09:20

Der Schweizer Aktienmarkt startet freundlich in die neue Woche. Grosse Bewegungen sind aber nicht auszumachen. Dies sei auch keine Überraschung, meinen Händler. Denn die Investoren seien derzeit etwas orientierungslos und daher mit angezogener Handbremse unterwegs. Der Ukraine-Krieg, die Inflationssorgen und die neuerlichen Lockdowns in China drückten zwar weiterhin auf die Stimmung. Allerdings gebe es keine fundamental neuen Entwicklungen, so ein Investor.

Daran habe auch die verbale Attacke von US-Präsident Joe Biden gegen Wladimir Putin ("Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.") nichts geändert, zumal die Aussage später relativiert worden sei. Derweil klingt die Berichtsaison hierzulande nun definitiv aus. Diese Woche veröffentlichen nur noch einige Nachzügler ihre Ergebnisse. "Insgesamt ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Woche wie schon die letzte ein leichtes Auf und Ab ohne klaren Trend bringt - ausser es gibt völlig neue Entwicklungen in der Ukraine", prognostiziert ein Börsianer.

Schweizer Aktien - Aktienumstufungen am Laufmeter! Diese und weitere kursrelevante Informationen zum Schweizer Börsengeschehen sowie erste Stimmen zu #Sika, #ZurRose oder #Swissquote finden Sie im ersten Insider-Briefing der Woche unter:https://t.co/HKC1VCHGl1 — cashInsider (@cashInsider) March 28, 2022

Der SMI notiert 0,35 Przent höher bei 12’164 Zählern.

Leicht gedrückt wird der Gesamtmarkt von ABB (-2,0% oder 0,62 Fr.) und Givaudan (-1,5% oder 56,14 Fr), die jedoch beide Ex-Dividende (0,82 rsp. 66,00 Fr.) gehandelt werden.

Zyklische Werte wie Richemont und Holcim gewinnen zwischen 1,1 und 1,35 Prozent. Auch Finanzwerte wie UBS, Swiss Life, Swiss Re und CS legen zwischen 1 und 0,7 Prozent zu.

Bei den SLI-Blue-Chips gibt es etwas grössere Veränderungen. So legen Swatch 3,6 Prozent zu. Händler erklären sich dies mit dem Hype um das neue Uhrenmodell "Moonswatch". In mehreren Städten hatten Käufer vor dem Verkaufsstart am Wochenende vor den Läden campiert.

+++

09:10

Die Aufwertung des Dollar macht Gold Börsianern zufolge zu schaffen. Weil das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA unattraktiver wird, verbilligt es sich um 1,2 Prozent auf 1935 Dollar je Feinunze.

+++

09:05

Die Schweizer Börse eröffnet mit Gewinnen. Der SMI steigt kurz nach Handelseröffnung 0,54 Prozent auf 12’186 Punkte.

+++

08:50

Kryptowährungen legen bei ihrer Kurserholung einen Zahn zu. Bitcoin steigt um fast sieben Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 47'600 Dollar. Ethereum gewinnt ähnlich stark auf 3341 Dollar. "Geo- und geldpolitische Risikofaktoren finden derzeit weniger Gehör", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Daher sei fraglich, wie nachhaltig die aktuelle Rally sei.

Bitcoin has erased its losses for the year https://t.co/wxASWfbpr1 pic.twitter.com/D0eXA15GPX — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 28, 2022

+++

08:20

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien Kühne+Nagel: Citigroup erhöht auf 235 (230) Fr. - Sell

Nestlé: Jefferies senkt auf 100 (110) Fr. - Underperform

+++

08:10

Die Schweizer Börse zeigt sich vorbörslich ohne klare Richtung. Der SMI wird laut Daten von Julius Bär minim tiefer gehandelt (-0,04%). Negative Ausreisser unter den Blue Chips sind ABB (-2%) und Givaudan (-1,5%). Beide Titel werden ex Dividende gehandelt.

Am breiten Markt fallen AMS-Osram (-2,9%) negativ auf.

Die Aktien von Swatch steigen hingegen vorbörslich um 1,1 Prozent. Die neue Uhr von Swatch und Omega hatte am Wochenende weltweit einen Hype ausgelöst.

+++

07:50

Eine erneute Geldspritze der Bank von Japan (BoJ) schickt die Landeswährung auf Talfahrt. Im Gegenzug steigt der Dollar um 0,6 Prozent und ist mit 134,87 Yen so teuer wie zuletzt vor gut sechs Jahren. Um den Anstieg der Anleihe-Renditen zu stoppen, kündigte die Zentralbank den Ankauf von Bonds in unbeschränktem Umfang an. "Dies ist ein Zeichen der BoJ, dass sie auf absehbare Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wird", sagt Masahiro Ichikawa, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Sumitomo Mitsui DS.

Oil hit by Shanghai shutdown; yen sinks as BOJ defies the yield tide https://t.co/tJnKB6tQua pic.twitter.com/YWpv0AwAHG — Reuters U.S. News (@ReutersUS) March 28, 2022

+++

07:30

Aus Furcht vor einer geringeren Nachfrage aus China ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich am Montag um drei Prozent auf 117,19 Dollar je Barrel. Auslöser des Ausverkaufs sei der Lockdown der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai, sagt Kazuhiko Saito, Chef-Analyst des Brokerhauses Fujitomi. Investoren hätten gehofft, dass dies vermieden werden könne.

+++

07:20

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag kaum verändert starten. Trotz anhaltender Konjunktursorgen hatte sich das Börsenbarometer am Freitag mit einem kleinen Gewinn ins Wochenende gerettet und stand 0,2 Prozent höher bei 14.305,76 Punkten. Dabei war die Stimmung in den deutschen Unternehmen im März infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine noch stärker eingebrochen als befürchtet.

Neben diesem Krieg bereitet ein Lockdown der chinesischen Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai Sorgen. Experten erwarten dadurch Belastungen für die Weltwirtschaft. Zum Wochenstart werden Anleger unter anderem die Jahresabschlüsse von Hypoport und Commerzbank ins Visier nehmen. Es werden keine relevanten Konjunkturindikatoren erwartet.

+++

Boom, just happened. US 5-30 curve inverts for the first time in 16 years. https://t.co/BB2jxB3mSR — David Ingles (@DavidInglesTV) March 28, 2022

+++

07:10

Die Aktien des chinesischen Essenslieferanten Meituan steigen in Hongkong um bis zu 15 Prozent, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals die Analysten beeindruckt hatten.

Die Aktie beendete einen zweitägigen Verlust und war am Montag der beste Wert im Hang Seng Tech Index. Das Unternehmen meldete für das Dezemberquartal einen Nettoverlust von 5,3 Milliarden Yuan (831 Millionen Dollar), während die Analysten mit 7,2 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Der Umsatz stieg um 31 Prozent - der langsamste Anstieg seit mehr als einem Jahr - auf 49,5 Milliarden Yuan und entsprach damit den Schätzungen.

Shares of Chinese food delivery giant Meituan surged as much as 12% in Hong Kong after its fourth-quarter results impressed analysts https://t.co/6iclaDOMJ8 — Bloomberg Next China (@next_china) March 28, 2022

+++

06:30

Der SMI gewinnt laut Daten der IG Bank vorbörslich 0,2 Prozent.

+++

06:10

Die Aktienmärkte in Asien gerieten angesichts des Coronavirus-Lockdowns im chinesischen Finanzzentrum Schanghai ins Stocken. Um die 26 Millionen Einwohner zu testen, wird das öffentliche Leben dort von diesem Montag (28. März) an bis zum 05. April in zwei Stufen heruntergefahren. Anleger befürchten, dass dies die Lieferketten erneut durcheinanderbringen und die Wirtschaft weltweit beeinträchtigen könnte. Das könnte den Inflationsdruck verstärken. "Die Abriegelung Schanghais hat zu einem erneuten Ausverkauf durch enttäuschte Anleger geführt, da sie erwarteten, dass ein Lockdown vermieden werden würde", sagte Kazuhiko Saito, Chefanalyst bei Fujitomi Securities Co Ltd. Der Ölpreis rutschte am Montag ab.

Chinese stocks fall as a lockdown in Shanghai to combat a virus flareup raises worries over disruptions to business operations and the toll on economic growth https://t.co/wJBF1h15WL — Bloomberg Markets (@markets) March 28, 2022

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 28.047 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1975 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,7 Prozent auf 122,86 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3778 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9330 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0953 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0222 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,3148 Dollar.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)