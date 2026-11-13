10:10
Die Aktien von AMS Osram sind am Freitag deutlich schwächer in den Börsenhandel gestartet. Der österreichische Lampen- und Sensorenhersteller hatte im dritten Quartal bei der Profitabilität die Erwartungen verfehlt. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel schlechter aus als erhofft.
Die Aktie sank bis gegen 10:05 Uhr um 6,1 Prozent auf 15,70 Franken. Derweil gab der Gesamtmarkt SPI um 0,26 Prozent nach.
Analysten sprachen von einem soliden Resultat im dritten Quartal. Die Ergebnisse hätten im Grossen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, kommentierte der zuständige Analyst der Bank Vontobel. Dabei habe der Verkauf des hochmargigen Nicht-Optik-Sensor-Geschäfts sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung, als auch die Bilanz erheblich beeinflusst. Aber der operative freie Cashflow (FCF) bleibe schwach, auch wenn das Ziel eines positiven FCF für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt worden sei.
Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen, hiess es unisono. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, hiess es bei der UBS. Auch das bereinigte EBITDA-Margenziel von 16,0 Prozent in der Mitte der Spanne falle unter den Konsensschätzungen aus, erklärte die ZKB. Dies sei vermutlich auf die verhaltene Smartphone-Nachfrage zurückzuführen, kommentierte Vontobel. Das Lamps & Systems-Geschäft werde wie üblich den Höhepunkt im 4. Quartal erreichen und die erwarteten niedrigeren Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise kompensieren können, schrieb die ZKB.
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09:54
Der Dax ist nach seinem jüngsten Rekordlauf schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 26'681 Zähler. Am Donnerstag hatte er erstmals in seiner Geschichte kurzzeitig die 27'000-Punkte-Marke überwunden. Die positive Stimmung wurde dann aber durch den Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia überschattet. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem der in eine Spionageaffäre verstrickte Nvidia-Chef Jensen Huang die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung niedergelegt hatte.
Zum Wochenschluss stehen Konjunkturdaten im Fokus, darunter die BIP-Daten für die Eurozone. In einer Schnellschätzung hatte das EU-Statistikamt Eurostat ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal von 0,4 Prozent ermittelt, nach einem Wachstum von 0,6 Prozent im Frühjahr. Nun wird sich in einer weiteren Schätzung von Eurostat zeigen, ob die Zahl Bestand hat. Ihren Blick richten Anleger zudem auf den US-Erzeugerpreisindex. Zuletzt hatten die US-Inflationsdaten für Oktober die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen an den Börsen verstärkt.
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09:30
Nach einer turbulenten Handelswoche ist der japanische Leitindex zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der Nikkei-Index legte um 0,5 Prozent auf 61'142 Zähler zu, der breiter gefasste Topix rückte um 0,1 Prozent vor.
Am Donnerstag hatte der Führungswechsel bei Nvidia für Verunsicherung gesorgt. Der weltgrösste Chipkonzern zog Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige legte die Führung des Unternehmens am Donnerstag mit sofortiger Wirkung nieder. Der Kursrutsch von Nvidia belastete den gesamten Tech-Sektor.
Zum Wochenschluss legten viele KI- und Chipaktien zu. Die Papiere von Advantest gewannen 2,1 Prozent, Tokyo Electron stiegen um 1,7 Prozent. Auf Wochensicht ist der Nikkei-Index um mehr als sechs Prozent vorgerückt. In China hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Investoren stiessen Aktien chinesischer Anbieter von KI-Modellen und Hardware für den US-Markt ab, da sie befürchteten, der Rücktritt von Huang als CEO von Nvidia könnte eine noch tiefere technologische Kluft zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt heraufbeschwören. Die Papiere der KI-Modellhersteller Z.AI Co und MiniMax Group verloren aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich eines eingeschränkten Zugangs zu fortschrittlichen KI-Chips 10,2 beziehungsweise 7,9 Prozent. «Der Markt spekuliert darauf, dass Nvidia nach Huangs Rücktritt die Beschaffung bei chinesischen Lieferanten reduzieren wird», sagte Wu Zhou, Fondsmanager bei Shenzhen Deyuan Investment Co. «Die USA werden wahrscheinlich auch die Beschränkungen für Chinas Zugang zu fortschrittlichen Chips verschärfen, einschliesslich der Anmietung von Cloud-Rechenleistung im Ausland.»
Der Shanghai-Composite verlor 0,6 Prozent, der CSI300 gab 0,7 Prozent nach.
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09:15
Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Freitag etwas tiefer. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien dürften dazu führen, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Aktie des Chipgiganten straucheln lassen und zunächst auch die Tech-Börse Nasdaq unter Druck gebracht. Die Verluste relativierten sich aber im weiteren Handelsverlauf, als Schnäppchenjäger zugriffen. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», so eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.
Händler brachten derweil auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Damit seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. «Auf den aktuell hohen Kursniveaus reagieren Anleger besonders empfindlich und sind auch schneller bereit, Gewinne mitzunehmen», kommentierte ein Börsianer. Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf derweil nicht zu erwarten.
Kurz nach Sitzungsbeginn notiert der Swiss Market Index 0,17 Prozent im Minus bei 15'124,3 Punkten Erst am Vortag hatte er erstmals kurz die Marke von 15'200 Punkten erreicht.
Auch der breite Markt gemessen am SPI startet mit Abschlägen (-0,47 Prozent, 21'234 Punkten) in den letzten Handelstag der Woche.
Der Pharmakonzern Novartis (-0,1 Prozent) will nach positiven Daten einer Phase-III-Studie von Rhapsido bei chronischer Nesselsucht zusätzliche Zulassungsanträge einreichen. Das Mittel ist bereits in vielen Ländern zugelassen.
Positive Nachrichten gab es auch von Galderma (+0,41 Prozent). Der Hautpflege-Konzern hat in Mexiko eine Zulassung für sein Filler-Produkt Restylane Shaype erhalten - sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie.
Für den Tech-Sektor rücken AMS Osram (-6,7 Prozent) in den Blick. Zwar lag der Umsatz im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, beim bereinigten EBITDA blieb das Unternehmen allerdings hinter den Schätzungen zurück.
Aryzta (+1,9 Prozent) kommen nach dem Interview mit cash.ch in Bewegung. Konzernchef Urs Jordi sieht den Backwarenkonzern angesichts seiner tiefen Börsenbewertung als mögliches Übernahmeziel an. Derzeit sei dies aber kein Thema, wie er im Gespräch sagte.
Bei Lindt&Sprüngli (-0,23 Prozent) fordert der Investor Deutsche Asset Management derweil eine stärkere Kontrolle und eine Erneuerung des Verwaltungsrats. Besonders die Machtkonzentration bei Präsident Ernst Tanner ist dem Lindt-Aktionär ein Dorn im Auge.
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08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:28
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08:20
Der nachlassende Risikoappetit vieler Anleger hat Bitcoin zu schaffen gemacht. Die Kryptowährung rutschte unter die Marke von 70'000 Dollar und fiel in der Spitze um mehr als fünf Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 67.757 Dollar. Zuletzt sorgten der Führungswechsel bei Nvidia, aber auch die Spekulationen auf weiter steigende Zinsen in den USA für Verunsicherung.
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08:10
Der Schweizer Aktienmarkt notiert gemessen am SMI im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär im Minus mit 0,13 Prozent. Dabei tendieren alle SMI-Titel tiefer, bis auf den Luxusgüterkonzern Richemont (+1,5 Prozent) der im ersten Halbjahr 2026/27 mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet hat. Die Abschläge bewegen sich in einer Bandbreite von -0,95 Prozent (Amrize) und -0,18 Prozent (Swiss Life).
Auch der breite Markt steht vor einem tieferen Markt, der derzeit 0,20 Prozent Abschläge verzeichnet.
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07:48
Es war am Morgen nicht klar, ob Richemont allenfalls bei der Schweizer Börse SIX das Aussetzen des Handels beantragen werde und allenfalls eine Ausnahme erhält, am Freitag ausserhalb der vorgeschrieben Ad-hoc-Zeit zu publizieren.
Kursrelevante Unternehmensnachrichten wie Finanzzahlen müssen hierzulande ausserhalb der «handelskritischen» Zeit erfolgen: spätestens 90 Minuten vor Handelsbeginn - also vor 7.30 Uhr - oder nach Handelsschluss um 17.40 Uhr.
Der US-Techkonzern Microsoft ist von einer Grossstörung betroffen. Weltweit sind Unternehmen und Konsumenten von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten, unter anderem dem E-Mail-Dienst Outlook.
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07:44
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Freitag nur wenig bewegt. Es stehen zum Wochenschluss keine marktbewegenden Konjunkturdaten an, die frische Impulse bringen könnten.
Für die Commerzbank hat sich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.
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07:41
Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des seit Februar andauernden Iran-Krieges erhielt zum Wochenschluss einen Dämpfer. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben staatlicher Medien ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen. Dies sei die Vergeltung für einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in der südiranischen Stadt Sirik, hiess es in den Berichten. Es ist der erste derartige Angriff auf US-Militäreinrichtungen in einem Golfstaat seit Anfang September.
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07:28
Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag schwächer starten. Am Donnerstag war er nur kurz über die historische Marke von 27'000 Punkten geklettert, da der Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia die Anleger verunsicherte. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang im Zuge der Spionageaffäre die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung abgegeben hatte. Aus dem Handel ging der Dax 0,4 Prozent höher bei 26'771 Punkten.
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06:18
Der Schweizer Leitindex SMI tendiert vorbörslich bei der Bank IG leicht tiefer mit 0,1 Prozent bei 15'123,1 Punkten.
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05:45
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nach einer turbulenten Woche rund um den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang stabilisiert. An der Börse in Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 61'362,9 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3952,0 Zählern. In China gewann die Börse Shanghai 0,2 Prozent auf 3663,7 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen bei 4042,0 Punkten stagnierte. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,26 Prozent, und in Südkorea legte der Kospi um 2,35 Prozent zu.
Der Rücktritt von Huang wegen ausserehelicher Affären sorgte für Unsicherheit über die US-Exportpolitik und den Zugang zum chinesischen Markt. «Sein Weggang hinterlässt ein Vakuum, das schwer zu füllen sein wird», erklärten Analysten von JPMorgan. Dennoch profitierten japanische Halbleiterwerte: Advantest gewannen 5,9 Prozent und Tokyo Electron stiegen um drei Prozent. «Der Anstieg von Halbleiter- und KI-bezogenen Aktien scheint ein Faktor für die dieswöchigen Gewinne zu sein», sagte Strategin Maki Sawada von Nomura Securities.
Politische Entwicklungen in Japan rückten ebenfalls in den Fokus der Investoren. Die Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi plant Insidern zufolge drastische Kürzungen bei Rüstungsaufträgen. Das Finanzministerium schlug vor, die Verteidigungsausgaben für die kommenden fünf Jahre auf 50 bis 60 Billionen Yen zu begrenzen, was deutlich unter den von Sicherheitspolitikern geforderten 80 Billionen Yen liegt. Grund dafür sind Steuersenkungen, die Takaichi zur Ankurbelung der Wirtschaft versprochen hat. Dies erschwert Japans Ziel, die Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Unterdessen sorgten Übernahmepläne im Technologiesektor für Aufsehen: Samsung Electronics verhandelt einem Medienbericht zufolge über den Kauf des US-Kühlsystemherstellers Modine Manufacturing.
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05:30
Der Dollar profitierte von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und gewann im asiatischen Devisenhandel geringfügig auf 159,89 Yen. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen hatte zuvor einen Höchststand von 4,8920 Prozent erreicht, da Investoren eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte im Dezember nicht mehr ausschliessen. Die US-Währung legte zudem leicht auf 6,6710 Yuan zu und rückte zum Schweizer Franken etwas auf 0,8352 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1059 Dollar und zog leicht auf 0,9236 Franken an.
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05:15
Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise leicht nach, nachdem sie am Vortag wegen Angriffen auf die saudiarabische Energieinfrastruktur und Störungen in der Strasse von Hormus noch gestiegen waren. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 95,50 Dollar je Barrel. Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent schwächer bei 88,26 Dollar.
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23:00
Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um.
Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28'289,2 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen.
Händler verwiesen mit Blick auf die insgesamt vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform «Truth Social», dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.
Der langjährige Nvidia-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit soll intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.
Der Rücktritt Huangs könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen am Donnerstag im Tief erstmals seit Mitte 2025 wieder unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um fast ein Drittel eingebrochen.
Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele deutlich.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)