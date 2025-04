Die asiatischen Märkte haben am Montag einen rauen Start in den Börsentag erlebt. Die Börsen verbuchten massive Verluste. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street und dem Absturz der US-Futures stürzte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio um 6,5 Prozent auf 31'591,84 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix notierte 6,5 Prozent niedriger bei 2'319,64 Zählern. Die Börse Shanghai büsste 5,4 Prozent ein und rutschte auf 3'160,52 Stellen ab. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 5,3 Prozent auf 3'656,64 Punkte.