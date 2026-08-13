Der Dow Jones lag zuletzt bei plus 0,3 Prozent im Plus. Der S&P 500 avancierte wiederum um 0,7 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,4 Prozent. Acht der elf S&P-Sektoren notieren heute im Plus. Immobilien führten die Gewinner an. Energie musste die grössten Verluste hinnehmen.



«Die PPI-Daten vom Donnerstag fielen schwächer aus als erwartet», sagt Glen Smith von GDS Wealth Management. «Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Inflation sich stabilisiert. Sie liegt zwar immer noch deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent. Aber sie zeigt Anzeichen einer Stabilisierung nach dem ölgetriebenen Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs zu Beginn dieses Jahres.»