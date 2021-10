07:35

Der Euro hat am Dienstag an die Kursgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen legt die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1655 Dollar zu und wird damit etwa einen halben Cent höher gehandelt als am Vorabend. Aktuell notiert der Euro bei 1,1649.

Auch zum Schweizer Franken zieht der Euro über Nacht an und steht derzeit bei 1,0730 Franken nach 1,0718 am Vorabend. Der Dollar dagegen schwächt sich zum Franken auf 0,9211 von 0,9232 Franken etwas ab.

Eine freundliche Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten sorgte für mehr Risikofreude bei den Investoren, was die Weltreservewährung Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Darüber hinaus wurde die US-Währung weiter von enttäuschenden Konjunkturdaten belastet. Am Montag war bekannt geworden, dass die Produktion in den amerikanischen Industrieunternehmen im September überraschend gesunken war.

+++

07:20

In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer unter anderem auf Netflix. Die Zahlen der Online-Videothek prägten die Stimmung für die Technologiebranche in der laufenden Woche und die Erwartungen für die Ergebnisse der IT-Firma IBM oder des Chip-Herstellers Intel, die in den kommenden Tagen folgen. In Deutschland öffnete die Deutsche Börse ihre Bücher. "Insgesamt ist die Berichtssaison gerade eine willkommene Abwechslung vom Thema Inflation, das dadurch zumindest ein wenig in den Hintergrund zu rücken scheint", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

European markets head for positive open following global gains https://t.co/3Az8JEBvmy — CNBC (@CNBC) October 19, 2021

+++

07:15

Am Kryptowährungsmarkt fiebern Investoren dem Handelsstart des ersten börsennotierten US-Fonds (ETF) für Bitcoin entgegen. Sofern die Börsenaufsicht SEC nicht in letzter Minute einschreitet, kann der ProShares Bitcoin Strategy ETF mit Eröffnung der Wall Street gehandelt werden. Die weltgrösste Kryptowährung gewinnt 0,7 Prozent auf 62'433 Dollar.

+++

06:30

Die Schweizer Börse zeigt sich vorbörslich ohne klare Richtung. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank praktisch unverändert (+0,04 Prozent). Der Schweizer Leitindex schloss am Montag mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 11'968 Zählern.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 29'211 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,3 Prozent und liegt bei 2025 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,9 Prozent.

Die Sorgen der chinesischen Märkte über die Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft traten nach den schwachen Konjunkturdaten vom Vortag in den Hintergrund. "Die asiatischen Märkte folgten im Allgemeinen der Wall Street und setzten ihren Aufschwung fort - nur die Sorgen um das Wachstum der chinesischen Wirtschaft beeinträchtigten die Performance dieses Marktes", sagte Edison Pun, Senior Market Analyst bei Saxo Markets.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 114,12 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,4106 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9212 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1645 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0730 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3764 Dollar.

+++

Börse - Megatrend Genomics: Diese Aktien muss man kennen https://t.co/wsz6ZuQqXB pic.twitter.com/peRHrml8ka — cash (@cashch) October 18, 2021

+++

00:00

Der Dow Jones hatte am Montag nur kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft und schloss 0,1 Prozent tiefer bei 35'258,61 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer noch ein Plus von 1,6 Prozent erzielt.

Zum neuen Wochenbeginn waren zwar durchwachsene Signale aus Asien gekommen, die im frühen Handel noch auf die Stimmung gedrückt hatten. So verlor der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal deutlich an Fahrt: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs nur noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich und damit etwas weniger als von Experten im Schnitt erwartet.

Allerdings hatten die Anleger schon in der Vorwoche nach einem zwischenzeitlichen Kursrutsch wieder zugegriffen. Dabei hatte sich der Dow binnen drei Handelstagen um dreieinhalb Prozent erholt, was Börsianer als Zeichen der Stärke sehen. Sogar das Rekordhoch von 35'631 Zählern ist wieder in Reichweite.

Ex-Pimco-Chef - Mohamed El-Erian warnt: «Zeit, in der alles nach oben geht, könnte zu Ende gehen» https://t.co/HQSNQZBAOi pic.twitter.com/KmArf2Z4CS — cash (@cashch) October 18, 2021

Am Montag nun konzentrierten sich die Anleger wieder auf die Faktoren, die in der vergangenen Woche eine Erholungsrally ausgelöst hatten. Dazu zählen der gute Start in die Berichtssaison der Unternehmen und robuste US-Konjunkturdaten.

Der S&P 500 legte am Montag um 0,3 Prozent auf 4486,46 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,0 Prozent auf 15'300,89 Punkte nach oben.

Die Papiere von Walt Disney büssten derweil am Dow-Ende rund drei Prozent ein. Analyst Kannan Venkateshwar von der Barclays-Bank sorgte sich in einer Studie um das Wachstum des Streaming-Geschäfts Disney+.

Unter den Technologiewerten bauten die Anteilsscheine von Tesla ihre jüngste Gewinnserie aus und stiegen um mehr als drei Prozent. Seit ihrem Mai-Tief haben sie bereits mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Erst jüngst hatten überraschend starke Auslieferungszahlen des Elektroautobauers dem Kurs frischen Schwung verliehen. Zudem setzten die Anleger Börsianern zufolge wohl darauf, dass Tesla die Halbleiter-Knappheit in der Branche besser wegstecken kann als die Wettbewerber.

Die Aktionäre von Apple freuten sich über ein Plus von gut einem Prozent. Der Computerkonzern hatte zwei neue Hochleistungs-Chipsysteme angekündigt, mit denen er seine Abkehr von Intel-Prozessoren beschleunigen will.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)