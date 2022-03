06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 1,09 Prozent höher.

Die Unsicherheit der Anleger an der Schweizer Börse bleibt weiter sehr hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Mittwoch in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,72 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 190 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'057,06 Punkten. Der VSMI ist am Dienstag um 4,1 Prozent auf 32,84 Punkte gesunken.

Die Vorgaben von der Wall Street für den Handel zur Wochenmitte erneut nicht positiv. Die US-Börse hat sich nach dem neuerlichen Absturz des Vortages und einer dreitägigen Talfahrt zuerst zwar stabilisiert, der Erholungsversuch ist am Ende wieder versandet. Damit schlossen sie auf dem gleichen Niveau wie zu Europaschluss. Jegliche Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg dürften auch in der nächsten Zukunft die Richtung der Märkte bestimmen - in die eine oder die andere Richtung.

+++Ukraine-Update+++ - Ukraine-Liveticker: Russische Zentralbank beschränkt Devisen-Auszahlung - Keine Verbindung zu Überwachungsgeräten in Tschernobyl - Hunderte Deutsche kämpfen in der Ukraine - Fitch drückt Russland tiefer in den Ramschbereich https://t.co/tHdMqVL8Cj pic.twitter.com/vWR0Sblkgi — cash (@cashch) March 9, 2022

Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt erliessen die USA ein Importverbot für Öl aus Russland und Grossbritannien will seine Öl-Importe aus dem Land bis Ende 2022 senken und dann kein Öl mehr von dort importieren. Nun denkt auch Russland über ein Embargo für Ölexporte nach. Gleichzeitig stocken die Bemühungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran; der Markt preis daher auch das iranische Angebot wieder aus.

Die Agenda hält am Mittwoch unter anderem die Jahreszahlen des Winterthurer Traditionskonzerns Rieter bereit. Die Erwartungen sind hoch, sind doch die Spinnereien gut ausgelastet und investieren wieder kräftig, nachdem sie dies im Jahr davor praktisch nicht mehr getan hatten.

+++

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 24'946 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,7 Prozent und liegt bei 1771 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen sinkt um 1,8 Prozent.

Das sofortige US-Embargo auf russische Öl- und Energieimporte als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine nutzen die Anleger in Asien am Mittwoch zum Wiedereinstieg in den Markt. "Der Ölschock ist von Natur aus ein anschwellender, kein einmaliger, und die Möglichkeit, dass der Markt auf 150 Dollar steigt, bevor er wieder auf 100 Dollar zurückkehrt, ist für die Anleger leichter zu verdauen", sagte Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

+++

Sanktionen - USA und Grossbritannien kündigen Ende von Ölimporten aus Russland an https://t.co/oFKbN7d5eF pic.twitter.com/90H7pMJhvb — cash (@cashch) March 8, 2022

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,85 Yen und stagnierte bei 6,3154 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9297 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0916 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0150 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3116 Dollar.

+++

00:00

Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial immerhin um fast zwei Prozent nach oben gemüht. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,6 Prozent auf 32'632 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,7 Prozent auf 4170,70 Punkte. Mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 13'267,61 Zähler abwärts.

Der Handel war erneut von grosser Nervosität geprägt. Das lag auch daran, dass die Energiepreise wieder kräftig zulegten. So verpasste der WTI-Ölpreis einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2008 nur knapp. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Öl aus Russland. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am Dienstag eine entsprechende Verfügung.

Mit diesen Beschränkungen dürften die USA zunächst einmal voranschreiten, schrieb Ben Laidler, Stratege der Investmentplattform eToro. Denn Europa sei weitaus abhängiger von russischem Öl als die USA und somit in Sachen Embargo nur beschränkt handlungsfähig. Die Ölimporte der USA aus Russland machten weniger als ein Prozent des gesamten Ölverbrauchs des Landes aus. Grundsätzlich bremsten die hohen Energiepreise das Wachstum und heizten die Inflation an, so Laidler.

Börse - Die Gefahr einer Stagflation steigt - Was Anleger dazu wissen müssen https://t.co/aWnZ8cigcf pic.twitter.com/583g4lJu4p — cash (@cashch) March 8, 2022

Bei einigen der zuletzt stark gestiegenen Aktien aus der Energiebranche nahmen Anleger im Handelsverlauf allerdings Kursgewinne mit. So verloren Occidental Petroleum , ConocoPhillips und Marathon Oil an Boden. Die Papiere anderer Ölkonzerne legten dagegen weiter zu, so etwa im Dow Jones Industrial die Anteile von Chevron mit plus 5,2 Prozent.

An dies Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Caterpillar . Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies liess den Kurs um fast sieben Prozent steigen. Der Hersteller von Bau- und Fördermaschinen werde mittelbar von der Rally an den Rohstoffmärkten profitieren, hiess es zur Begründung.

Gleich mehrere bekannte US-Konzerne kündigten am Dienstag die Einstellung der Geschäfte in Russland an, so etwa Coca-Cola , Pepsico und Starbucks . Die Kurse der Aktien gaben um ein halbes bis vier Prozent nach.

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)