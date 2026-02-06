Amazon übertrifft bei den geplanten Investitionen sogar seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen und will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (etwa 170 Mrd Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Laut Amazon-Chef Andy Jassy soll der Grossteil des Geldes in den Ausbau von KI-Infrastruktur gehen. Er rechnet auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Den Investoren geht das offensichtlich nicht zügig genug. Allerdings hatte der Tech-Riese bereits in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Gewinne geopfert, um Geld in den Geschäftsausbau zustecken, was ihm dann langfristig zugutekam. Der Amazon-Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um gut acht Prozent auf 204 Dollar.