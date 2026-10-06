Das neue Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem würden damit wohl auch schon die guten Monatsumsätze des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC etwas vorweggenommen, die am Donnerstagmorgen auf der Agenda stehen. «Diese Monatszahlen sind ein erster Ausblick auf die kommende Berichtssaison und nach vier Monaten Wachstumsbeschleunigung hoffen Anleger bei TSMC nun auf eine Fortsetzung der Serie. Alles andere könnte weltweit Gewinnmitnahmen bei Tech-, Halbleiter- und KI-Aktien zur Folge haben.»