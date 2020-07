09:20

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine schwächere Tendenz ab. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. So hat die Wall Street am Dienstag erstmals seit einigen Tagen im Minus geschlossen. In Asien entwickeln sich die einzelnen Märkte unterdessen uneinheitlich.

Händler sprechen von einer Konsolidierung, bevor die Berichtssaison in den nächsten Tagen an Fahrt gewinnt. Im Vorfeld würden da einige Investoren ihre jüngsten Gewinne erst einmal mitnehmen. Zudem sorgen die weiter steigenden Infektionszahlen in den USA für Zurückhaltung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat angesichts der weltweit wieder zunehmenden Corona-Fälle vor einer ebenfalls steigenden Todesrate gewarnt.

Der SMI steht eine Viertelstunde nach Handelsstart um 0,3 Prozent bei 10'178 Punkten tiefer.

Adecco (-1,5 Prozent), Swiss Life (-1,3 Prozent) und Swiss Re (-1,1 Prozent) fallen am deutlichsten. Positive Analystenkommentare zu ABB (-0,1 Prozent) oder auch der UBS (-1,1 Prozent) werden damit von den Investoren zunächst ignoriert.

Die Berichtssaison wird hierzulande in den kommenden Tagen mit einzelnen Unternehmen langsam starten. Am morgigen Donnerstag steht zunächst der Schokoladenkonzern Barry Callebaut (+0,8 Prozent) auf der Agenda, bevor am Freitag dann EMS (-0,5 Prozent) folgen. Erst in der kommenden Woche beginnt der Kalender sich dann auch mit ersten Blue Chips zu füllen.

Cosmo gewinnen gegen den Trend 0,5 Prozent. Das Unternehmen wird nach einer Zulassung in Italien eine Meilensteinzahlung von 1,5 Millionen Euro erhalten.

Wichtige Kurszielveränderungen an der Schweizer Börse Idorsia: J.P Morgen startet mit Kursziel 34 Franken - "Neutral"

Leonteq: Research Partners erhöht auf 35 Franken - "Verkaufen"

+++

09:10

Die Furcht vor Verzögerungen der wirtschaftlichen Erholung durch die steigenden Coronavirus-Neuinfektionen treibt den Goldpreis immer höher.

Die "Antikrisen-Währung" notiert mit 1794,49 Dollar je Feinunze knapp unter ihrem Neun-Jahres-Hoch vom Dienstag und steht vor dem Sprung über die wichtige 1800er Marke. Ein Sprung darüber wird Experten zufolge zusätzliche Käufe auslösen.

+++

08:05

Der SMI fällt vorbörslich um 0,6 Prozent auf 10'148 Punkte. Am stärksten fallen UBS (-1,2 Prozent) und Credit Suisse (-1,1 Prozent).

Marktzulassung von Rifamycin - Cosmo erhält nach Zulassung in Italien Meilensteinzahlung https://t.co/3M5riVMXk1 pic.twitter.com/dD6DNR2uQG — cash (@cashch) July 8, 2020

Am breiten Markt profitieren Cosmo (+0,9 Prozent) von Produktnews. Für den Rest der Aktien ist das Bild wie im SMI gedämpft.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Handel verlief zunächst sehr ruhig ohne entscheidende Impulse. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,92 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 40,45 Dollar.

Zur Wochenmitte veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Daten zur Vorratssituation in den USA. Die Rohölläger der weltgrössten Volkswirtschaft sind sehr gut gefüllt, was vor allem eine Folge des schwächeren Verbrauchs in der Corona-Krise ist. Das Angebot der amerikanischen Förderer ist in der Krise jedoch ebenfalls deutlich gefallen, was vor allem auf den zwischenzeitlichen Preiseinbruch am Erdölmarkt zurückzuführen ist.

+++

07:25

Aus Furcht vor Angebotsengpässen decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das wichtige Industriemetall kostet am Mittwoch mit 6198 Dollar je Tonne so viel wie zuletzt vor einem knappen halben Jahr. Die Minen in Chile, des weltweit grössten Exporteurs, wollen die Förderung drosseln, um die Ausbreitung des Coronavirus unter ihren Arbeitern einzudämmen.

The world’s biggest publicly traded copper company is navigating the pandemic better than it thought https://t.co/RmfYK6zciR — Bloomberg (@business) July 7, 2020

+++

07:15

Der Goldpreis hat am Dienstag deutlich zugelegt und den höchsten Preis seit über acht Jahren erreicht. Am Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) in der Spitze bis auf 1796,66 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit November 2011. Im Mittagshandel hatte der Goldpreis noch bei 1,1775 Dollar notiert.

Sein Rekordhoch hatte der Spot-Preis im Jahr 2011 bei 1921 Dollar erreicht.

+++

06:15

Die asiatische Aktienmärkte haben sich am Mittwoch erneut uneinheitlich gezeigt. Die Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung liessen die Anleger nicht los, da einige Staaten einen Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichneten.

Allein in den USA stieg die Zahl der Infizierten auf über drei Millionen, der US-Bundesstaat Kalifornien meldete am Dienstag mit mehr als 10'000 Coronavirus-Fälle einen Rekordanstieg binnen 24 Stunden.

Märkte und Politik - Chinas Aktienmärkte im Kurshoch - Ganz wie es die Regierung will https://t.co/eTtLUNVsru pic.twitter.com/qmfKnl2oGc — cash (@cashch) July 7, 2020

Auch im australischen Bundesstaat Victoria nahmen die bestätigten Fälle zu. In Melbourne, der zweitgrössten Stadt des Landes, wurden daraufhin wieder Ausgangsbeschränkungen für zunächst sechs Wochen verhängt.

Analysten sehen die Verluste an den Börsen nach der jüngsten Rally als eine Konsolidierung der Märkte, wobei diese vor der bevorstehenden Bilanzsaison weitgehend eine abwartende Haltung einnehmen, sagte NAB-Ökonom Tapas Strickland.

Die Märkte tendieren wie folgt:

Nikkei 225: 22'531 Punkte (-0,4 Prozent)

Shanghai Composite: 3370 Punkte (+0,7 Prozent)

CSI300: 4726 Punkte (+0,6 Prozent)

Hang Seng: 26'064 Punkte (+0,3 Prozent)

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,8 Prozent.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,60 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0181 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9423 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1281 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0631 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2558 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)