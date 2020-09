07:35

Nach dem verlängerten Wochenende an den US-Börsen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Der Tendenz an der Wall Street schenkten Börsianer besonderes Augenmerk, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Dann wird man sehen, ob die Verkäufe anhalten oder ob – wie in den vergangenen Wochen – auch nach dem Rücksetzer sofort wieder neue Käufer in den Markt strömen, um die wochenlang stark gelaufenen Aktien auf tieferen Niveaus einzusammeln."

+++

07:15

Der Kurs des Euro ist am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar leicht gesunken. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung nur noch knapp über 1,18 US-Dollar bei 1,1805 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro etwas fester. Derzeit kostete er 1,0835 Franken nach 1,0828 Franken am Montagabend. Der US-Dollar notiert bei 0,9178 nach 0,9164 Franken am Vorabend.

Am Morgen zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Stärke. Die amerikanische Währung konnte zu allen anderen wichtigen Devisen zulegen, während der Euro im Gegenzug an die Kursverluste vom Wochenauftakt anknüpfte. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach die US-Regierung die wirtschaftlichen Bindungen zu China zurückfahren will. Vor diesem Hintergrund war der Dollar wieder ein Stück weit als sicherer Anlagehafen gefragt.

+++

06:30

Bei den asiatische Aktienmärkten hat die japanische Börse am Dienstag nach einem leichten Minus zum Wochenstart wieder Fuss gefasst, die Börse in Shanghai rutschte weiter ab. US-Präsident Donald Trump verschärfte seinen Ton gegenüber China, indem er erneut die Idee der Entkopplung der US- und der chinesischen Wirtschaft auf den Tisch legte.

Insbesondere Technologieanbieter sind Trump ein Dorn im Auge. "Diese Tech-Aktien wurden teuer, so dass ich ihren jüngsten Rückgang als gesunde Korrektur ansehen würde", sagte Masahiro Ichikawa, Senior-Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management am Dienstag. Bei den Anlegern bestehen zudem Zweifel, dass politischen Entscheidungsträger in den USA möglicherweise nicht bereit sind, die massiven Impulse zu setzen, die sie sich erhofft hatten. "Die Märkte sind möglicherweise zu weit gegangen, um zu erwarten, dass die Federal Reserve in diesem Monat weitere Lockerungsschritte ankündigt", sagte Masahiko Loo, Portfoliomanager bei AllianceBernstein.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.211 Punkten, obwohl Regierungsdaten einen Rekordrückgang des japanischen Bruttoinlandprodukts infolge der Coronavirus-Pandemie belegten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1612 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

-Australia, South Korea, Japan stocks

-U.S. futures

-Yield on 10-year Treasury bonds to 0.71%

-Oil to $39.03

-Gold https://t.co/fBrHdIybP0 pic.twitter.com/HYC43nTmBv — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2020

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,28 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8355 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9174 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1810 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0838 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3148 Dollar.

(Reuters)