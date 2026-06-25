08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,3 Prozent höher auf 14’155 Punkten indiziert. Bis auf Logitech (-0,9 Prozent) und Amrize (-0,3 Prozent) werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Partners Group, ABB und Lonza werden zwischen 0,9 Prozent und 1,3 Prozent höher gestellt.
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,5 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei ams Osram (+2,2 Prozent), DocMorris (+2,1 Prozent), Inficon (+2,6 Prozent), VAT (+2,6 Prozent) und Stadler Rail (-0,7 Prozent) prognostiziert. Die Halbleiterwerte dürften von den Ergebnissen von Micron Rückenwind erhalten, bei DocMorris scheint die Meldung zum Personalabbau für Schub zu sorgen.
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07:30
Der Dollar durchbrach diese Woche die Marke von 1,14 Dollar gegenüber dem Euro und erreichte am Mittwoch mit 1,1325 Dollar den höchsten Stand seit 13 Monaten, bevor er sich in Asien bei etwa 1,1370 Dollar stabilisierte. Gegenüber dem Yen notierte er bei 161,73 Yen und nähert sich damit dem höchsten Stand seit über vier Jahrzehnten gegenüber der schwächelnden japanischen Währung.
«Die Fed sendet hawkische Signale aus», sagte Moh Siong Sim, Stratege bei OCBC. «Das hat die Erwartungen an Zinserhöhungen bis Ende dieses Jahres gesteigert.»
Anleger, die vor dem US-israelischen Krieg gegen den Iran mit Zinssenkungen in den USA gerechnet hatten, preisen nun eine Zinserhöhung bereits ab Oktober ein. Seit Anfang Mai sind die Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen, die die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegeln, um 27 Basispunkte auf 4,15 Prozent gestiegen, während die Renditen für die deutsche zweijährige Benchmark-Anleihe um 7 Basispunkte auf 2,56 Prozent sanken. Bei der zehnjährigen Laufzeit weitete sich der Renditeabstand zugunsten der USA im gleichen Zeitraum um 20 Basispunkte auf über 150 Basispunkte aus.
«Wir glauben, dass die Bewegung bei den Zinsen und dem Dollar die Erwartungen einer zyklischen und strukturellen Überleistung der US-Wirtschaft widerspiegelt», sagte Steve Englander, Leiter der globalen G10-Währungsforschung bei Standard Chartered in New York. «Ein starkes Produktivitätswachstum, teilweise durch KI angetrieben, sollte höhere Gewinne unterstützen und zu Kapitalzuflüssen führen, die den Dollar stärken.»
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,3 Prozent höher bei 14'135 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,26 Prozent höher bei 14'130 Punkten. Das Intraday-Rekordhoch vom Vortag erreichte der Leitindex bei 14’139 Zählern.
Die Vorzeichen aus den USA sind gemischt. Während der Dow Jones leicht zulegte, gingen die Verkäufe bei den Technologiewerten weiter. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron könnte dies heute ändern. Die Erwartungen der Analysten waren sehr hoch und Micron konnte sie übertreffen. Insbesondere die Prognosen überzeugten. Nach Börsenschluss legten die Papiere deutlich zu, was auch den hiesigen Chipwerten nach ein paar schwachen Tagen wieder neuen Schub verleihen könnte.
Der Blick der Anleger richtet sich vor allem auf den frühen Nachmittag, denn dann werden gleich eine ganze Reihe von wichtigen US-Konjunktur- und Inflationsdaten publiziert. Ganz besonders werden die Märkte auf den PCE-Preisindex schauen, der als einer der wichtigsten Indikatoren für die US-Notenbank Fed gilt. Zudem werden auch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum privaten Konsum und die dritte BIP-Schätzung publiziert. Diese Daten haben durchaus das Potenzial, die Märkte ordentlich durchzuschütteln.
Ansonsten ist die Agenda aus der Schweiz recht dünn. So wird der Hersteller von elektronischen Komponenten Carlo Gavazzi über sein Geschäftsjahr 2025/26 Bericht ablegen. Von Biotechunternehmen Addex sind zudem Q1-Zahlen angekündigt. Von der Makroseite könnte die IWF-Konjunkturprognose für die Schweiz noch auf ein grösseres Interesse stossen. Zudem wird das BFS die Statistik zu den Erwerbseinkommen im Jahr 2025 publizieren.
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05:30
Starke Vorgaben des US-Speicherchipherstellers Micron haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt und Sorgen vor einem Ende des KI-Booms zerstreut. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 3,9 Prozent auf 71.854,88 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,3 Prozent höher bei 4.016,61 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 4.109,94 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 4.974,08 Punkte.
Die überraschend positiven Geschäftsaussichten von Micron sorgten in Japan vor allem bei Technologie- und Halbleiterwerten für kräftige Kursgewinne. Die Aktien des Chip-Testanlagenbauers Advantest sprangen um 11,8 Prozent nach oben, während die Papiere des Ausrüsters Tokyo Electron um 7,9 Prozent zulegten. «Der starke Anstieg des Nikkei ist schlichtweg auf die Micron-Ergebnisse zurückzuführen», sagte Takamasa Ikeda, Portfoliomanager bei GCI Asset Management. Zu den Verlierern zählten jedoch Energiewerte, die unter den sinkenden Ölpreisen litten.
In Südkorea trieben die Micron-Zahlen sowie eigene Börsenpläne die heimischen Chip-Giganten an. SK Hynix kündigte an, durch eine Notierung an einer US-Börse bis zu 29,4 Milliarden Dollar einnehmen zu wollen. Die Aktien des Unternehmens stiegen im frühen Handel um bis zu 11,6 Prozent. Die Papiere des Konkurrenten Samsung Electronics gewannen bis zu 6,2 Prozent, womit der Börsenwert des Konzerns die Marktkapitalisierung von Tesla oder Meta übertraf. Analyst Jeff Kim von KB Securities-Jefferies rechnet damit, dass Samsung dem Beispiel von SK Hynix folgen und ebenfalls in den USA gelistet werden könnte. «Chip-Aktien befinden sich an einem Wendepunkt», erklärte Kim. Eine US-Notierung werde ein starker Katalysator für die Bewertung der südkoreanischen Unternehmen sein.
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04:14
Die Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen in den USA hat den Dollar gestärkt und den japanischen Yen in die Nähe eines 40-Jahres-Tiefs gedrückt. Dies schürt am Markt Spekulationen über mögliche Währungsinterventionen der Regierung in Tokio. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 161,69 Yen und legte leicht auf 6,8080 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8111 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1362 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9215 Franken nach.
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03:25
Die geopolitische Entspannung in der Strasse von Hormus hat die Sorgen vor Angebotsengpässen gelindert und die Ölpreise weiter gedrückt. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,5 Prozent auf 72,60 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,4 Prozent schwächer bei 69,37 Dollar.
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02:15
Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten ihre Kurse letztlich wieder leicht unter Druck. Derweil hatten nachlassende Inflationssorgen den Leitindex Dow Jones Industrial fast auf ein Rekordhoch gehievt. Denn der durch den Iran-Krieg bedingte Ölpreisanstieg hat sich angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen nahezu verflüchtigt.
Für den Dow ging es am Ende um 0,35 Prozent auf 51.848,90 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,10 Prozent auf 7.358,22 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,43 Prozent auf 29.220,06 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln gelitten, die sich im Zuge des KI-Hypes stark entwickelt hatten.
Die Resultate von Micron wurden unmittelbar nach Börsenschluss veröffentlicht. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.
Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.
Die Anteilsscheine von Micron waren am Dienstag um gut 13 Prozent abgesackt. Am Mittwoch schwankten sie stark und gaben letztlich leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs etwa verdreieinhalbfacht. Nach Börsenschluss nun überraschte Micron insbesondere mit seiner Umsatzprognose positiv, was die Aktien in einer ersten nachbörslichen Reaktion um gut zehn Prozent in die Höhe schnellen liess.
Im regulären Handel waren zuvor auch Anteilsscheine anderer Halbleiterhersteller unter Druck geraten. So fielen Qualcomm um 3,3 Prozent und NXP Semiconductors um 1,9 Prozent.
Die Papiere von Cerebras Systems waren im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang Mitte Mai abgesackt und verloren am Ende 19,5 Prozent. Der Hersteller von Chips für KI-Anwendungen hatte mit seiner Jahresumsatzprognose enttäuscht. Wie andere Wettbewerber auch sieht sich Cerebras ebenfalls mit hohen Erwartungen der Anleger konfrontiert, die sich an das rasante Erlöswachstum und die beträchtlichen Erträge gewöhnt haben, die mit dem weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren einhergehen.
Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben zwar um mehr als ein Prozent auf 154,54 US-Dollar nach. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns aber stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschliessend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert.
Ausserhalb des Technologiesektors sprangen die Aktien von Wendy's um gut ein Viertel hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler Gamestop .
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)