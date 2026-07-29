Eine Mischung aus Sorgen über hohe Bewertungen im Technologiesektor und steigenden Ölpreisen hat die Talfahrt an den ‌asiatischen ⁠Börsen am Mittwoch beschleunigt. Die Ölpreise zogen nach neuen Angriffen im ⁠Nahen Osten im Konflikt zwischen den USA und dem Iran deutlich an. Dies schürte ‌bei Anlegern die Furcht vor Lieferengpässen ‌und neuerlichen Inflationsdruck. Im Zentrum der ​Verkäufe an den Aktienmärkten standen erneut Technologiewerte. Anleger zeigten sich vor den im Tagesverlauf erwarteten Quartalszahlen der US-Konzerne Microsoft und Meta sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückhaltend. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische ‌Aktien ausserhalb Japans verlor ein Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index ebenfalls ein Prozent nach. Besonders stark unter Druck geriet die Börse in Südkorea, ​wo der Kospi-Index um fünf Prozent einbrach.