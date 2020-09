09:10

Die Schweizer Börse startet zunächst ohne grössere Verschiebungen in den Handel. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Abend (20.00 Uhr MESZ) dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von den US-Börsen gibt es uneinheitliche Signale. Während der Dow Jones unverändert schloss, erholten sich die US-Technologiewerte und auch der breite S&P 500 rückte etwas vor. In Fernost treten die Börsen an Ort.

Dass das Fed mit grösseren Weichenstellungen aufwartet, wird zwar nicht erwartet. Allerdings dürfte sich das Fed zum neuen Inflationsziel äussern, das im Ergebnis zu einer noch lockereren Geldpolitik führt. Zur Debatte stehen könnte aber allenfalls eine Erhöhung des Anleihekaufvolumens. Die neuen Leitzinsprojektionen dürften Nullzinsen bis mindestens Ende 2023 signalisieren, erwartet die LBBW.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,1 Prozent höher bei 10'529 Punkten. Der breite SPI gewinnt 0,2 Prozent hinzu auf 13'055 Zähler.

Den stärksten Abschlag verbuchen die Anteile von Richemont (-1,2%), die ex-Dividende gehandelt werden.

Höher indiziert sind Geberit (+0,9%). Die Sanitärtechnikfirma startet das im Frühjahr angekündigte Aktienrückkaufprogram über rund 950'000 Aktien am morgigen Donnerstag. Grösster SMI-gewinner ist aber Swisscom (+1%).

Im Fokus stehen heute Julius Bär (-0,1%). Der Vermögensverwalter steht kurz vor der Einigung mit den US-Behörden im Zusammenhang mit der Fifa-Affäre. Zudem rückt auch die zweite Dividendentranche, deren Ausschüttung die Bank wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte, in Sicht.

Der Versicherer Zurich (unverändert) muss in Grossbritannien Schäden, die aus Betriebsschliessungen infolge des Corona-"Lockdown" entstanden sind, nicht decken. Dies entschied laut Zurich ein Gericht.

Die Aktien von Landis & Gyr werden um 1,2 Prozent fester gestellt. Die Messtechnikfirma spannt beim Energiemanagement mit Vodafone zusammen.

08:20

Aktuelle Kurszieländerungen am Schweizer Aktienmarkt: Geberit: Berenberg erhöht auf 450 (360) Franken - Hold

VAT: JPMorgan erhöht auf Neutral (Underweight) - Ziel 165 Franken

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird ohne grössere Verschiebungen in den Handel starten. Börsianer warten gespannt auf den heutigen Fed-Entscheid.

Der SMI wird vorbörslich praktisch unverändert bei 10'521 Zählern gehandelt. Gewinner sind Gebereit und Zurich mit einem Plus von je 1 Prozent.

07:15

Unmittelbar vor den geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank (Fed) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 13.217,67 Punkten geschlossen. Da Veränderungen am US-Leitzins als ausgeschlossen gelten, warten Börsianer gespannt auf die Erläuterungen des Fed-Chefs Jerome Powell. Sie interessierten sich vor allem für die praktische Umsetzung des Ende August verkündeten Strategieschwenks, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

06:30

Die meisten asiatischen Aktien stiegen am Mittwoch und verlängerten ihre Rally, die von optimistischen chinesischen und US-amerikanischen Wirtschaftsdaten getrieben wird. Nach robusten Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen aus China und der höheren US-amerikanischen Fabrikproduktion konzentrieren sich Investoren auf die am Mittwoch fällige Erklärung der Fed.

"Da der US-Kongress nicht bereit oder nicht in der Lage ist, ein neues Fiskalpaket auf den Weg zu bringen, muss die Geldpolitik möglicherweise eingreifen, um die Lücke zu schließen", sagte der NAB-Analyst Tapas Strickland zu den festgefahrenen Verhandlungen in den USA. "Dementsprechend werden sich die Märkte auf Änderungen der Prognosen und etwaigen Bilanzanpassungen konzentrieren."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.487 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1646 Punkten. Investoren warten auch auf Japans parlamentarische Zustimmung zu Yoshihide Suga als nächstem Premierminister des Landes am Mittwoch. Suga wird dann ein neues Kabinett bilden.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,28 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7703 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9076 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1847 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0756 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2906 Dollar.

