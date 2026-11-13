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17:35
Der Swiss Market Index (SMI) geht 0,31 Prozent tiefer bei 15'102,68 Punkten aus dem Handel. Derweil sinkt der Swiss Performance Index (SPI) um 0,25 Prozent auf 21'257,73 Zähler.
Der Handel war über weiter Strecken von schwachen Signalen aus den USA geprägt. Für Gesprächsstoff sorgte insbesondere der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», relativiert eine Händlerin die Vorkommnisse zwar. Am Markt blieb die Stimmung aber trüb. So etwa führte eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen in China zu Verunsicherung.
Unter den Einzelwerten taten sich Alcon (+1,8 Prozent), Nestlé (+1,3 Prozent) sowie die Finanztitel Swiss Life (+0,9 Prozent), Zurich Insurance (+0,7 Prozent) und Swiss Re (+0,7 Prozent) hervor.
Die Pharmariesen Roche (-0,4 Prozent) und Novartis (-0,1 Prozent) trugen zum Verlust des Gesamtmarktes bei. Auf der Verliererseite sanden zudem Galderma (-1,5 Prozent), Sandoz (-2,7 Prozent) und Richemont (-3,8 Prozent). Der Luxusgüterkonzern hat die Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Sie überzeugten nicht ganz.
Am breiten Markt gaben AMS Osram (-9,1 Prozent) nach Zahlen ebenfalls deutlich nach. Im Minus schlossen auch Curatis (-4,8 Prozent) und Gurit (-4,2 Prozent). Zu den Gewinnern zählten Matador (+16,5 Prozent), Infomaniak (+3,8 Prozent) und Intershop (+3,0 Prozent). Die Aktie der Zürcher Immobiliengesellschaft wurde durch die Meldung zu einem Liegenschaftenverkauf angeschoben.
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16:45
Nach der Anhebung der Jahresziele von Cerebras Systems haben Anleger kräftig zugelangt. Die Aktien legten im frühen Handel an der Wall Street um bis zu 23,2 Prozent zu und notierten später noch knapp zwölf Prozent im Plus.
Der Chiphersteller rechnet nun für 2026 mit einem bereinigten Umsatz von 940 bis 960 Millionen Dollar nach zuvor 880 Millionen bis 890 Millionen Dollar. Im abgelaufenen Quartal schrieb der Konzern zudem überraschend schwarze Zahlen: Der bereinigte Gewinn belief sich auf 29,82 Millionen Dollar nach einem Verlust von 10,86 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.
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15:55
Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche den Leitindex Dow Jones Industrial noch einmal etwas angetrieben. Er legte am Freitag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52'392 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von gut zwei Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen aber weiter ab.
Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,5 Prozent auf 28'154 Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.587 Zähler nach. Am Vortag hatten die grossen US-Börsenbarometer sämtlich leicht nachgegeben.
Wenige Tage vor dem Börsengang des Plattformbetreibers Anthropic beruhigte sich die Lage in der KI-Branche etwas nach dem Führungsbeben bei Nvidia. Die Aktien des Chipgiganten fielen gleichwohl um weitere 1,5 Prozent. Am Vortag waren sie auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 eingebrochen. Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat nun Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen.
Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft: Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die technische Anfälligkeit liess die Anleger nicht ganz kalt, der Aktienkurs sank um 0,3 Prozent.
Zahlen hatte es am Vorabend nach US-Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um 3,7 Prozent. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.
Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials, die Aktien gaben um 1,5 Prozent nach. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Einige Investmenthäuser senkten aber ihre Kursziele für die Aktien.
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15:50
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14:46
Der US-Technologiesektor hat den Rücktritt des KI-Visionärs Jensen Huang beim Chipriesen Nvidia vorerst gut verkraftet. Am Vortag hatte der Nasdaq 100 seine anfänglichen Verluste fast noch aufgeholt und nun zeichnen sich am Freitag Gewinne ab. Gut eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den technologielastigen Leitindex mit 0,7 Prozent im Plus auf 28'477 Punkte. Rückenwind lieferten dabei auch aktuelle Erzeugerpreisdaten.
Für den Dow Jones Industrial mit seinem stärkeren Fokus auf Standardwerte liegt die Indikation mit 0,6 Prozent im Plus bei 52'630 Punkten. Die beiden New Yorker Kursbarometer steuern damit jeweils auf kräftige Wochengewinne zu: Beim Nasdaq 100 liegt sie um die 5-Prozent-Marke, während sie beim Dow über 2 Prozent betragen.
Noch vor dem US-Börsenauftakt schauten die Anleger auf US-Erzeugerpreise, die im Oktober deutlich stiegen, aber einen Tick weniger als befürchtet. Diese Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Sie sind daher im Hinblick auf den nächsten Zinsentscheid der Notenbank Fed im Dezember wichtig. Hier hatten zuletzt schon Spekulationen zugenommen, dass der Leitzins nicht nur um 0,25 Prozentpunkte, sondern sogar um 0,5 Prozentpunkte steigen könnte.
Wenige Tage vor dem Börsengang des Plattformbetreibers Anthropic beruhigte sich die Lage an der KI-Front nach dem Führungsbeben bei Nvidia erst einmal etwas. Die Titel des Chipriesen erholten sich vorbörslich um 1,5 Prozent vom Tief seit Juni 2025, auf das sie am Vortag nach dem Huang-Rücktritt zunächst gefallen waren. Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat nun Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen.
Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die technische Anfälligkeit liess die Anleger nicht kalt, denn der Kurs sank vorbörslich um 1,2 Prozent.
Zahlen hatte es am Vorabend nach US-Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, denn der Kurs rutschte vorbörslich mit drei Prozent ins Minus. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung. Es werde ausserdem erwartet, dass die Bruttomargen in den kommenden Quartalen unter Druck geraten, hiess es.
Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials, die zeitweise im Plus liegend zuletzt mit einem halben Prozent ins Minus rutschten. Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster eigentlich ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol, sagte der Experte des Analysehauses.
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13:38
Angesichts eines massiven weltweiten Ausfalls von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ist die Aktie des Softwarekonzerns im vorbörslichen US-Handel unter Druck geraten. Die Papiere fielen um 1,7 Prozent. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke erklärte, Microsoft gehe nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handele es sich offenbar um ein fehlerhaftes Update.
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13:13
Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wenig verändert tendiert. Vor den US-Erzeugerpreisen am Nachmittag herrschte damit Zurückhaltung. Nach dem überraschenden Inflationsdruck, den die US-Konsumentenpreise gezeigt hatten, war Vorsicht angesagt. «Eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember erscheint damit inzwischen sehr wahrscheinlich; selbst ein grösserer Zinsschritt wird unter Investoren diskutiert», hiess es in einer Einschätzung der Weberbank.
Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,14 Prozent auf 6408,3 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,28 Prozent auf 10'893,5 Punkte, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,2 Prozent auf 15'118,8 Punkte nachgab.
Bei überschaubaren Veränderungen lagen Versorger an der Spitze der Einzelsektoren. Der italienische Energieversorger Enel hatte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres überraschend viel verdient. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen, bemängelten die Analysten von Bernstein. Die Aktie tendierte wenig verändert.
Zu den Gewinnern gehörten auch die Versicherer. Hier waren Aktien der britischen Aviva gefragt, die um 2,7 Prozent anzogen. Die Analysten von RBC sprachen von insgesamt guten Zahlen zum dritten Quartal. Alle Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden. Nicht ganz so viel Zustimmung fand das Zahlenwerk der italienischen Generali . In den ersten neun Monaten summierten sich die Grossschäden durch Naturkatastrophen bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden Euro und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie büsste 1,5 Prozent ein.
Auf noch weniger Gegenliebe stiessen die Zahlen von Richemont . Zwar habe der Luxusgüterhersteller angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hiess es von RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Richemont verloren 4,4 Prozent.
Noch stärker fielen im schwächelnden Technologiesektor AMS-Osram mit 6,7 Prozent. Die Ergebnisse hätten insgesamt zwar den Erwartungen entsprochen, so die Analysten der Bank Vontobel. Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, ergänzten die Experten der UBS.
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13:05
Die Futures auf die US-Aktienmärkte tendieren höher:
Derweil gibt der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI etwas nach mit -0,46 Prozent bei 15'079,4 Punkten.
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12:15
Zum Wochenschluss stünden keine marktbewegenden Konjunkturdaten mehr an, die frische Impulse bringen könnten, heisst es in Marktkreisen.
Für die Commerzbank hat sich grundsätzlich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.
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11:47
Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag zum Ende einer positiv verlaufenen Börsenwoche leicht nach. Der Leitindex SMI hat den Handel mit Blick auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien schwächer eröffnet und tendiert gegen Mittag weiterhin im Minus. Erhöhte Volatilität ist in Tech-Werten auszumachen, während der Luxusgüterkonzern Richemont nach Geschäftszahlen unter Druck geriet. Demgegenüber sind die defensiven Schwergewichte Novartis und Nestlé dem Schweizer Markt mit Kursgewinnen eine willkommene Stütze.
Gegen 11.40 Uhr fällt der SMI um 0,16 Prozent auf 15'125,35 Punkte und hat sich so von den etwas tieferen Notierungen aus dem frühen Geschäft leicht abgesetzt. Am Vortag hatte der Leitindex bei rund 15'200 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Im SMI stehen sich aktuell elf Verlierer und neun Gewinner gegenüber.
Im SMI geben Richemont (-4,6 Prozent) nach Halbjahreszahlen ab. Zwar loben Analysten vor allem die weiter gesteigerte Marge. Zugleich haben Marktbeobachter aber die verfehlten Umsatzerwartungen im hoch profitablen Schmucksegment als «Haar in der Suppe» ausgemacht. Die Titel von Konkurrent Swatch (+4,1 Prozent) legen derweil zu. Die Swatch Group ist stark im Uhrengeschäft verankert, wo Richemont positiv überraschte.
Nebst Richemont werden im SMI auch noch Bauwerte wie Amrize (-1,1 Prozent), Sika (-0,8 Prozent) und Holcim (-0,4 Prozent) verkauft. Zudem gehen Sandoz (-1,1 Prozent) oder Logitech (-1,25 Prozent) aus dem Tech-Sektor tiefer um. Auch im breiter gefassten Geschäft zählen Tech-Aktien wie VAT (-0,18 Prozent), Inficon (-0,74 Prozent) oder Comet (-1,52 Prozent) zu den Verlierern.
AMS-Osram rutschen gar um 6,28 Prozent ab. Der Lampen- und Sensorenhersteller hat mit Zahlen zum dritten Quartal enttäuscht. Vor allem die Angaben zur Profitabilität hätten die Erwartungen verfehlt, heisst es im Handel. Zudem sei der Ausblick auf das Schlussquartal schlechter ausgefallen als erhofft.
Auf der Gewinnerseite stehen im SMI die Versicherer Swiss Re (+1,15 Prozent), Swiss Life (+0,8 Prozent) und Zurich Insurance (+0,6 Prozent). Zulegen können auch Alcon (+0,8 Prozent) oder die Schwergewichte Nestlé (+0,8 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent), während Roche (PS: -0,5 Prozent) nachgeben.
Im breiten Markt rücken Aryzta um 3,22 Prozent vor. Ein Interview von Verwaltungsratspräsident und CEO Urs Jordi, der auf die tiefe Bewertung der Titel verweist, dürfte Auftrieb verleihen. Zugleich erholen sich Sonova (+1,3 Prozent) mit Hilfe einer positiven Goldman-Sachs-Studie von ihren Vortagesverlusten. Matador geben nach Zahlen um 2,6 Prozent nach.
Unter Anlegerinnen und Anlegern sorgt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang nach wie vor für Gesprächsstoff. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», relativiert eine Händlerin die Vorkommnisse. In China führte indes eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen zu Verunsicherung. In der Branche richtet sich der Blick nun auf die kommende Woche, wenn Nvidia Zahlen vorlegt und das KI-Unternehmen Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.
Während sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegen und auf den tieferen Niveaus der letzten Tage notieren, bringen Händler die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Dadurch seien die zuletzt in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten stärker ins Bewusstsein gerückt, heisst es. Die am Nachmittag erwarteten US-Produzentenpreisen stehen deshalb im Fokus.
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11:23
Am Donnerstag hatten Äusserungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.
Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges.
Derweil teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit, dass die weltweiten Ölmärkte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs einen Angebotsüberschuss verzeichnen werden. Denn die Exporte aus dem Persischen Golf erholten sich trotz des anhaltenden Krieges.
«Der Ölmarkt zeigt erste Anzeichen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts, wobei das weltweite Ölangebot zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Iran die Nachfrage übersteigt», erklärte die Beratungsorganisation der grossen Volkswirtschaften in ihrem Monatsbericht.
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10:10
Die Aktien von AMS Osram sind am Freitag deutlich schwächer in den Börsenhandel gestartet. Der österreichische Lampen- und Sensorenhersteller hatte im dritten Quartal bei der Profitabilität die Erwartungen verfehlt. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel schlechter aus als erhofft.
Analysten sprachen von einem soliden Resultat im dritten Quartal. Die Ergebnisse hätten im Grossen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, kommentierte der zuständige Analyst der Bank Vontobel. Dabei habe der Verkauf des hochmargigen Nicht-Optik-Sensor-Geschäfts sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung, als auch die Bilanz erheblich beeinflusst. Aber der operative freie Cashflow (FCF) bleibe schwach, auch wenn das Ziel eines positiven FCF für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt worden sei.
Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen, hiess es unisono. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, hiess es bei der UBS. Auch das bereinigte EBITDA-Margenziel von 16,0 Prozent in der Mitte der Spanne falle unter den Konsensschätzungen aus, erklärte die ZKB. Dies sei vermutlich auf die verhaltene Smartphone-Nachfrage zurückzuführen, kommentierte Vontobel. Das Lamps & Systems-Geschäft werde wie üblich den Höhepunkt im 4. Quartal erreichen und die erwarteten niedrigeren Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise kompensieren können, schrieb die ZKB.
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09:54
Der Dax ist nach seinem jüngsten Rekordlauf schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 26'681 Zähler. Am Donnerstag hatte er erstmals in seiner Geschichte kurzzeitig die 27'000-Punkte-Marke überwunden. Die positive Stimmung wurde dann aber durch den Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia überschattet. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem der in eine Spionageaffäre verstrickte Nvidia-Chef Jensen Huang die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung niedergelegt hatte.
Zum Wochenschluss stehen Konjunkturdaten im Fokus, darunter die BIP-Daten für die Eurozone. In einer Schnellschätzung hatte das EU-Statistikamt Eurostat ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal von 0,4 Prozent ermittelt, nach einem Wachstum von 0,6 Prozent im Frühjahr. Nun wird sich in einer weiteren Schätzung von Eurostat zeigen, ob die Zahl Bestand hat. Ihren Blick richten Anleger zudem auf den US-Erzeugerpreisindex. Zuletzt hatten die US-Inflationsdaten für Oktober die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen an den Börsen verstärkt.
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09:30
Nach einer turbulenten Handelswoche ist der japanische Leitindex zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der Nikkei-Index legte um 0,5 Prozent auf 61'142 Zähler zu, der breiter gefasste Topix rückte um 0,1 Prozent vor.
Am Donnerstag hatte der Führungswechsel bei Nvidia für Verunsicherung gesorgt. Der weltgrösste Chipkonzern zog Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige legte die Führung des Unternehmens am Donnerstag mit sofortiger Wirkung nieder. Der Kursrutsch von Nvidia belastete den gesamten Tech-Sektor.
Zum Wochenschluss legten viele KI- und Chipaktien zu. Die Papiere von Advantest gewannen 2,1 Prozent, Tokyo Electron stiegen um 1,7 Prozent. Auf Wochensicht ist der Nikkei-Index um mehr als sechs Prozent vorgerückt. In China hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Investoren stiessen Aktien chinesischer Anbieter von KI-Modellen und Hardware für den US-Markt ab, da sie befürchteten, der Rücktritt von Huang als CEO von Nvidia könnte eine noch tiefere technologische Kluft zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt heraufbeschwören. Die Papiere der KI-Modellhersteller Z.AI Co und MiniMax Group verloren aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich eines eingeschränkten Zugangs zu fortschrittlichen KI-Chips 10,2 beziehungsweise 7,9 Prozent. «Der Markt spekuliert darauf, dass Nvidia nach Huangs Rücktritt die Beschaffung bei chinesischen Lieferanten reduzieren wird», sagte Wu Zhou, Fondsmanager bei Shenzhen Deyuan Investment Co. «Die USA werden wahrscheinlich auch die Beschränkungen für Chinas Zugang zu fortschrittlichen Chips verschärfen, einschliesslich der Anmietung von Cloud-Rechenleistung im Ausland.»
Der Shanghai-Composite verlor 0,6 Prozent, der CSI300 gab 0,7 Prozent nach.
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09:15
Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Freitag etwas tiefer. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien dürften dazu führen, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Aktie des Chipgiganten straucheln lassen und zunächst auch die Tech-Börse Nasdaq unter Druck gebracht. Die Verluste relativierten sich aber im weiteren Handelsverlauf, als Schnäppchenjäger zugriffen. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», so eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.
Händler brachten derweil auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Damit seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. «Auf den aktuell hohen Kursniveaus reagieren Anleger besonders empfindlich und sind auch schneller bereit, Gewinne mitzunehmen», kommentierte ein Börsianer. Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf derweil nicht zu erwarten.
Kurz nach Sitzungsbeginn notiert der Swiss Market Index 0,17 Prozent im Minus bei 15'124,3 Punkten Erst am Vortag hatte er erstmals kurz die Marke von 15'200 Punkten erreicht.
Auch der breite Markt gemessen am SPI startet mit Abschlägen (-0,47 Prozent, 21'234 Punkten) in den letzten Handelstag der Woche.
Der Pharmakonzern Novartis (-0,1 Prozent) will nach positiven Daten einer Phase-III-Studie von Rhapsido bei chronischer Nesselsucht zusätzliche Zulassungsanträge einreichen. Das Mittel ist bereits in vielen Ländern zugelassen.
Positive Nachrichten gab es auch von Galderma (+0,41 Prozent). Der Hautpflege-Konzern hat in Mexiko eine Zulassung für sein Filler-Produkt Restylane Shaype erhalten - sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie.
Für den Tech-Sektor rücken AMS Osram (-6,7 Prozent) in den Blick. Zwar lag der Umsatz im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, beim bereinigten EBITDA blieb das Unternehmen allerdings hinter den Schätzungen zurück.
Aryzta (+1,9 Prozent) kommen nach dem Interview mit cash.ch in Bewegung. Konzernchef Urs Jordi sieht den Backwarenkonzern angesichts seiner tiefen Börsenbewertung als mögliches Übernahmeziel an. Derzeit sei dies aber kein Thema, wie er im Gespräch sagte.
Bei Lindt&Sprüngli (-0,23 Prozent) fordert der Investor Deutsche Asset Management derweil eine stärkere Kontrolle und eine Erneuerung des Verwaltungsrats. Besonders die Machtkonzentration bei Präsident Ernst Tanner ist dem Lindt-Aktionär ein Dorn im Auge.
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08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:28
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08:20
Der nachlassende Risikoappetit vieler Anleger hat Bitcoin zu schaffen gemacht. Die Kryptowährung rutschte unter die Marke von 70'000 Dollar und fiel in der Spitze um mehr als fünf Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 67.757 Dollar. Zuletzt sorgten der Führungswechsel bei Nvidia, aber auch die Spekulationen auf weiter steigende Zinsen in den USA für Verunsicherung.
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08:10
Der Schweizer Aktienmarkt notiert gemessen am SMI im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär im Minus mit 0,13 Prozent. Dabei tendieren alle SMI-Titel tiefer, bis auf den Luxusgüterkonzern Richemont (+1,5 Prozent) der im ersten Halbjahr 2026/27 mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet hat. Die Abschläge bewegen sich in einer Bandbreite von -0,95 Prozent (Amrize) und -0,18 Prozent (Swiss Life).
Auch der breite Markt steht vor einem tieferen Markt, der derzeit 0,20 Prozent Abschläge verzeichnet.
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07:48
Es war am Morgen nicht klar, ob Richemont allenfalls bei der Schweizer Börse SIX das Aussetzen des Handels beantragen werde und allenfalls eine Ausnahme erhält, am Freitag ausserhalb der vorgeschrieben Ad-hoc-Zeit zu publizieren.
Kursrelevante Unternehmensnachrichten wie Finanzzahlen müssen hierzulande ausserhalb der «handelskritischen» Zeit erfolgen: spätestens 90 Minuten vor Handelsbeginn - also vor 7.30 Uhr - oder nach Handelsschluss um 17.40 Uhr.
Der US-Techkonzern Microsoft ist von einer Grossstörung betroffen. Weltweit sind Unternehmen und Konsumenten von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten, unter anderem dem E-Mail-Dienst Outlook.
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07:44
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Freitag nur wenig bewegt. Es stehen zum Wochenschluss keine marktbewegenden Konjunkturdaten an, die frische Impulse bringen könnten.
Für die Commerzbank hat sich das übergeordnete Bild mit den US-Zwischenwahlen etwas gedreht. Denn ohne Mehrheit im Senat sei es Trump nicht mehr ohne Weiteres möglich, die personelle Zusammensetzung des Fed-Board nach seinen Vorstellungen zu ändern. Damit sei das Risiko einer politisch erzwungenen Zinssenkung geringer und damit ein Belastungsfaktor für den Dollar schwächer geworden.
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07:41
Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des seit Februar andauernden Iran-Krieges erhielt zum Wochenschluss einen Dämpfer. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben staatlicher Medien ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen. Dies sei die Vergeltung für einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in der südiranischen Stadt Sirik, hiess es in den Berichten. Es ist der erste derartige Angriff auf US-Militäreinrichtungen in einem Golfstaat seit Anfang September.
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07:28
Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag schwächer starten. Am Donnerstag war er nur kurz über die historische Marke von 27'000 Punkten geklettert, da der Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia die Anleger verunsicherte. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang im Zuge der Spionageaffäre die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung abgegeben hatte. Aus dem Handel ging der Dax 0,4 Prozent höher bei 26'771 Punkten.
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06:18
Der Schweizer Leitindex SMI tendiert vorbörslich bei der Bank IG leicht tiefer mit 0,1 Prozent bei 15'123,1 Punkten.
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05:45
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nach einer turbulenten Woche rund um den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang stabilisiert. An der Börse in Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 61'362,9 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3952,0 Zählern. In China gewann die Börse Shanghai 0,2 Prozent auf 3663,7 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen bei 4042,0 Punkten stagnierte. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,26 Prozent, und in Südkorea legte der Kospi um 2,35 Prozent zu.
Der Rücktritt von Huang wegen ausserehelicher Affären sorgte für Unsicherheit über die US-Exportpolitik und den Zugang zum chinesischen Markt. «Sein Weggang hinterlässt ein Vakuum, das schwer zu füllen sein wird», erklärten Analysten von JPMorgan. Dennoch profitierten japanische Halbleiterwerte: Advantest gewannen 5,9 Prozent und Tokyo Electron stiegen um drei Prozent. «Der Anstieg von Halbleiter- und KI-bezogenen Aktien scheint ein Faktor für die dieswöchigen Gewinne zu sein», sagte Strategin Maki Sawada von Nomura Securities.
Politische Entwicklungen in Japan rückten ebenfalls in den Fokus der Investoren. Die Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi plant Insidern zufolge drastische Kürzungen bei Rüstungsaufträgen. Das Finanzministerium schlug vor, die Verteidigungsausgaben für die kommenden fünf Jahre auf 50 bis 60 Billionen Yen zu begrenzen, was deutlich unter den von Sicherheitspolitikern geforderten 80 Billionen Yen liegt. Grund dafür sind Steuersenkungen, die Takaichi zur Ankurbelung der Wirtschaft versprochen hat. Dies erschwert Japans Ziel, die Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Unterdessen sorgten Übernahmepläne im Technologiesektor für Aufsehen: Samsung Electronics verhandelt einem Medienbericht zufolge über den Kauf des US-Kühlsystemherstellers Modine Manufacturing.
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05:30
Der Dollar profitierte von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und gewann im asiatischen Devisenhandel geringfügig auf 159,89 Yen. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen hatte zuvor einen Höchststand von 4,8920 Prozent erreicht, da Investoren eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte im Dezember nicht mehr ausschliessen. Die US-Währung legte zudem leicht auf 6,6710 Yuan zu und rückte zum Schweizer Franken etwas auf 0,8352 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1059 Dollar und zog leicht auf 0,9236 Franken an.
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05:15
Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise leicht nach, nachdem sie am Vortag wegen Angriffen auf die saudiarabische Energieinfrastruktur und Störungen in der Strasse von Hormus noch gestiegen waren. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 95,50 Dollar je Barrel. Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent schwächer bei 88,26 Dollar.
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23:00
Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um.
Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28'289,2 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen.
Händler verwiesen mit Blick auf die insgesamt vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform «Truth Social», dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.
Der langjährige Nvidia-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit soll intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.
Der Rücktritt Huangs könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen am Donnerstag im Tief erstmals seit Mitte 2025 wieder unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um fast ein Drittel eingebrochen.
Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele deutlich.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)