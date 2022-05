09:50

Die Aktien des Anlagenbauers Oerlikon gewinnen 1,3 Prozent auf 6,88 Franken. Die Grossbank UBS senkt zwar das Kursziel für Oerlikon von 12,90 auf 12,20 Franken. Doch die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Zudem impliziert das gesenkte Kursziel immer noch ein Aufwärtspotenzial von 77 Prozent.

Er habe seine Schätzungen gesenkt, um den jüngsten makroökonomischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, schreibt Analyst Sebastian Vogel. Auch damit seien die Prognosen von Oerlikon selbst aber immer noch erreichbar. So prognostiziere er nach wie vor ein organisches Umsatzwachstum von rund 7, 5 bzw. 4 Prozent für den Zeitraum 2022 bis 2024. Seine Margenprognosen passe er an die revidierten Umsatzschätzungen an. So rechne er nun für den Zeitraum EBITDA-Margen (adj.) von 17,4, 17,9 und 18,4 Prozent.

+++

Telekommunikation - Swisscom baut Zusammenarbeit mit Amazon bei Cloud-Diensten aus https://t.co/60xUV45oRl pic.twitter.com/e3OGyTPe1z — cash (@cashch) May 10, 2022

+++

09:35

Der Swiss Market Index (SMI) steigt 0,6 Prozent auf 11'508 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,9 Prozent auf 1767 Punkte und der breite SPI 0,6 Prozent auf 14'785 Zähler.

Händler sprechen von einer überfälligen leichten technischen Erholung. Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine Gegenbewegung schon lange angezeigt gewesen, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Ob es zu dem am Markt kolportierten möglichen "Turnaround Tuesday" komme, werde sich jedoch zeigen. "Dafür braucht es mutige Anleger, die Anschlusskäufe tätigen", sagt ein Händler.

Die Grundstimmung ist aber weiterhin schlecht. Viele Marktteilnehmer seien wie immun gegenüber positiven Nachrichten, warnt ein anderer Händler denn auch vor zu hohen Erwartungen. Die Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung seien stark. Und solange die Inflation nicht nachlasse, dürften die Zinssorgen die Anleger weiter umtreiben.

Zu den grösseren Gewinnern zählen die arg gebeutelten Technologiewerte Temenos (+1,8 Prozent), VAT Group (+1,8 Prozent) und AMS Osram (+2,5 Prozent). Bei Temenos dürften auch die immer wieder aufkeimenden Übernahmespekulationen Auftrieb geben, heisst es. Aber auch Zykliker wie Geberit (+3,2 Prozent) und Sika (+1,5 Prozent) setzen zur Erholung an.

Gesucht sind zudem die Aktien von Holcim (+2,6 Prozent). Sie profitierten von einer Meldung der "Financial Times". Demnach bietet die JSW Group des indischen Industriellen Sajjan Jindal für die beiden indischen Tochtergesellschaften von Holcim 7 Milliarden US-Dollar.

Auch die Finanzwerte tendieren meist höher, wie Kursgewinne von 1,5 bis 0,8 Prozent bei UBS, Partners Group, CS, Julius Bär und Zurich zeigen.

Auf der anderen Seite sind defensive Werte wie Alcon (-1,0 Prozent), die nach Börsenschluss den Quartalsbericht veröffentlichen, sowie Swisscom (-0,3 Prozent), Novartis (-0,1 Prozent), und Roche (+0,3 Prozent) kaum gefragt.

Auf den hinteren Rängen fallen Obseva (-8,4 Prozent) auf. Der Titel war am Vortag zeitweise massiv gestiegen. Idorsia (+0,8 Prozent) sind trotz einer Forschungs-Schlappe mit einem Mittel für Menschen mit Esssucht etwas höher.

Fester sind zudem Zur Rose (+2,1 Prozent) und Stadler (+4,3 Prozent) nach positiven Analystenkommentaren.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert 0,7 Prozent höher bei 11'527 Punkten. Am Vortag hat der SMI fast 2,5 Prozent eingebüsst.

Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine technische Erholung mehr als angezeigt, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Am Markt ist denn auch von einem möglichen "Turnaround Tuesday" die Rede. Doch dafür bräuchte es mutige Anleger, die Anschlusskäufe tätigten.

Die Stimmung sei sehr schlecht und die Marktteilnehmer seien wie immun gegenüber positiven Nachrichten, warnt jedoch ein anderer Händler vor zu hohen Erwartungen. Die Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung seien stark. Und solange die Inflation nicht nachlasse, dürften die Zinssorgen die Anleger weiter umtreiben. Doch die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen". Die Aussichten für die Finanzmärkte seien zumindest für dieses Jahr gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine. Zudem sei die Bilanzsaison bisher gut verlaufen, so ein Händler. Der US-Arbeitsmarkt sei trotz Inflation und der geldpolitischen Straffung weiterhin sehr robust. Zudem sei die US-Notenbank trotz allem nicht ganz so aggressiv wie viele Marktteilnehmer glaubten.

Die Aktien von Holcim (+2,2 Prozent) profitieren von einer Meldung der "Financial Times". Demnach biete die JSW Group des indischen Industriellen Sajjan Jindal für die beiden indischen Tochtergesellschaften von Holcim 7 Milliarden US-Dollar.

+++

08:25

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,24 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 102,43 Dollar.

Zu Wochenbeginn hatten die Erdölpreise deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf Schwierigkeiten innerhalb der Europäischen Union, sich auf ein Embargo russischen Rohöls zu einigen. Widerstand kommt vor allem aus Ungarn, das aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von Ölimporten aus Russland erheblichen wirtschaftlichen Schaden befürchtet. Nach einem Besuch bei Ministerpräsident Viktor Orban sprach EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen von Fortschritten.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Ölpreise nach oben getrieben und ist eines der beiden Hauptthemen am Markt. Das zweite grosse Thema ist die strikte Corona-Politik Chinas. Seit Wochen versucht die politische Führung, die Verbreitung des Virus mit strengen Ausgangssperren zu verhindern. Die Wirtschaft des Landes leidet unter dem Vorgehen, das auch in Millionenmetropolen wie Shanghai die Abriegelung weiter Teile vorsieht. Die Energienachfrage der Volksrepublik wird dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, was auf den Erdölpreisen lastet.

+++

08:20

+++

08:10

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine leicht negative Eröffnung ab. Der Swiss Market Index (SMI) sinkt laut Daten der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,05 Prozent. Einzig die Aktien von Holcim (+1,9 Prozent) befinden sich im Plus. Der Mischkonzern JSW Group will eine Kaufofferte im Volumen von sieben Milliarden Dollar für die beiden indischen Tochtergesellschaften des Zementkonzerns Holcim vorlegen.

Am breiten Markt gewinnen die Aktien von Zur Rose und Stadler Rail (beide +0,9 Prozent) vorbörslich am deutlichsten hinzu. Deutliche Abgaben verzeichnen hingegen Swissquote (ex Dividende -1,3 Prozent) und Idorsia (-1,6 Prozent).

+++

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenanfang hatte eine drastische Konjunkturabkühlung in China die Anleger an Europas Aktienmärkten verschreckt. Der deutsche Leitindex war am Montag um 2,1 Prozent auf 13'381 Zähler und damit auf den niedrigsten Wert seit zwei Monaten gefallen.

Anleger hält am Vormittag eine Flut an Quartalszahlen in Atem. Einblick in die Bücher gewähren unter anderem Bayer, Munich Re, Porsche SE, Siltronic und Fraport. Auf der Konjunkturseite steht der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Analysten sagen hier für Mai eine Verschlechterung auf minus 42 Punkte von minus 41 Zählern voraus.

+++

07:15

Der Bitcoin kann sich leicht erholen und steigt 2 Prozent auf 31'700 Punkte. Am Montag war die grösste Cyberwährung über 10 Prozent abgestürzt.

Als Hauptgrund für den Sinkflug am Kryptomarkt gilt die Zinswende vieler Zentralbanken. Nicht nur in den USA stemmen sich die Notenbanken mit teils deutlichen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation. Die steigenden Zinsen machen Anlagewerten zu schaffen, die wie Bitcoin keine regelmässigen Erträge abwerfen. Zusätzlich leiden die als besonders riskant geltenden Digitalwährungen unter dem ungewissen Fortgang des Ukraine-Kriegs.

+++

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut Daten der IG Bank vorbörslich 0,52 Prozent tiefer.

+++

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,9 Prozent tiefer bei 26'074 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,9 Prozent und liegt bei 1860 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Die Anleger trennten sich wegen Sorgen über höhere Zinsen und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum von risikoreicheren Anlagen. "Die Idee eines sanften und schonenden Straffungszyklus hat sich in Luft aufgelöst", schieben die Analysten der ANZ-Bank in einer Notiz. "Die Realität ist, dass die (US-Notenbank) Fed die Angebotsseite der Wirtschaft kurzfristig nicht kontrollieren kann." Schlüsselindikatoren wie die Erwerbsquote seien derzeit niedrig und die chinesischen Exporte verlangsamten sich, damit wachse Risiko für die Inflation und für steigende Zinssätze.

Chinese tech stocks plunged almost 7 Prozent early Tuesday as traders returned from holiday to face renewed growth worries and persistent regulatory risks https://t.co/kM3EnPGrYt — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2022

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 130,15 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7335 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9926 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0560 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0483 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2345 Dollar.

+++

00:00

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste 2,0 Prozent auf 32'245,70 Punkte ein und bewegte sich damit auf dem Niveau von März letzten Jahres. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 3,2 Prozent auf 3991,24 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 knickte um 4,0 Prozent auf 12'187,72 Punkte ein, nachdem er kurz vor Handelsschluss den tiefsten Stand seit November 2020 erreicht hatte.

Eine Welle der Risikoaversion schwappe über die globalen Märkte, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag wenig Spielraum für einen moderateren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed gelassen hätten, hiess es aus dem Handel mit Verweis auf drohende weitere Zinserhöhungen. Die kurzfristigen Aussichten für Aktien "sind immer noch chaotisch, und es könnte noch mehr Abwärtsbewegungen geben, da die Märkte sich Sorgen über eine signifikante wirtschaftliche Verlangsamung oder eine "harte Landung" und aggressive Zinserhöhungen machen", kommentierte Ökonomin Diana Mousina vom Vermögensverwalter AMP Investments.

The Federal Reserve warned of deteriorating liquidity conditions across key financial markets in a semi-annual report published Monday https://t.co/4T0uhqZjyv — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2022

Die Marktstimmung dürfte zudem von Äusserungen des chinesischen Premierministers Li Keqiang vom Wochenende getrübt worden sein. Der Politiker hatte davor gewarnt, dass sich die Beschäftigungslage im Land wegen der massiven Covid-Beschränkungen "ernsthaft" verschlechtert habe.

Unter den Einzelwerten verschärfte sich der jüngste Abwärtstrend bei den Aktien von Boeing , obwohl die Lufthansa ihre Langstrecke mit neuen Flugzeugen des US-Herstellers stärkt. Die Aktionäre von Boeing mussten ein Minus von mehr als zehn Prozent verkraften, damit waren die Papiere das Schlusslicht im Dow.

Die in New York gelisteten Hinterlegungsscheine von Biontech aber stiegen um gut drei Prozent. Der Corona-Impfstoffhersteller hatte im ersten Quartal Umsatz und Gewinn erneut deutlich gesteigert.

Die Papiere von Philip Morris International sorgten ebenfalls für einen kleinen Lichtblick und legten um rund ein Prozent zu. Der Tabakkonzern ist an einer Übernahme des kleineren europäischen Konkurrenten Swedish Match interessiert.

Die Aktien von Coty hingegen büssten in dem trüben Umfeld anfängliche Gewinne ein und fielen schliesslich um mehr als sieben Prozent. Der Kosmetikkonzern hatte sein Jahresziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöht.

Die Papiere des einst an der Börse gehypten Elektroauto-Startups Rivian waren auf ein Rekordtief gerutscht und brachen am Ende um knapp 21 Prozent ein. Einem Bericht zufolge hat sich der Autobauer Ford von einem Teil seiner Rivian-Aktien getrennt, nachdem am Sonntag die Stillhaltefrist der Altaktionäre nach dem Börsengang im November abgelaufen war.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)