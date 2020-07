08:25

Die Aktien von Wirecard legen vorbörslich 34,7 Prozent zu. Insolvenzverwalter Michael Jaffe sieht trotz der massiven Betrugsvorwürfe um den Zahlungsabwickler gute Chancen für einen Verkauf des Kerngeschäfts mit Kartenzahlungen.

08:20

Die wichtigsten Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

08:05

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine tendenziell freundliche Eröffnung ab. Der SMI notiert knapp eine Stunde vor Handelseröffnung 0,13 Prozent im Plus. Sämtliche Blue Chips werden leicht höher gehandelt mit Ausnahme von Sika (-0,9%).

Am stärksten legt Swatch (+1,3%) vorbörslich zu. Der Uhrenhersteller profitiert von einer Kaufempfehlung der Credit Suisse.

07:45

Der Eurokurs zieht zum Wochenstart weiter an und baut damit die Gewinne der vergangenen Tage und Wochen aus. Im frühen Handel stieg der Euro erstmals seit September 2018 kurzzeitig über die Marke von 1,17 US-Dollar - in der Spitze kostete er bis zu 1,1725 Dollar. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1699 Dollar und lag damit aber noch immer deutlich über dem Niveau vom Ende der vergangenen Woche.

Der US-Dollar steht zu den meisten Währungen unter Druck, so auch zum Franken. Mit 0,9180 notiert der "Greenback" damit nur wenig über dem kurz vorher markierten Jahrestief von 0,9167 Franken. Der Euro bewegt sich derweil wenig und kostet aktuell 1,0737 Franken.

06:30

Die Börse in Tokio hat sich am Montag nach einem langen Wochenende zunächst schwächer gezeigt. Experten verweisen auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Wortwahl von US-Aussenminister Mike Pompeo sei inzwischen so aggressiv, dass "die Märkte sich Sorgen über eine weitere Eskalation machen", sagte Chef-Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 22.582 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1563 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,8 Prozent.

-Spot gold surges to an all-time high of $1,922.88 an ounce

-South Korea stocks rise

-Equities in China, Hong Kong and Australia remain flat

-U.S. futures ⬆️

-Taiwan's chip giant TSMC surges another 10%, lifting Taiwan index toward record

-Oil ⬇️https://t.co/43PCYvLCAA pic.twitter.com/LamKOlZSVh — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 27, 2020

Die Aktien des Halbleiterherstellers TSMC steigen in Fernost zunächst um fast zehn Prozent. Hintergrund sind Andeutungen von Intel, möglicherweise auf eine eigene Fertigung zu verzichten. Der US-Konzern hinkt seinem Zeitplan zur Entwicklung einer neuen Chip-Generation um Monate hinterher, wie vergangene Woche bekanntwurde

06:15

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 105,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0140 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9189 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1690 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0746 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2818 Dollar. (Reporter: Hideyuki Sano Geschrieben von Scot W. Stevenson)

05:30

Gold ist wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise so teuer wie noch nie. In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1944,71 Dollar und übertraf damit das bisherige Rekordhoch von rund 1921 Dollar vom September deutlich. Zuletzt bröckelte der Kurs etwas ab, lag aber immer noch rund eineinhalb Prozent im Plus bei 1932 Dollar.

Damit zog der Goldpreis in diesem Jahr bereits um etwas mehr als ein Viertel an, wobei der Kurs vor allem seit Mitte Juni stark zulegte. Zu Beginn des Corona-Crashs an den Finanzmärkten hatte Gold sogar an Wert verloren, obwohl das Edelmetall als Krisenwährung gilt. Mitte März kostete eine Feinunze zeitweise weniger als 1500 Dollar.

Gold ist zurzeit aufgrund mehrerer Entwicklungen unter Anlegern sehr beliebt. Ein Hauptgrund ist die Corona-Pandemie mit ihren drastischen wirtschaftlichen Folgen. Dazu gehören die hohe Unsicherheit über den Fortgang der Krise, die stark steigende Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie die anhaltend niedrigen Zinsen auf der Welt. Gold gilt als Krisen- und Inflationsschutz.

BREAKING: Spot gold climbs to a record high of $1,923.20 an ounce as the dollar plunge and concerns about the global economy boost demand for havens https://t.co/m92FEnElGs pic.twitter.com/3Fp8TW2vW1 — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2020

