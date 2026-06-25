Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben zwar um mehr als ein Prozent auf 154,54 US-Dollar nach. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns aber stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschliessend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert.