10:55

Der Euro ist am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten deutlich unter Druck geraten. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1811 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1883 Dollar gestiegen.

Auch zum Franken verliert der Euro Terrain und notiert aktuell zu 1,0754 nach 1,0776 Franken am frühen Morgen. Dagegen zieht der US-Dollar zum Franken wieder über 0,91 Franken an und geht zuletzt zu 0,9106 Franken über den Tisch.

+++

10:30

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich wieder spürbar eingetrübt. Nach einer deutlichen Verbesserung im Juli fiel der Einkaufsmanagerindex im August um 3,3 Punkte auf 51,6 Zähler zurück, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet. Während sich die Stimmung in der Industrie nur leicht verschlechterte, trübte sie sich unter den Dienstleistern stark ein. Markit begründete den Rückschlag mit einer schwachen Nachfrage und steigenden Corona-Infektionen.

+++

+++

10:10

Die Erholung der deutschen Wirtschaft von der Corona-Rezession hat im August überraschend stark an Kraft verloren. Der Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst, fiel um 1,6 auf 53,7 Punkte. Dies teilte das Markit-Institut am Freitag unter Berufung auf seine Umfrage unter Hunderten Unternehmen mit. Damit hielt sich das Barometer zwar den zweiten Monat in Folge über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Von Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem deutlich besseren Wert von 55,0 Zählern gerechnet.

"Die Erholung hat etwas an Schwung verloren", sagte Markit-Ökonom Phil Smith. "Die Verlangsamung konzentrierte sich auf den Dienstleistungssektor, wo das Wachstum angesichts erneuter Reisebeschränkungen und eines anhaltenden Rückgangs der Gesamtbeschäftigung, der die Inlandsnachfrage weiterhin untergräbt, nahezu zum Stillstand kam."

+++

09:45

Die Schweizer Börse zeigt sich richtungslos. Nachdem der SMI kurzzeitig ins Minus rutschte, notiert der Schweizer Leitindex wieder 0,1 Prozent im Plus.

+++

09:20

Der Swiss Market Index gibt nach wenigen Handelsminuten die Gewinne ab und rutscht ins Minus (-0,1 Prozent). Nur fünf SMI-Titel notieren im positiven Bereich.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch)

+++

09:10

Der SMI steigt 0,1 Prozent auf 10'242 Zähler.

Am Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag ein versöhnlicher Wochenschluss erwartet. Händler erwarten gestützt auf positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost eine technische Gegenreaktion auf die Verluste vom Vortag. Wie stark die Erholung ausfällt, hängt einmal mehr davon ab, ob Anschlusskäufe einsetzen.

Dies wiederum dürften davon beeinflusst werden, wie die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone am Morgen und den USA am Nachmittag aufgenommen werden. Diese Daten gelten als konjunkturelle Frühindikatoren. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise wird mit einer weiteren Stabilisierung gerechnet. Es sei auch nicht auszuschliesse, dass vor dem Wochenende die Corona-Sorgen und die geopolitischen Spannungen im Verlauf wieder mehr Gewicht erhielten und die Anleger daher ihre Risiken vor dem Wochenende reduzierten, heisst es am Markt.

French manufacturing unexpectedly contracts after a two-month rebound https://t.co/7vdQ1NsfLS pic.twitter.com/SYpfibH8sz — Bloomberg (@business) August 21, 2020

Am Vortag hatte der Leitindex 0,78 Prozent verloren. Gegenüber der Vorwoche zeichnet sich bisher ein leichtes Plus ab.

Wiederum gibt es nur wenige Nachrichten von Bluechips. Allerdings hat Novartis (+1,2 Prozent) in den USA früher als zuletzt gedacht eine Zulassung für das Multiple-Sklerose-Medikament Kesimpta (ofatumumab) erhalten. Ein Entscheid der US-Gesundheitsbehörde FDA war erst im September erwartet worden.

Fester sind Swatch und Richemont (+0,3 und +0,7 Prozent), die am Vortag nach dem Rückgang der Uhrenexporte im Juli deutlich tiefer geschlossen hatten. Die Banken und zyklischen Werte, die am Vortag schwächer waren, gewinnen gegen ein halbes Prozent.

Am breiten Markt stechen die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals (+5,0 Prozent) hervor. Die Pharmafirma hat einen Erfolg mit Methylenblau MMX erzielt. Das Kontrastmittel, das bei Darmspiegelungen in oraler Form verabreicht werden soll, ist in der Europäischen Union und in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zugelassen worden.

Dies gilt auch für den Peptidhersteller Bachem (+6,8 Prozent) und die Mobile-Telefonverkaufskette Mobilezone (+8,9 Prozent).

Deutlich tiefer indiziert sind dagegen U-blox (-5,0 Prozent). Das Technologieunternehmen hat nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr die Prognose kassiert.

+++

08:35

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag den Vorgaben aus Asien folgend mit Gewinnen in den Handel starten. Die asiatischen Börsen sind am Freitag infolge der guten Vorgaben aus den USA gestiegen.

Der SMI notiert gemäss vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,4 Prozent im Plus bei 10'265 Punkten. Den grössten Gewinn verzeichnet der Pharmakonzern Novartis mit plus 0,7 Prozent. Novartis erhält die US-Zulassung für ein Medikament bei Multiple-Sklerose-Patienten.

Der breite Markt gewinnt 0,3 Prozent. Dabei sticht der vorbörsliche Verlust von 3,7 Prozent bei U-Blox ins Auge. Der Halbleiterhersteller hat im ersten Halbjahr 2020 unter einer tieferen Nachfrage gelitten und heute einen Umsatzrückgang und Verlust für das Halbjahr vermeldet.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Händler sprachen von einem ruhigen Marktgeschehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,03 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 42,90 Dollar.

+++

07:30

Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1881 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Der Franken hat zum Euro leicht Terrain eingebüsst und notiert am Morgen zu 1,0776 nach 1,0768 Franken am Vorabend. Der US-Dollar hat mit 0,9069 zum Franken ebenfalls Boden verloren.

+++

07:15

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Die Aussicht auf eine langsamere Konjunkturerholung als erhofft hatte Aktienanleger am Donnerstag nervös gemacht. Der deutsche Leitindex ging 1,1 Prozent tiefer bei 12'830 Punkten aus dem Handel. Investoren richten zum Wochenschluss ihre Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes und das Verbrauchervertrauen der Euro-Zone.

+++

05:45

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 22'953 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,3 Prozent auf 1604 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland legt der Hang Seng in Hongkong um 1,5 Prozent zu. Der Shanghai Composite verzeichnet ein Plus von 0,8 Prozent.

Jack Ma’s Ant Group plans to file for dual listings in Hong Kong and Shanghai in the next few weeks, targeting a valuation of about $225 billion https://t.co/q7IrOOQxNQ — Bloomberg (@business) August 21, 2020

+++

00:00

Die fortgesetzte Rally der Technologiewerte hat der Wall Street am Donnerstag wieder Gewinne beschert. Nachdem am Mittwoch letztlich Gewinnmitnahmen das Bild bestimmt hatten, behaupteten sich die Tech-Indizes diesmal im Plus und erreichten einmal mehr historische Höchststände - beflügelt von Rekordhochs bei Apple und Tesla. Angesichts schwacher Konjunkturdaten schaffte der Dow Jones Industrial nur ein kleines Plus.

Der Index schloss lediglich 0,2 Prozent höher bei 27'739,73 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 3385,51 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Nasdaq 100 um 1,4 Prozent auf 11'477,05 Punkte. Er erreichte ebenso wie der Auswahlindex Nasdaq Composite ein Rekordhoch. Dieser ging rund 1 Prozent höher aus dem Handel.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angesichts der Corona-Krise angespannt. In der Woche bis zum 15. August gab es mehr als eine Million Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und damit mehr als von Experten erwartet worden war. Zudem sank der regionale Frühindikator für die Region Philadelphia stärker als erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge. Die Erholung der US-Wirtschaft wird durch die hohe Zahl an Neuinfektionen belastet.

Dessen ungeachtet setzten die Aktien des iPhone-Riesen Apple ihre Rekordjagd fort und gewannen gut zwei Prozent. Erst am Mittwoch war der Börsenwert des Unternehmens zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen Dollar gestiegen. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen gehandelt.

Marktkapitalisierung - Apple: Tim Cook vergoldet das Erbe von Steve Jobs https://t.co/EgLjgz3SMD pic.twitter.com/m0EXrJFmWl — cash (@cashch) August 20, 2020

Die Aktien von Tesla schwangen sich ebenfalls zu einem historischen Höchststand auf, wobei sie erstmals die Marke von 2000 Dollar knackten. Die Papiere des Elektroautobauers schlossen 6,6 Prozent höher. Analyst Mark Delaney von der US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb, dass der zwei Billionen Dollar schwere Klimaplan des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden generell Anreize für eine stärkere Nutzung von Elektroautos liefere.

Die Anteilscheine von Intel stiegen um 1,7 Prozent. Der Chiphersteller will für zehn Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Eine positiv aufgenommene Gerichtsentscheidung beflügelte die Aktien der Fahrdienst-Vermittler Uber und Lyft . Die Papiere zogen um 6,8 beziehungsweise 5,8 Prozent an. Ein Berufungsgericht in Kalifornien hatte entschieden, dass die Unternehmen ihre Fahrer in dem Bundesstaat erst einmal nicht - wie zuvor von einem Richter entschieden - rasch als Mitarbeiter statt als unabhängige Unternehmer behandeln müssen. Kritiker prangern an, dass Fahrer beim aktuellen Geschäftsmodell unter anderem keinen ausreichenden Schutz bei Krankheiten hätten.

Die in New York gelisteten Anteilscheine von Alibaba verloren trotz überraschend guter Quartalszahlen des chinesischen Amazon-Konkurrenten rund ein Prozent. Börsianern zufolge ist die Sorge weiter gross, dass im Zuge des Handelsstreits zwischen Washington und Peking Aktien chinesischer Unternehmen eventuell künftig nicht mehr in den USA gehandelt werden dürfen.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)