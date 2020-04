13:30

Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindices bewegen sich um die Nulllinie. So stehen die Futures auf dem Dow Jones, dem Nasdaq sowie dem S&P 500 allesamt zwischen 0 und 0,08 Prozent.

US-Anleger warten die Verkündung der Arbeitsmarktdaten. Um 14.30 Uhr (MEZ) werden die Zahlen kommuniziert. Die Lage am Arbeitsmarkt hatte sich zuletzt dramatisch verschlechtert.

US-Anleger warten auf die Verkündung der Arbeitsmarktdaten.

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstagvormittag nach einer stabilen Startphase klar in den roten Bereich abgerutscht. Die Konjunktursorgen hätten sich nach schlechten Daten aus der Eurozone verstärkt, heisst es im Handel. Ennet dem Atlantik wird zudem mit grosser Nervosität auf die neusten Arbeitsmarktdaten gewartet (Publikation 14.30 Uhr MEZ). Diese hatten sich zuletzt dramatisch verschlechtert.

Am Vormittag waren es die neuesten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, die der Stimmung einen Dämpfer versetzten.

Der SMI verliert bis um 11:45 Uhr 0,57 Prozent auf 9'576 Punkte. Er hat sich damit immerhin wieder etwas vom Tagestief gelöst, das bei 9'551 Zählern markiert wurde. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gibt 0,50 Prozent auf 1'377 und der breit gefasste SPI 0,47 Prozent auf 11'844,15 Zähler nach. Zwei Drittel der SLI-Titel verzeichnen inzwischen Verluste, nachdem im frühen Handel das Gewinnerfeld noch deutlich grösser gewesen war als jenes der Verlierer.

Das Vorzeichen gewechselt haben insbesondere die CS-Papiere. Diese hatten im frühen Handel nach der Publikation der Quartalszahlen zeitweise noch mehr als 2 Prozent zugelegt, geben nun aber 2,6 Prozent nach und zählen damit zu den grössten Verlierern. Die von der Bank ausgewiesenen Zahlen werden laut Börsianern sehr unterschiedlich beurteilt.

Noch stärker als die CS-Papiere geben aktuell einzig die Sika-Valoren nach (-5,70 Fr. rsp. -3,5%). Der Hauptgrund für die Einbussen ist, dass die Titel ex-Dividende (2,30 Fr.) gehandelt werden.

Mehr als 2 Prozent verlieren ausserdem noch Lonza (-2%). Am Markt wird dies mit Gewinnmitnahmen erklärt, denn die Papiere des Life-Science-Konzerns sind bei den Blue Chips die mit der besten Jahresperformance 2020 - und zwar mit grossem Abstand.

Belastet wird der Gesamtmarkt aber auch von den beiden Schwergewichten Nestlé (-0,6%) und Novartis (-0,7%). Nestlé wird am Freitag Zahlen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal vorlegen.

Zum ausführlichen Börsenbericht geht's hier.

11:15

Auch die europäischen Börsen sind am Donnerstag nach einem freundlichen Start ins Minus gerutscht. Der Eurostoxx 50 verliert 0,2 Prozent auf 2829 Punkte.

Der Dax notiert 0,4 Prozent im Minus bei 10'375 Zählern, der französische Cac 40 gewinnt leicht um 0,16 Prozent und kommt auf 4418 Punkte, während der britische FTSE 100 0,18 Prozent verliert und bei 5760 Punkten notiert.

Ein Blick auf die aktuellen Kurse der wichtigsten Welt-Inidzes (Stand: 11:15Uhr):

Quelle: Bloomberg, Stand: 11:15 Uhr.

10:50

Der Eurokurs ist am Donnerstagmorgen nach kurzen Stabilisierungsversuchen wieder unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0797 Dollar gehandelt. Das bisherige Tagestief lag bei 1,0785 Dollar.

Der Euro-Franken-Kurs verharrte leicht oberhalb der Marke von 1,05 (aktuell: 1,0516), nachdem er in der Nacht für kurze Zeit darunter gefallen war und bei 1,04815 ein Fünf-Jahres-Tief markiert hatte. Das Währungspaar USD/CHF notiert derweil etwas höher bei 0,9739.

10:15

Die Schweizer Börse ist am frühen Vormittag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gerutscht. Nachdem der SMI am Morgen freundlich in den Handel startete, notiert er mittlerweile 0,7 Prozent im Minus.

Die Titel der Credit Suisse sind nach anfänglichen Gewinnen mittlerweile deutlich im Minus (-1,22%). Die grössere Schwester UBS notiert noch leicht im Plus (+0,3%).

Das sind die aktuellen Kurse im SMI (Stand: 10.15 Uhr):

Quelle: cash.ch, Stand: 10:15 Uhr.

09:10

Der SMI steht um 09:10 Uhr 0,10 Prozent höher bei 9'640,14 Punkten. Am Vortag hatte der SMI um 0,87 Prozent zugelegt, was nach den heftigen Ausschlägen vom Montag (+1,79%) und Dienstag (-2,43%) beinahe einer Beruhigung gleichgekommen war. Der breite SPI notiert praktisch unverändert bei 11'908 Punkten.

Positiver Ausreisser sind die Credit-Suisse-Aktien mit einem Plus von 1,7 Prozent. Allen Unkenrufen zum Trotz wartete die kleinere der beiden Grossbanken mit einem weitestgehend soliden und über den Analystenschätzungen liegenden Quartalsergebnis auf. Überschattet wird es allerdings von hohen Rückstellungen im Kreditgeschäft, ausserordentlichen Wertberichtigungen sowie von der vorläufigen Einstellung des Aktienrückkaufprogramms. Im Sog der CS legen auch die UBS-Valoren (+1,5) überdurchschnittlich zu.

Klar im Plus sind vorbörslich ausserdem noch LafargeHolcim (+1,7) nach einer Kaufempfehlung durch die HSBC-Analysten.

Auf der anderen Seite geben einzig Sika (-1,3%) klar nach. Hier liegen nach den Zahlen vom Vortag diverse Analysteneinschätzungen vor.

08:45

Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag der Wall Street nach oben gefolgt. Billionenschwere Konjunkturhilfen für die US-Wirtschaft und eine Stabilisierung der Ölpreise beruhigten die Nerven der Anleger.

An der Börse in Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 19.429 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index zog 1,4 Prozent an. Die Geldspritzen der Regierungen und Zentralbanken weltweit könnten nach Ansicht von Strategen die Märkte aus ihrem Tief holen.

08:06

Der SMI steht vorbörslich um 0,1 Prozent bei 9638 Punkte leicht höher. Ausser Sika (-1,3%) stehen sämtliche SMI-Titel im Plus. Grösster Gewinner ist Credit Suisse (+1,12%). Die Grossbank hat mit ihren Zahlen am Morgen die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Der Ölpreis legt den zweiten Tag in Folge zu. Leichtes US-Öl kostet mit 16,11 Dollar je Barrel (159 Liter) 16,9 Prozent mehr als am Mittwoch, Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 14 Prozent auf 23,22 Dollar.

06:30

Die asiatischen Aktienmärkte stiegen am Donnerstag. Die Kombination aus einer Erholung der Rohölpreise von historischen Tiefstständen und dem Versprechen weiterer US-Staatshilfen zur Abfederung der vom Coronavirus betroffenen Wirtschaft beruhigten die Sorgen der Anleger.

Es wird erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus voraussichtlich am Donnerstag ein viertes Coronavirus-Massnahmenpaket auf den Weg bringt, das bereits einstimmig vom Kongress abgesegnet wurde. Damit würde der Rettungsschirm insgesamt fast 3 Billionen Dollar umfassen. Analysten glauben daher, dass nach dem Fall der Kurse der Tiefpunkt erreicht sei.

These are the main moves in markets: -U.S. futures ⬇

-Japan, South Korea stocks trade modestly higher

-Oil ⬆ to $13.97 a barrel

-Gold ⬇

Die Ölpreise steigen, Gold fällt, und die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen sinkt auf 0,61%.

Dennoch habe sich die jüngste Erholung eng auf die grossen Tech-Firmen konzentriert, sagte Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. Shah glaubt jedoch, dass die Marktpositionierung nun dazu führen könnte, die Märkte nach oben zu treiben, unterstützt durch solide politische Impulse auf der ganzen Welt. "Investoren haben sinnvolle Cash-Positionen aufgebaut, die darauf hindeuten, dass das sinnlose Verkaufen ein Ende hat, sondern dass die Anleger genügend Mittel haben, um die Vorteile von attraktiv bewerteten Risikoaktiva zu nutzen."

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 19.266 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1414 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

06:15

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,76 Yen und stagnierte bei 7,0842 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9723 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0808 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0511 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2330 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)