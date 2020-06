07:30

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Der deutsche Leitindex hatte am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12'281 Zähler verloren. Nach dem spektakulären Kurssturz behalten Anleger Wirecard im Auge.

Fondsgesellschaften wie DWS und Union Investment prüfen wegen des Bilanz-Desasters Klagen. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters zog personelle Konsequenzen und stellte den für das organisatorische Geschäft zuständigen Vorstand Jan Marsalek frei.

06:25

Die Börsen in Fernost haben am Freitag keine klare Richtung gefunden. Anhaltende Sorgen vor einem Aufflammen der Coronavirus-Pandemie dämpften vielerorts die Kauflaune. In Japan tendierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 22.386 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank dagegen um 0,3 Prozent auf 1577 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte etwas leichter. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann wiederum 0,6 Prozent, doch die südkoreanische Börse ließ 0,8 Prozent Federn.



06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,88 Yen und stagnierte bei 7,0867 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9504 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1211 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0660 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2436 Dollar.

01:15

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf relativ träge reagiert und mit freundlicher Tendenz geschlossen. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street endeten etwas leichter. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Coronavirus-Infektionszahlen in einigen Ländern sorgten für Risikoscheu unter den Anlegern, hiess es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Börsen.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 26 080,10 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 3115,34 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 10 012,05 Zähler.

(cash/AWP/Reuters)