09:45

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,88 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 41,72 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen allerdings deutlich nach oben. Seit Montag hat sich US-Öl mehr als vier Prozent verteuert.

Am Mittwoch war die Notierung für amerikanisches Öl zeitweise bis auf 43,52 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit März, bevor die Corona-Krise und ein Preiskrieg führender Ölstaaten einen drastischen Preissturz ausgelöst hatten. Preistreiber war vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA.

-Shares of Chinese technology firms dropped after Trump's executive order to prohibit transactions related to WeChat stoked tensions

-Yuan to 6.9664 per dollar

-U.S. futures

-Hong Kong, China and Australia stocks

-Oil

-Gold https://t.co/NZWlT5TIsK pic.twitter.com/Q6lIPDETvk — Bloomberg Next China (@next_china) August 7, 2020

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Handelsbeginn leicht schwächer . Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr hielten sich die Anleger in der Regel ja zurück, heisst es von Analysten.

Doch gibt es auch positive Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Anleger ihre Baissepositionen vor dem Wochenende noch glattstellen könnten. Dafür sprächen zum Beispiel die Gerüchte aus Washington. Demnach habe es in der Hängepartie beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets eine Annäherung bei der Anschlussfinanzierung für die staatliche Unterstützung gegeben.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr 0,25 Prozent tiefer bei 10'041 Punkten. Merklich zulegen können unter den Blue Chips lediglich Alcon (+1,2%). Der breite SPI verliert 0,23 Prozent auf 12'460 Zähler.

Richemont (-0,6%) reagieren negativ auf die Kapitalpläne des Luxusgüterherstellers. Der Genfer Konzern plant eine bedingte Kapitalerhöhung und will zudem handelbare Warrants an Aktionäre ausgeben.

Geschenk an die Aktionäre - Richemont beschreitet neue Wege - wird aber noch nicht belohnt. https://t.co/aiBiXGXvd6 pic.twitter.com/MfkzskxaR7 — cash (@cashch) August 7, 2020

Negative Neuigkeiten scheinen an den Dividendentiteln zunächst abzuprallen. So wird der "Bon Roche" nur leicht tiefer gestellt nach der Mitteilung, dass der Pharmakonzern bei einer Brustkrebsstudie ein Ziel nicht erreicht hat. Dabei geht es um eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Tecentriq in Kombination mit Paclitaxel bei Patienten mit metastasierendem dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC).

Bei den mehrheitlich leicht negativ gestellten Midcaps fallen Basilea überraschend negativ auf (-1,5 %). Für das Biopharmaunternehmen steigen die Chancen auf eine weitere Meilensteinzahlung vom Lizenzpartner Pfizer. Der US-Konzern kommt nämlich einer möglichen Zulassung in China für das Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) einen Schritt näher. Die chinesische Gesundheitsbehörde habe den Prüfungsantrag angenommen.

Zudem geht die Kursrally des Penny-Stocks Relief Therapeutics am Freitag weiter. Zum Handelstart gewinnen die Titel des Biotech-Unternehmens knapp 70 Prozent. Relief machte die Woche positive Schlagzeilen mit einem sich in Phase-III befindenen Covid-19-Kandidaten, welches durch Corona ausgelöste Atembeschwerden lindern soll.

+++

08:20

Die wichtigsten Kursziel-Änderungen bei Schweizer Aktien: Belimo: Baader Helvea senkt auf 5850 Franken (vorher 6000) Franken - Reduzieren

Vifor: Goldman Sachs senkt auf 135 (144) Franken - Neutral

Kühne + Nagel: Berenberg erhöht auf 150 (125) Franken - Hold

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird wohl mit leichten Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI gibt laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,1 Prozent nach. Dabei verzeichnen alle Blue Chips moderate Verluste.

Am breiten Markt gewinnen Basilea leicht zu. Für das Biopharmaunternehmen steigen die Chancen auf eine weitere Meilensteinzahlung vom Lizenzpartner Pfizer. Der US-Konzern kommt einer möglichen Zulassung in China für das Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) einen Schritt näher, wie am Morgen verkündet wurde.

+++

07:20

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump belastet die chinesischen Börsen. Vor allem die Technologiewerte fallen stark. Das Technologie-Unternehmen Tencent, welches den Chat-Dienst WeChat vertreibt, verlor zwischenzeitlich über zehn Prozent.

BREAKING: Tencent tumbles as much as 10% after Trump signed an executive order banning U.S. residents from doing business with WeChat's parent company https://t.co/I9zoW1HtWz pic.twitter.com/zk9s1rbKgo — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2020

Der Hang Seng aus Honkong verliert zur Stunde 1,7 Prozent auf 24’497.84 Punkte. Der Shanghai Composite verliert 2 Prozent auf 3’320.71 Punkte.

06:30

Die japanischen Börsen haben am Freitag schwächer tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 0,64 Prozent auf 22.273 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,23 Prozent auf 1546 Zähler. Marktteilnehmer führten das Minus auf enttäuschende Quartalsberichte und Prognosen von Unternehmen zurück. Außerdem hielten sich viele Investoren vor den am Freitag noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zurück, die als wegweisend angesehen werden.

LATEST: Hong Kong and mainland stocks fall after the Trump administration said it would ban U.S. residents from doing any business with China’s Tencent https://t.co/XDQybJDKfV pic.twitter.com/4uf1skX1PC — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2020

+++

05:45

Im Devisenhandel in Fernost verlor der Euro 0,41 Prozent an Wert und lag bei 1,1826 Dollar.

+++

02:00

Die Wall Street hat am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Börsianern zufolge wogen gute Konjunkturdaten schwerer als der zuletzt wieder aufgeflammte Konflikt zwischen den USA und China. Damit konnten die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite ihre jüngste Rekordjagd wieder aufnehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,68 Prozent auf 27 386,98 Punkte vor und näherte sich damit weiter seinem Anfang Juni erreichten Hoch seit dem Corona-Crash bei gut 27 580 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 3349,16 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 zog um 1,27 Prozent auf 11 267,09 Punkte an.

Stocks rose on Thursday, led by tech shares, as traders kept an eye on Washington for clues on a new coronavirus stimulus package and pored over better-than-expected unemployment data.

The Dow climbed 0.68%

The S&P 500 was up 0.64%.

The NASDAQ rose 1%. pic.twitter.com/vqMA97I7Ab — CNBC (@CNBC) August 6, 2020

(cash/AWP/Reuters)