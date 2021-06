08:10

Die Schweizer Börse wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,2 Prozent höher gehandelt. Am Freitag kletterte der SMI um 0,26 Prozent auf 11'841 Punkte. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer bei 11'873 Zählern einen neuen Rekordstand verzeichnet.

Sämtliche SMI-Aktien ausser Holcim (unverändert) notieren höher. Die grössten Zugewinne verzeichnen SGS (+1,2%), die von einem positiven Analysten-Kommentar profitieren.

Am breiten Markt steigen Burckhardt Compression (+1,66 %). Der Kompressoren-Hersteller Burckhardt hat vom Schweizer Unternehmen H2 Energy einen Auftrag für eine Membran-Kompressoreinheit für eine neue Wasserstoffanlage erhalten.

+++

07:50

Spekulationen auf einen Nachfrageboom durch die Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie geben Rohöl erneut Auftrieb. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee steigt um 0,6 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 73,12 Dollar je Barrel.

-U.S. futures ⬆️ -Japan stocks rise -Oil ⬆️ to $71 - Gold ⬇️ -Markets closed in Australia, China and Hong Kong https://t.co/iZprTBkSUC

+++

07:40

Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15'721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet.

Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15'704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15'732 Punkten herangetastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

+++

06:45

Tesla-Chef Elon Musk sorgt mit einer Äußerung auf Twitter erneut für Bewegung bei den Kryptowährungen. Bitcoin legte am Sonntag um 10,5 Prozent auf bis zu 39'775 Dollar zu. Die wichtigste und älteste Cyber-Devise ist damit seit dem Jahrestief von 27.734 Dollar am 4. Januar um über 40 Prozent gestiegen. Die Digitalwährung Ether kletterte um sieben Prozent auf 2.532,77 Dollar. Musk hatte zuvor angekündigt, Bitcoin als Zahlungsmittel unter Bedingungen wieder zu akzeptieren. Der Elektroauto-Pionier hatte mit seinen Äußerungen zu Bitcoin & Co in den vergangenen Wochen bereits größere Auf- und Abwärtsbewegungen ausgelöst.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021