjunkturprogramme lockt Anleger in die Aktienmärkte zurück. "Wenn die Corona-Epidemie eine positive Nebenwirkung hat, dann dass wesentliche politische Kräfte international nun endlich an einem Strang ziehen", sagte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. Eine eilig anberaumte Telefonkonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der sieben größten Industriestaaten (G7) lieferte am Dienstagmittag (MEZ) allerdings keine konkreten Ergebnisse. Die Teilnehmer bekräftigten lediglich ihre Bereitschaft, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

14:35

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach den herben Verlusten in der Vorwoche aufwärts gegangen. Investoren setzten darauf, dass sich mit den G7 die bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt den wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie entgegen stemmen. Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 2,0 Prozent auf 12095 Punkte. Die Erholung relativiert sich allerdings mit dem Blick zurück: In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000 Zähler eingebrochen.

14:00

Die Terminkontrakte auf den US-Indizes haben ihre morgendlichen Tagesgewinne wieder abgegeben. Die Futures auf den Dow Jones und den Nasdaq steigen 0,0 Prozent und 0,3 Prozent. Der breite S&P 500 sinkt 0,1 Prozent.

13:40

Zum Franken hält sich der Euro mit 1,0647 Franken (-0,3 Prozent) auch weiterhin oberhalb der 1,06er Grenze. Diese hatte er im Zuge der Marktturbulenzen kurzzeitig unterschritten. Derweil ist er am gestrigen Montag kurz gar über 1,07 Franken gestiegen. Der US-Dollar leidet hingegen derzeit unter einer gewissen Schwäche - auch zum Franken, wie der aktuelle Kurs von 0,9572 Franken (-0,2 Prozent) zeigt.

Als Auslöser für die Dollar-Schwäche werden Spekulationen auf Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) zur Eindämmung der Folgen der Corona-Krise genannt. Zwar hat auch die EZB am späten Montagabend ihre Handlungsbereitschaft signalisiert. Jedoch hat die Fed aufgrund des höheren Zinsniveaus mehr Spielraum. Der Dollar verliert, nachdem ihn die höheren US-Zinsen lange gestützt haben.

The European Central Bank says it is “ready to take appropriate and targeted measures” to deal with the risks the coronavirus outbreak might have for the global economy and financial markets https://t.co/tgVpbHOSc0

— CNN (@CNN) March 3, 2020