09:40

Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard geraten auch heute unter Druck. Nachdem sie gestern bereits mit einem Minus von 60 Prozent schlossen, verlieren die Titel heute rund eine halbe Stunde nach Handelseröffnung weitere 45 Prozent. Damit sind sie derzeit nur noch rund 21 Euro wert.

Am Donnerstag hatte Wirecard erneut die Veröffentlichung des lange erwarteten Jahresabschlusses 2019 verschoben. Der Abschlussprüfer EY habe das Unternehmen darüber informiert, "dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert", führte CEO Braun aus.

Konkret geht es darum, dass die Prüfer von EY keine Hinweise auf die Existenz von Guthaben über 1,9 Milliarden Euro bei zwei asiatischen Banken gefunden haben, wie Wirecard am Donnerstag mitteilte. Der Betrag entspreche einem Viertel der Bilanzsumme

09:30

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und erneut zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,92 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 39,21 Dollar.

Vor allem die Lockerungen der Corona-Auflagen in vielen Ländern stützten zuletzt die Ölpreise. Dies führt tendenziell zu einem Anziehen der Nachfrage nach Ölprodukten. Allerdings gibt es in verschiedenen Ländern immer wieder Ausbrüche des Virus, was die Unsicherheit hoch hält./jsl/stk

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in den Handelstag. Im Laufe des Tages könnte es laut Analysten aber zu Gewinnmitnahmen kommen. Nach wie vor halten die Sorgen vor einem Aufflammen der Coronavirus-Pandemie an. Zudem nehmen die Spannungen zwischen den USA und China wieder zu. "Das dürfte die Risikoneigung der Marktteilnehmer dämpfen", sagt ein Händler.

Dagegen könnte der grosse Quartals-Verfall an der Eurex für Bewegung sorgen. Bei dem alle drei Monate stattfindenden Hexensabbat verfallen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es bei überdurchschnittlichen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen kommen.

Der SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr 0,7 Prozent auf 10'258 Punkte. Der breite SPI legt ebenfalls um 0,7 Prozentpunkte zu und kommt auf 12'667.

Die firmenspezifischen Nachrichten halten sich bei den Bluechips sehr in Grenzen. Einzig Roche (+0,9%) wartet mit einer Mitteilung auf. Demnach hat der Pharmariese mit seinem Produktkandidaten Ipatasertib in Kombination mit einer Hormon- und Kortison-Therapie bei der Behandlung von Prostatakrebs die gesteckten Ziele nur teilweise erreicht.

Die grössten Gewinner sind die Uhren-Titel Richemont und Swatch Group mit Gewinnen von jeweils über 2 Prozent.

Am breiten Markt verlieren SoftwareOne vorbörslich 5,9 Prozent. Nach Börseneröffnung hat sich bislang noch kein Kurs gebildet, was ein hohes Handelsvolumen vermuten lässt. Drei Grossaktionäre bauen ihre Beteiligung deutlich ab und platzieren 17 Millionen Aktien zu je 22,50 Franken.

Das Fondshaus GAM (-3,1% auf 2,35 Fr.) erwartet wegen Wertberichtigungen einen Konzernverlust nach IFRS von 400 Millionen Franken.

Die Firma Meyer Burger (+3,4%) will sich neu ausrichten und prüft den Aufbau einer eigenen Zell- und Modulproduktion in Deutschland. Zur Finanzierung des Aufbaus von Produktionskapazitäten ist eine Kapitalerhöhung im Volumen von 165 Millionen Franken geplant.

08:05

Der SMI wird rund eine Stunde vor Handelseröffnung minim höher gehandelt (+0,09%). Sämtliche SMI-Titel notieren im Plus zwischen 0,06 und 0,15 im Plus.

Am breiten Markt fällt GAM mit einem deutlichen vorbörslichen Minus von 3 Prozent auf. Das krisengeschüttelte Fondshaus GAM erwartet einen Halbjahresverlust von rund 400 Millionen Franken.

07:30

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Der deutsche Leitindex hatte am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12'281 Zähler verloren. Nach dem spektakulären Kurssturz behalten Anleger Wirecard im Auge.

Fondsgesellschaften wie DWS und Union Investment prüfen wegen des Bilanz-Desasters Klagen. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters zog personelle Konsequenzen und stellte den für das organisatorische Geschäft zuständigen Vorstand Jan Marsalek frei.

06:25

Die Börsen in Fernost haben am Freitag keine klare Richtung gefunden. Anhaltende Sorgen vor einem Aufflammen der Coronavirus-Pandemie dämpften vielerorts die Kauflaune. In Japan tendierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 22.386 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank dagegen um 0,3 Prozent auf 1577 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte etwas leichter. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann wiederum 0,6 Prozent, doch die südkoreanische Börse ließ 0,8 Prozent Federn.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,88 Yen und stagnierte bei 7,0867 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9504 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1211 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0660 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2436 Dollar.

01:15

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf relativ träge reagiert und mit freundlicher Tendenz geschlossen. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street endeten etwas leichter. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Coronavirus-Infektionszahlen in einigen Ländern sorgten für Risikoscheu unter den Anlegern, hiess es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Börsen.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 26 080,10 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 3115,34 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 10 012,05 Zähler.

