17:35

Der SMI schliesst mit einem leichten Plus von 0,28 Prozent bei 12'155.95 Punkten. Tagessieger ist Alcon: Der Augenheilkunde-Spezialist legt 2,58 Prozent zu. Das SMI-Schwergewicht Nestle gewinnt 0,92 Prozent.

Grösster Verlierer war die Credit Suisse mit einem Minus von 2,12 Prozent. Die Bank ist zum Russlandgeschäft ins Visier des US-Kongresses geraten: Demnach gebe es Berichte, dass die Credit Suisse Dritte aufgefordert habe, Kundendokumente zu schreddern, die mit Oligarchen zu tun gehabt hätten "Dieser Bericht gibt Anlass zu erheblicher Sorge darüber, wie die Credit Suisse die strengen Sanktionen einhält", schreiben zwei führende US-Abgeordnete.

Auch die UBS verliert 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern Roche gibt 0,25 Prozent nach. Auf dem breiten Markt verliert Meyer Burger 4,88 Prozent.

+++

17:30

Die Börse in Moskau ist erneut abgerutscht. Mit dem Wegfall weiterer Beschränkungen gaben auch die Kurse zum Wochenanfang weiter nach. Der russische Aktienindex büsste rund zwei Prozent ein, nachdem er vergangene Woche nach einer knapp einmonatigen Pause infolge des Einmarsches russischer Soldaten in der Ukraine den Handel wieder aufgenommen hatte. Russische Aktien und Anleihen wurden am Montag wieder in vollem Umfang gehandelt, wenn auch weiterhin nur für einen begrenzten Zeitraum und mit Auflagen wie etwa einem Verbot für Leerverkäufe.

Die Aktien der Sberbank gaben rund fünf Prozent nach. Die Anteilsscheine des Gasriesen Gazprom und des Ölkonzerns Rosneft fielen in der Spitze um jeweils mehr als sechs Prozent. Dagegen zogen die Titel von Aeroflot nach ihrem Sinkflug wieder um drei Prozent an.

+++

17:20

Die Ölpreise sind am Montag wegen Nachfragesorgen heftig eingebrochen. Auslöser für die Talfahrt sind harte Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in China, die das Wachstum der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bremsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 111,24 US-Dollar. Das waren 9,41 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) brach um 9,13 Dollar auf 104,77 Dollar ein.

+++

17:15

Der Euro hat die neue Handelswoche mit leichten Kursverlusten zum US-Dollar begonnen. Am Montagnachmittag notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0975 Dollar etwas tiefer als am Freitagabend. Ein Grossteil der zwischenzeitlichen Verluste hat sie aber wieder wettgemacht. Zeitweise war der Kurs bis auf 1,0945 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen gefallen.

Schwächer notiert derweil der Schweizer Franken. Der Eurokurs liegt mit 1,0266 Franken klar höher als noch am Freitagabend. Der US-Dollar kostet derweil 0,9354 Franken und damit ebenfalls mehr als Ende letzter Woche.

+++

16:10

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet etwas schwächer mit 34'815 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P 500 gibt leicht auf 4538 Zähler nach. Dagegen notiert der technologielastige Nasdaq-Index etwas fester bei 14'181 Punkten.

Für Rückenwind sorgt ein geplanter Aktiensplit bei Tesla. Die Aktien des Elektroauto-Bauers legen knapp sieben Prozent auf bis zu 1079 Dollar zu. Das Unternehmen will sich bei der kommenden Hauptversammlung die Zustimmung der Investoren einholen, um die Anzahl der Aktien zu erhöhen und sie damit optisch billiger zu machen.

Dagegen geben die Ölkonzerne Exxon und Chevron jeweils mehr als zwei Prozent nach, da sich die Rohölpreise verbilligten. Der Preis für US-Rohöl WTI sowie Brent-Rohöl aus der Nordsee sank jeweils mehr als sieben Prozent auf 105,58 Dollar pro Barrel und 112,10 Dollar.

Ins Rampenlicht schob sich unterdessen der Headset-Hersteller Poly.N mit einem Kurssprung von fast 50 Prozent auf 39,14 Dollar. Computer-Hersteller HP bietet für Poly 1,7 Milliarden Dollar in bar, um vom Home-Office-Boom zu profitieren. Der Angebotspreis von 40 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 53 Prozent auf den Schlusskurs. HP-Anteilsscheine geben rund fünf Prozent nach.

+++

15:35

Der Dow Jones startet mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent. Auch der S&P 500 (-0,1 Prozent) gibt nach. Hingegen legt der Nasdaq (+0,1 Prozent) zu. Tesla gewinnt rund 5 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen.

+++

14:55

Die US-Aktienmärkte dürften träge in die neue Woche starten. Etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial praktisch unverändert auf 34 861 Punkte. Den technologiewertelastigen Nasdaq 100 signalisierte IG rund 0,1 Prozent im Plus.

Die Investoren wägten die wirtschaftlichen Risiken der Inflation und der Straffung der Geldpolitik gegen die Aussichten eines anhaltenden Wachstums ab, hiess es am Markt. Positive Impulse kamen von den weiter fallenden Ölpreisen. Diese drückten allerdings die Aktien der Ölkonzerne vorbörslich ins Minus. So fielen die Papiere von ExxonMobil um 1,8 Prozent und Chevron um 1,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten dürften die Anteilsscheine von Apple einen Blick wert sein. Die japanische Tageszeitung "Nikkei" berichtete unter Berufung auf Kreise, Apple habe wegen einer dürftigen Nachfrage seine AirPod-Bestellungen in diesem Jahr um mehr als 10 Millionen Stück reduziert. Vom iPhone SE wolle Apple im nächsten Quartal 20 Prozent weniger produzieren als zunächst geplant, hiess es weiter. Vorbörslich fielen die Apple-Papiere um 1,4 Prozent. Dass der Apple-Film 'Coda' den Oscar als bester Film gewann, half da wenig.

Die Aktien von Tesla setzten ihre jüngste Erholungsrally hingegen fort und stiegen vorbörslich zuletzt um 5,8 Prozent. Damit summiert sich das Kursplus seit Mitte März auf rund ein Drittel. Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen.

Die Titel von HP Inc fielen vorbörslich um 2,1 Prozent. Der Laptop- und Druckerkonzern will den Headset-Hersteller Plantronics im Rahmen eines 3,3 Milliarden Dollar schweren Deals übernehmen. Die Transaktion, die ausschliesslich in bar abgewickelt werden soll, bringe den Plantronics-Aktionären 40 Dollar pro Aktie ein, was einem Aufschlag von 53 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag entspreche, hiess es. Plantronics-Papiere schossen um rund 49 Prozent nach oben.

+++

+++

13:25

Die Ölpreise fallen zu Beginn der Handelswoche stark. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmittag 116,30 US-Dollar. Das waren 4,35 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4,54 Dollar auf 109,36 Dollar.

"Der Preisrückgang heute ist in erster Linie auf Nachfragesorgen zurückzuführen", erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. So hat China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown geschickt. Derartige Ausgangssperren in Millionen-Metropolen lasten regelmässig auf der Konjunkturentwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

Am Markt wächst nach Einschätzung des Commerzbank-Experten die Sorge, dass Chinas strikte Null-Covid-Politik zu immer wiederkehrenden Lockdowns wichtiger Wirtschaftsmetropolen führen könnte. Dies dürfte nicht spurlos an der Ölnachfrage in China vorübergehen, sagte Fritsch.

After being all about supply in the oil market, it’s about demand for now:

Oil prices are down almost 5% on concerns about slower growth due to the China lockdown and western consumer sentiment being hit by high inflation.

#oil #china #growth #economy #markets #EconTwitter pic.twitter.com/Snk6xkKM8X

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 28, 2022