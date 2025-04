Zu Beginn der neuen Woche stehen die Zeichen an den Aktienmärkten weiter auf Sturm - auch in der Schweiz. Seit Donald Trump am Mittwochabend den grossen «Zoll-Hammer» ausgepackt hat, kennen die internationalen Aktienmärkte nur noch die Richtung stark nach unten. Und daran dürfte sich zunächst wohl auch nichts ändern, heisst es am Markt. Dabei hatte der hiesige Aktienmarkt in der vergangenen Woche mit einem Minus von über neun Prozent die schlimmste Woche seit dem von Corona-Crash im März 2020 erlebt. Alleine am Freitag summierten sich die Verluste auf über 5 Prozent. Und nach diesem schwarzen Freitag könnte es zu einem noch schwärzeren Montag kommen, heisst es am Markt.