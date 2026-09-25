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17:40
Der Swiss Market Index (SMI) schliesst 0,29 Prozent höher bei 13'945,71 Punkten. Zwischenzeitlich erreichte der Leitindex bis zu 14'029,34 Zähler, bevor sich die Investoren wieder auf den Rückzug begaben. Sie bewegten sich während des Handels im Spannungsfeld von Inflationssorgen, Energiepreisen und Geopolitik.
Unter den SMI-Werten schnitt die UBS am stärksten ab (+3,5 Prozent). Fusionsgerüchte schoben die Titel der Grossbank kräftig an.
Am breiten Markt zogen DocMorris (+7 Prozent), Titlisbahnen (+4,8 Prozent) sowie Graubündner Kantonalbank (+4,7 Prozent) deutlich an. Unter Druck standen namentlich AMS Osram (-3 Prozent), Newron (-2,8 Prozent) und Orell Füssli (-2,5 Prozent).
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16:50
Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 51'499 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,1 Prozent auf 7711 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30'501 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von rund drei Prozent zu.
Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der «New York Times» und der «Financial Times» am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weissen Haus hiess es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden.
Vor diesem Hintergrund fielen die Ölpreise ein wenig, was wieder etwas Inflationsangst von den Märkten nahm. Staatsanleihen stabilisierten sich nach ihrem erneuten Kursrutsch der vergangenen Tage.
Bei den Aktien von Meta setzten nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um 3,3 Prozent senkten. Tags zuvor hatten die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns mit einem Anstieg von 4,5 Prozent den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erklommen. Allein im September hatte der Börsenwert um rund 35 Prozent auf knapp zwei Billionen Dollar zugelegt.
Frischen Wind in die KI-Branche bringt eine vermeldete Kooperation zwischen der KI-Plattform Anthropic und dem Cloud-Dienstleister Akamai , dessen Kurs um 8,2 Prozent in die Höhe schnellte. Analysten der RBC sprachen von einem «wegweisenden Deal» über die Bereitstellung von Rechenleistung, der sich mit einem Gesamtwert von 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre erstrecken soll.
Die Titel des IT-Sicherheitsunternehmens Zscaler dagegen sackten um 8,6 Prozent ab. Nach dem Rücktritt von Mike Rich soll ab 1. Oktober mit Ross Tackett ein neuer Manager die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens verantworten. Unter Anlegern sorgte dies für Verunsicherung.
Weiter ein Thema bleibt die Zukunft der Casinokette MGM Resorts und des Medienkonzerns People Inc , der am Vortag seine Kaufofferte für MGM zurückgezogen hatte. Nun berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Kreise, dass MGM erwägt, umgekehrt ein Übernahmeangebot für den eigenen Grossaktionär abzugeben. Davon getrieben zogen die Aktien von People Inc um 9,4 Prozent an, während die MGM-Anteilsscheine um 1,1 Prozent nachgaben.
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16:35
Die Ankündigung neuer Funktionen für den KI-Assistenten Copilot gibt den Aktien von Microsoft Rückenwind. Die Titel des US-Softwarekonzerns legen um knapp drei Prozent zu.
Microsoft will nach eigenen Angaben seinen KI-Assistenten zu einer zentralen Anlaufstelle für Büroangestellte ausbauen. Zu den Neuerungen gehören ein Werkzeug zur Code-Erstellung sowie ein permanent aktiver KI-Agent namens «Autopilot», der als digitaler Kollege dienen soll. Zudem sollen die Office-Anwendungen Word, Excel und Powerpoint direkt in Copilot integriert werden.
Microsoft will damit die Nutzung von Copilot fördern und sich im Wettbewerb mit Rivalen wie ChatGPT und Claude positionieren.
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16:30
Gestützt auf Kursgewinne bei Chipaktien haben die US-Börsen am Freitag zugelegt. Alle drei US-Indizes standen am Morgen (Ortszeit) je 0,3 Prozent im Plus: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte bei 51'500 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 7724 Punkten und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 27'030 Punkten.
Anleger griffen bei Halbleiterwerten wie Advanced Micro Devices, Marvell und Cerebras zu, da sie auf gute Geschäfte durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzten. Ein milliardenschwerer Vertrag mit dem KI-Spezialisten Anthropic beflügelte die Aktien des IT-Dienstleisters Akamai, die mehr als neun Prozent gewannen. Das vor einem Börsengang stehende Unternehmen Anthropic baut seine Rechnerkapazitäten massiv aus, um seine immer leistungsfähigeren KI-Modelle zu trainieren.
«Die Geldsummen, die durch KI-Investitionen in die Wirtschaft fliessen, sind einfach enorm, und wir haben die daraus resultierenden Produktivitätseffekte noch gar nicht gesehen», sagte Jamie Harris, geschäftsführender Gesellschafter bei der Harris Financial Group. «Der Markt berücksichtigt dies teilweise bereits in der Bewertung, und das ist einer der Gründe, warum es wirklich kaum zu einem nennenswerten Ausverkauf kommen kann.»
Sinkende Ölpreise im Zuge neuer Friedenshoffnungen im Nahost-Konflikt hellten die Stimmung an den Börsen zudem auf. Nach Reuters-Informationen suchen amerikanische und iranische Unterhändler in New York derzeit nach einem schrittweisen Ausstieg aus dem Iran-Krieg, was zu einer Öffnung der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus führen könnte. Die Ölpreise gaben um rund 1,5 Prozent nach.
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16:05
Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 51'552 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7727 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30'602 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von rund 3,2 Prozent zu.
Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der «New York Times» und der «Financial Times» am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weissen Haus hiess es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden. Die Ölpreise gaben am Freitag etwas nach, bewegen sich allerdings immer noch auf relativ hohem Niveau.
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16:00
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15:40
Ein milliardenschwerer Vertrag mit dem KI-Spezialisten Anthropic beflügelt die Aktien des IT-Dienstleisters Akamai. Die Titel des Cloud- und Cybersicherheitsspezialisten aus Massachusetts springen an der Wall Street um fast 13 Prozent nach oben.
Das vor einem Börsengang stehende Unternehmen Anthropic baut seine Rechnerkapazitäten massiv aus, um seine immer leistungsfähigeren KI-Modelle zu trainieren. Reuters hatte im vergangenen Monat gemeldet, dass Anthropic für 45 Milliarden Dollar Rechenleistung von Nscale mieten will.
«Trotz wachsender Bedenken über mögliche negative Folgen von KI werden die Investitionen in die Infrastruktur weiter zunehmen, um immer rechenintensivere KI-Anwendungen zu ermöglichen», sagte Emarketer-Analyst Jacob Bourne.
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14:46
Die US-Börsen steuern am Freitag wegen nachgebender Ölpreise auf Kursgewinne zu. Die Indikation des Brokers IG für den Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte, liegt eine knappe Stunde vor dem Auftakt mit 0,4 Prozent im Plus bei 51'553 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 bahnt sich ein Anstieg um 0,6 Prozent an. Mit 30'656 Punkten würde er in Reichweite seines Rekordes vom Dienstag bleiben.
Nachdem zuletzt die Sorgen wieder grösser wurden, dass es auf der UN-Generalversammlung in New York vielleicht doch keine diplomatischen Fortschritte bei der Bewältigung der Nahost-Konflikte gemacht werden, herrscht nun doch wieder etwas Hoffnung. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt.
Vor diesem Hintergrund fielen die Ölpreise ein wenig, was wieder etwas Inflationsangst von den Märkten nimmt. Staatsanleihen stabilisierten sich von ihrem erneuten Kursrutsch der vergangenen Tage. «Der nicht enden wollende Konflikt um die Strasse von Hormus zerrt an den Nerven der Anleger», kommentierte am Freitag die Helaba-Expertin Claudia Windt in ihrem Wochenausblick. In der ablaufenden Woche fällt das Fazit mit starken Nasdaq-Gewinnen und einem Abschlag beim Dow gemischt aus.
Im Tech-Sektor hatte wieder einmal die KI-Fantasie die Kurse gestützt - nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Einführung eines eigenen KI-Agenten durch Meta. Nach der Rally des Social-Media-Konzerns notierten dessen Aktien am Freitag zwar vorbörslich nochmals leicht im Minus, die anderen sechs Werte aus dem Kreis der «Magnificent 7» bewegten sich aber alle zumindest auf Vortagsniveau oder in der Gewinnzone. In den Chip- und Speichersektoren bahnt sich bei Werten wie Micron oder Sandisk eine Erholung an.
Frischen Wind in die KI-Branche bringt eine vermeldete Kooperation zwischen der KI-Plattform Anthropic und dem Cloud-Dienstleister Akamai, dessen Kurs vorbörslich um 16 Prozent in die Höhe schnellt. RBC spricht von einem «wegweisenden Deal» über die Bereitstellung von Rechenleistung, der sich mit einem Gesamtwert von 11,6 Milliarden US-Dollar über sieben Jahre erstrecken soll.
Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Zscaler dagegen geben vorbörslich um fast vier Prozent nach. Nach dem Rücktritt von Mike Rich soll ab 1. Oktober mit Ross Tackett ein neuer Manager die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens verantworten. Unter Anlegern sorgte dies für etwas Verunsicherung, wenngleich Matthew Hedberg von RBC seine Erwartung äusserte, dass der Übergang reibungslos verlaufen wird.
Weiter ein Thema bleibt die Zukunft der Casinokette MGM Resorts und des Medienkonzerns People, der am Vortag eine Offerte zurückgezogen hatte. Nun berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Kreise, dass MGM erwäge, umgekehrt eine Offerte für den eigenen Grossaktionär abzugeben. Davon getrieben zogen die Aktien von People um 7,6 Prozent an.
Nike-Aktien steuern dagegen auf einen 2,2 Prozent niedrigeren Start zu. Analystin Lorraine Hutchinson von der Bank of America hat ihr Votum für den Sportartikelriesen auf «Underperform» gesenkt. Als Begründung hiess es, bei Nike dauere es wohl noch bis 2028, um eine Wende bei der Umsatzentwicklung herbeizuführen.
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14:21
Im Dax gewannen die Papiere von Adidas gut 2,5 Prozent. Der Sportartikelhersteller sei in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs, schrieb Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC nach dem Besuch eines Innovationstages des Unternehmens. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um.
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13:59
Übernahmespekulationen haben die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik am Freitag um bis zu elf Prozent nach oben getrieben. Die «Financial Times» berichtete unter Berufung auf Insider, der BASF-Konzern habe kürzlich Evonik und dessen grösstem Anteilseigner, der RAG-Stiftung, einen Fusionsvorschlag unterbreitet. Aktien von BASF gaben mehr als zwei Prozent nach. Mehrere Medien hatten bereits in den Tagen zuvor über mögliche Gespräche der beiden Unternehmen berichtet. Reuters erfuhr von einem Insider, bei Evonik sei aktuell nichts von einem Übernahmeangebot bekannt. Evonik selbst wollte den Bericht nicht kommentieren. Bei BASF war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.
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13:24
An den US-Vorbörsen fallen drei Titel besonders auf. Akamai legt um rund 20 Prozent zu - beflügelt durch einen siebenjährigen Vertrag mit Anthropic über Rechenkapazitäten im Wert von 11,6 Milliarden Dollar.
Ascendis Pharma verzeichnet ein Plus von rund 10 Prozent. Die Aktie erholt sich, nachdem Mitte September bekannt wurde, dass das Unternehmen die Rechte an seiner Produktpipeline von Novo Nordisk zurückerhalten hatte und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 400 Millionen Dollar genehmigt wurde.
Zscaler geben um 4 Prozent nach, nachdem der Vertriebsleiter seinen Rücktritt zum 1. Oktober angekündigt hat. Dies verstärke gemäss Analysten die ohnehin bestehenden Zweifel am künftigen Wachstum im Geschäftsjahr 2027.
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13:00
Die Futures der US-Aktienmärkte ziehen vor dem Start an:
Die Schweizer Börse, gemessen am Swiss Market Index (SMI), notiert 0,23 Prozent höher. In der ersten Handelsstunde resultierte noch ein Plus von 0,84 Prozent, ehe die schwachen Schwergewichte Nestlé (-0,8 Prozent) und Roche (-1,0 Prozent) den Schweizer Leitindex einbremsten. Am stärksten abwärts ging es für Lonza (-1,2 Prozent). Die Valoren von UBS legen dagegen um 3,8 Prozent zu.
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11:54
In einem insgesamt ruhigen Devisenhandel zum Wochenschluss präsentiert sich bei den wichtigsten Währungspaaren vor allem der Euro etwas fester. Zum Franken ist er auf 0,9443 von 0,9430 am Morgen gestiegen. Auch zum Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1389 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1372. Das Dollar/Franken-Paar tritt mehr oder weniger auf der Stelle bei 0,8291.
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11:35
Der Wochenausklang verläuft am Schweizer Aktienmarkt versöhnlich. Dabei gelingt es dem Leitindex SMI, sich erneut über die psychologisch wichtige Marke von 14'000 Punkten zu schieben. Ob es dem Barometer auch gelingt, sich nachhaltig darüber zu etablieren, dürfte nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung der Ölpreise und Anleihemärkte abhängen.
Neben Nestlé geben nur noch Lonza (-1,0 Prozent) und Sandoz (-0,4 Prozent) nach. Allerdings zählen die Aktien der Generika-Spezialistin mit einem Plus von mehr als 4 Prozent seit Montag bislang zu den grössten Wochengewinnern. Zusammen mit Galderma (+1,7 Prozent) ist Sandoz erst seit dieser Woche im SMI enthalten.
Die deutlich längere Gewinnerliste führen nach einem bisher eher schwachen Wochenlauf die Papiere der UBS (+3,2 Prozent) an. Börsianer verweisen auf Gerüchte am Markt, die Grossbank könne womöglich einen Zusammenschluss mit der Morgan Stanley aus den USA anstreben, um dem geplanten strengeren Eigenmittelregime von Bundesrat und Parlament entgehen zu können.
In den hinteren Reihen stechen die Aktien vom Biotech-Pennystock Addex mit einem Sprung um knapp 15 Prozent hervor. Das Unternehmen erhält vom Partner Indivior die Rechte an Forschungskandidaten zurück. Für den CEO Tim Dyer ist dies positiv. Der Medikamentenkandidat sei nicht gescheitert, wie er gegenüber AWP betonte. Vielmehr erhalte Addex nun ein Programm zurück, in das bereits erhebliche Summen investiert worden seien.
Auch Huber+Suhner (+3,4 Prozent) sind gesucht, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, das Connected-Intelligence-Geschäft der britischen Motion Applied zu übernehmen.
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11:21
Der Dollar-Index hat zum Wochenschluss seinen Aufwärtstrend unterbrochen. Das Barometer, das die US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, gibt rund 0,2 Prozent auf 101,125 Punkte nach. Dennoch kommt der Dollar-Index auf Wochensicht auf ein Plus von rund einem Prozent. In den vergangenen 2,5 Wochen hat er fast 2,5 Prozent zugelegt. «Während der Dollar von höheren Anleiherenditen eigentlich Auftrieb erhalten sollte, gibt es nach wie vor schwelende Bedenken wegen der Haushaltslage der USA und der Unberechenbarkeit der US-Politik», sagte Khoon Goh, Chefanalyst bei der Australia and New Zealand Banking Group. «Ich denke, das ist der Grund, warum der Dollar seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen kann, obwohl die Renditen weiter steigen.»
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10:51
Fallende Energiepreise wegen neuer Friedenshoffnungen im Iran-Krieg schieben die Aktien aus dem Reise- und Touristiksektor am Freitag an. Der Branchenindex gewinnt 1,4 Prozent. Im MDax legen TUI und die Titel der Lufthansa jeweils rund zwei Prozent zu. Die Papiere der British-Airways-Mutter IAG und Air France-KLM rücken um 1,6 beziehungsweise 2,4 Prozent vor. Die Aktien von Ryanair notieren 1,3 Prozent fester.
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10:33
Die Valoren von Nestlé können nicht von der guten Stimmung an der Schweizer Börse profitieren. Während der SMI um 0,68 Prozent höher steht, setzt es für den Nahrungsmittelkonzern am Freitag ein Minus von 0,5 Prozent ab. Seit Jahresbeginn tritt der Titel auf der Stelle mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.
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09:41
Zum Wochenschluss nimmt der Schweizer Aktienmarkt noch einmal Anlauf auf die 14'000er-Marke. In den vergangenen Tagen hat er diese psychologisch wichtige Marke zwar immer wieder einmal kurz durchbrochen, konnte sich bislang aber nicht nachhaltig darüber etablieren.
Neben den Ölpreisen scheint sich auch der Ausverkauf bei Anleihen zum Wochenschluss in Asien verlangsamt zu haben. «Doch der rasante Anstieg der weltweiten Renditen in dieser Woche lässt die Alarmglocken läuten», kommentiert eine Händlerin. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stieg am gestrigen Donnerstag um 12 Basispunkte und innerhalb von zwei Handelstagen um 28 Basispunkte. Die stetig steigenden Energiepreise verstärkten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen, heisst es bei der St. Galler Kantonalbank. «Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen und deutscher Bundesanleihen mit vergleichbarer Laufzeit erreichten dadurch ein neues Mehrjahreshoch.»
Dem stehen Kursgewinne von jeweils mehr als 2 Prozent bei der UBS und ABB gegenüber. Bei der UBS verweisen Börsianer auf Gerüchte am Markt, die UBS könne womöglich einen Zusammenschluss mit der Grossbank Morgan Stanley anstreben, um dem strengeren Eigenmittelregime des Bundesrats entgehen zu können. ABB wiederum kommt mit seiner am Vortag vorgestellten Datencenter-Architektur gut an.
In den hinteren Reihen fallen noch Huber+Suhner (+3,4 Prozent) auf. Das Unternehmen übernimmt das Connected-Intelligence-Geschäft der britischen Motion Applied.
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09:27
Der leichte Ölpreisrückgang hilft dem Dax zum Wochenschluss auf die Sprünge. Der deutsche Leitindex rückte um 0,7 Prozent auf 25'454 Zähler vor. Neue diplomatische Signale im Iran-Konflikt sorgten für etwas Entlastung, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. «Jede Entspannung am Ölmarkt reduziert unmittelbar die Inflationssorgen und damit auch den Druck auf die Anleiherenditen.» Zuletzt hatte die Erwartung weiter steigender Zinsen die Renditen am Bondmarkt stark in die Höhe getrieben und den Aktienmarkt belastet.
Zu den grössten Gewinnern im Dax zählten die Verlierer der vergangenen Tage. Die Aktien von Siemens Energy und der Deutschen Bank stiegen um jeweils mehr als zwei Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich die Papiere von Airbus mit einem Abschlag von 1,6 Prozent wieder. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer hat nach eigenen Angaben einen Qualitätsmangel bei seinen A321neo-Flugzeugen festgestellt. Es handele sich dabei jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem, weshalb die Maschinen weiter betrieben werden könnten, teilte das Unternehmen mit.
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09:08
Der Swiss Market Index (SMI) zieht um 0,43 Prozent an. An der Spitze stehen ABB mit einem Plus von 2,2 Prozent, gefolgt von UBS mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent. Holcim und Partners Group gewinnen je 1,3 Prozent hinzu. 17 von 20 SMI-Titeln stehen höher. Nestlé und Novartis (je -0,2 Prozent) und Sandoz (-0,7 Prozent).
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08:29
Stadler Rail: Research Partners senkt das Rating von Buy auf Hold, erhöht das Kursziel auf 35 von 30,60 Fr.
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08:05
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär 0,57 Prozent höher. UBS ziehen um 1,5 Prozent an, gefolgt von Holcim (+1,0 Prozent), Givaudan (+0,7 Prozent) und Partners Group (+0,6 Prozent). 19 von 20 SMI‑Titeln werden höher indiziert. Einzig Amrize wird mit einem Abschlag von 0,2 Prozent gehandelt.
Bei den Mid Caps fallen AMS Osram (+1,4 Prozent), Huber+Suhner (+1,3 Prozent) und Cosmo (+0,9 Prozent) positiv auf. Stadler Rail geben auf der anderen Seite leicht um 0,2 Prozent nach.
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07:54
Am Devisenmarkt setzt sich die Bewegung des Vortages nach der SNB-Sitzung fort und der Franken verliert weiter etwas an Boden. Die SNB hatte den Leitzins wie erwartet auf 0 Prozent belassen. So hat der Euro in der Nacht etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9430 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9420 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8292 etwas tiefer als am Vorabend (0,8282).
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07:37
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent tiefer bei 25'266,53 Punkten geschlossen. Nach unten zogen die Aktienkurse Sorgen der Anleger über die Geopolitik und den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken.
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07:07
Wegen einer überraschend geringen Nachfrage schraubt HelloFresh seine Jahresziele herunter. Der Umsatz werde voraussichtlich um neun bis elf statt um drei bis sechs Prozent schrumpfen, teilte der Essenslieferant am Donnerstagabend mit. Die Prognose für den operativen Gewinn sinke auf 350 bis 370 von 375 bis 425 Millionen Euro. Anleger reagierten enttäuscht auf diese Nachrichten. HelloFresh-Aktien verloren im Handel auf der Plattform Tradegate knapp sieben Prozent.
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06:24
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank vorbörslich 0,4 Prozent höher dank guter Vorgaben aus Übersee. Das Augenmerk der Börsenhändler gilt nach dem Zinsentscheid der SNB vom Donnerstag wie in den vergangenen Tagen der Zinsentwicklung und den Erdölpreisen. Gemäss Terminkalender legt einzig das KOF die Konjunkturprognose vor.
Im nachbörslichen US-Aktienhandel sackte der Kurs von MGM Resorts im nachbörslichen Handel um 8,6 Prozent ab, nachdem Berichte über den Rückzug von Barry Dillers Übernahmeangebot für das Unternehmen aufgekommen waren. Das ist ein herber Rückschlag für eine Aktie, die zuvor von Übernahmehoffnungen profitiert hatte.
Demgegenüber legte der Vaneck Space ETF um 4,5 Prozent zu. Dieser deutliche Anstieg stach aus einem ansonsten eher verhaltenen nachbörslichen Handelsgeschehen hervor, während der S&P 500 Index kaum Bewegung zeigte und sich die Kursveränderungen der einzelnen Sektoren in engen Grenzen hielten.
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06:15
Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag trotz eines weltweiten Ausverkaufs am Anleihemarkt robust gezeigt. Zu den Gewinnern zählte die japanische Börse in Tokio, die fester tendierte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 1,2 Prozent auf 66'318,14 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent höher bei 4123,73 Zählern. Das Handelsvolumen in der Region blieb jedoch dünn, da viele Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen blieben. So fand an der Börse Shanghai kein Handel statt, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde ebenfalls nicht gehandelt.
Die Stimmung der Anleger wurde von stark steigenden Renditen bei Staatsanleihen dominiert, die Befürchtungen über höhere weltweite Kreditkosten schürten. In Japan kletterte die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 1996. «Die weltweiten Anleihemärkte schreien auf, und das zu ignorieren, könnte sehr teuer werden», warnte Nigel Green, Chef des Finanzberaters deVere Group. Sobald die risikofreien Zinsen in den USA über fünf Prozent lägen, müsse jeder Vermögenswert seinen Preis rechtfertigen. Politisch richteten sich die Blicke auf Washington, wo sich der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump trafen. Bei den Gesprächen gab es jedoch kaum Anzeichen für Durchbrüche bei strittigen Themen wie Künstlicher Intelligenz, Handel oder dem Krieg mit dem Iran, was die chinesischen Märkte vor den Feiertagen in der Schwebe hielt.
In Japan sorgten zudem diplomatische Gespräche für Aufsehen und bewegten die Währungsmärkte. US-Präsident Trump äusserte bei einem Gipfeltreffen mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi Bedenken über die Schwäche der japanischen Währung. Dies enthüllte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama am Freitag. Takaichi habe Trump geantwortet, dass ein unterbewerteter Yen grundsätzlich problematisch sei. Der Dollar hatte zuvor gegenüber dem Yen und anderen Hauptwährungen aufgrund starker US-Wirtschaftsdaten und steigender US-Anleiherenditen deutlich aufgewertet. Katayama kündigte an, dass sie und US-Finanzminister Scott Bessent weiterhin eng über Währungsfragen kommunizieren würden.
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06:12
Im asiatischen Devisenhandel reagierte die japanische Währung prompt auf die politischen Äusserungen aus Tokio und Washington. Der Dollar verlor 0,3 Prozent auf 158,38 Yen und legte leicht auf 6,7128 Yuan zu. Zur Schweizer Währung büsste er etwas auf 0,8283 Franken ein. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1377 Dollar und zog leicht auf 0,9423 Franken an. Auf Wochensicht profitierte die US-Währung jedoch von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.
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06:05
Am Rohstoffmarkt gaben die Preise nach einer volatilen Woche leicht nach, da die Anleger die Möglichkeit eines Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran abwägten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 105,81 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,6 Prozent schwächer bei 93,07 Dollar. Zuvor hatten Raketenangriffe der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien Sorgen vor Lieferengpässen geschürt. «Die ungewöhnlich grosse Spanne zwischen WTI und Brent spiegelt die unterschiedlichen regionalen Risikoprofile wider», erklärte Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade.
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00:05
Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ein Minus von 0,31 Prozent bei 51'349,98 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,02 Prozent auf 7.704,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es am Ende um 0,03 Prozent auf 30'478,85 Punkte aufwärts.
Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.
Im weiteren Handelsverlauf wurde der Ölpreisanstieg nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters deutlich eingebremst. Demnach sprächen die Kriegsparteien USA und Iran in New York über einen schrittweisen Plan zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Im Gegenzug könnten die USA die wirtschaftliche Blockade der Islamischen Republik aufheben, wie es unter Berufung auf gesprächsnahe Kreise hiess. Im späten Geschäft erklommen die Ölpreise aber wieder ihr voriges hohes Niveau.
Unter den Einzelwerten standen erneut die Aktien von Meta im Fokus. Sie setzten ihre jüngste Kursrallye mit einem Anstieg von 4,5 Prozent auf 777,59 Dollar fort und erklommen den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zudem näherte sich der Kurs dem Rekordhoch in Höhe von rund 796 Dollar aus dem Sommer 2025. Allein im September legte der Börsenwert des Facebook-Mutterkonzerns um rund 35 Prozent auf knapp zwei Billionen Dollar zu.
Meta-Aktien profitierten zuletzt von einer erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse, dem ein grosses Potenzial im Online-Handel eingeräumt wird. Auf einer Fachmesse gab das Unternehmen zudem Partnerschaften, unter anderem mit Walmart, Best Buy sowie Shopify bekannt und kündigte eine neue Smart-Brille an. Einige Analystenhäuser äusserten sich sehr positiv zu den Neuigkeiten und erhöhten ihre Kursziele für Meta.
Die Aktien von Oracle sackten um 3,5 Prozent ab. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, unternimmt der Software- und Datenbankkonzern Schritte, um sich vor hohen Kosten für ein riesiges Rechenzentrum zu schützen, das derzeit in New Mexico errichtet wird. Das Projekt sei von baulichen Widerständen und behördlichen Rückschlägen geprägt. Oracle habe dem Projektentwickler eine Mitteilung unter Berufung auf «höhere Gewalt» zugestellt, um damit gegebenenfalls Zahlungen aufzuschieben, falls das Rechenzentrum nicht wie geplant im Jahr 2028 in Betrieb genommen werden könne.
Die Papiere von Dropbox gehörten mit minus 4,6 Prozent ebenfalls zu den klaren Verlierern. Sie wurden von der Citigroup zum Verkauf empfohlen. Analyst Steven Enders glaubt, dass die Aktie zu viel vorweggenommen habe, mit Blick auf die Chancen in puncto KI-Strategie des Speicherplatzanbieters. Vor einigen Tagen hatte der Kurs das höchste Niveau seit der Frühphase des Börsengangs im Jahr 2018 erreicht.
Die Titel von MGM Resorts verzeichneten einen Kursrückgang von 11 Prozent. Der bislang mit einem Minderheitsanteil beteiligte Medienkonzern People hat seine Übernahmeofferte für die restlichen Anteile an der Hotel- und Casinokette zurückgezogen.
Für die Anteilsscheine von Everpure ging es um gut 11 Prozent nach oben. Der Anbieter von Flash-Speichern und Datenmanagement-Lösungen überzeugte die Anleger mit seinem mittelfristigen Umsatzausblick.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)