08:20

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien: LafargeHolcim: UBS erhöht Kursziel von 44 auf 47 Franken, "Buy" Sika: Jefferies erhöht Kursziel von 244,1 auf 251 Franken, "Buy"

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,23 Prozent tiefer geschätzt. Einzig die Genussscheine von Roche stehen wegen einer Medikamenten-Erfolgsmeldung mit 0,1 Prozent im Plus.

Der breite Markt steht 0,28 Prozent tiefer. Auch hier steht einzig ein Titel im Plus. Die Aktien von Sunrise werden vorbörslich 0,2 Prozent höhergestellt. Das Zürcher Handelsgericht lehnt das Gesuch um eine einstweilige Verfügung von Salt ab.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen in einem zunächst ruhigen Umfeld leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 39,94 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht auf 37,24 Dollar.

Der Rohölmarkt wurde in den vergangenen Tagen stark durch die allgemeine Stimmung an den internationalen Finanzmärkten beeinflusst. Belastung kam vor allem seitens der Technologiewerte am US-Aktienmarkt, die zeitweise massiv unter Druck standen. Dies hat die allgemeine Marktstimmung und damit auch die Kauflaune am Ölmarkt erheblich beeinträchtigt. Rohöl ist eine riskantere Anlageklasse, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewegt.

-Japan, Hong Kong stocks ⬆️

-South Korea, Australia stocks ⬇️

-Indonesia shares are down more than 8% this week after renewed lockdown measures in Jakarta

-Gold ⬇️

-Oil trades near $37 a barrelhttps://t.co/AmWROG3exB pic.twitter.com/sAsjiuEJ4A — Bloomberg (@business) September 11, 2020

+++

07:40

Der Euro notiert am Freitag stabil über der Marke von 1,18 Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1833 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro ebenfalls wenig verändert auf 1,0770 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9100 Franken.

Am Donnerstag hatte der Euro zeitweise kräftig zugelegt zum Dollar, konnte die Gewinne aber nicht halten. Auslöser der Bewegung war die Debatte, ob der zuletzt stärkere Euro der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise schade. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte das Thema nach der Zinssitzung der Notenbank zwar angesprochen, auf eine starke verbale Intervention jedoch verzichtet.

+++

07:15

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten leichten Verlusten starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Aktienleitindex knapp im Minus bei 13'208,89 Punkten geschlossen.

Der Streit um das britische Binnenmarktgesetz, mit dem Teile des Brexit-Abkommens ausgehebelt werden sollen, bereite Anlegern weiterhin Sorge, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Eigentlich müssten die Gräben so kurz vor dem Ende der Übergangsphase jetzt in hohem Tempo zugeschüttet werden." Stattdessen wachse die Gefahr eines "No Deal"-Brexit. Ein Krisentreffen brachte EU-Diplomaten zufolge am Donnerstag keine Annäherung. Ohne eine Einigung bis zum Jahresende droht ein ungeordneter Ausstieg Grossbritanniens aus der EU, der Experten zufolge die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals belasten würde.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 23'304 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1633 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte nahezu unverändert bei 558 Punkten.

Chinese stocks fall as global equities head for their first back-to-back weekly declines since March https://t.co/zONNJuT4Rs pic.twitter.com/epNpaf3bfp — Bloomberg Next China (@next_china) September 11, 2020

An der New Yorker Wall Street hatten die grossen Technologie-Aktien ihre freundliche Kurstendenz des Vortages nicht durchhalten können. Händler verwiesen ausserdem auf das Scheitern eines Gesetzesvorschlages der Republikaner für Corona-Hilfen im US-Senat. "Der Bedarf für mehr staatliche Hilfen scheint offensichtlich, aber die Chancen auf schnelle Hilfen haben sich deutlich vermindert", sagte Devisenstratege Rodrigo Catril von der National Australia Bank.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel lag der Dollar kaum verändert bei 106,13 Yen. Der Euro notierte ebenfalls stabil bei 1,1830 Dollar und 1,0766 Franken. Das Pfund Sterling schwächte sich etwas ab auf 1,2814 Dollar.

+++

00:00

Eine deutliche Vortagserholung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag als kurzer Zwischenakt in der jüngsten Korrektur erwiesen. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 waren zwar höher in den Tag gestartet, dann aber beide klar ins Minus abgerutscht.

Der Dow verlor am Ende 1,5 Prozent auf 27'534,58 Punkte. Am Markt hiess es, dass am Gesamtmarkt eine erneute Verkaufswelle bei den zuletzt schwankungsreichen Technologiewerten die Richtung vorgab. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 büsste sogar 2,1 Prozent auf 11'154,12 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,8 Prozent auf 3339,19 Zähler.

Laut Aktienstratege Mike Suter von der Credit Suisse bleiben die Technologiewerte zwar ein interessantes Langfrist-Investment mit strukturellen Wachstumstreibern. Nach bislang starkem Lauf in diesem Jahr und anspruchsvoll gewordenen Bewertungen sah er am Donnerstag aber das Risiko, dass die Schwäche noch nicht zu Ende sein könnte.

Weitere Themen des Tages - wenn auch keine grossen Kurstreiber - waren stabile wöchentliche Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinsentscheid. Nach Einschätzung der BayernLB haben die neuen Projektionen und Kommentare der Währungshüter aus der Eurozone keine weiteren Lockerungsfantasien geschürt.

Die Aktien grosser Tech-Unternehmen wie etwa Microsoft oder Apple kamen wieder merklich zurück, nachdem die Anleger am Vortag vorübergehend wieder zugegriffen hatten. Anfangs noch im Plus gestartet, ging es für die beiden Dow-Werte am Ende um 2,8 und 3,3 Prozent bergab. Sie waren damit im Leitindex die grössten Verlierer. Mit den Aktien von McDonald's hatte er nur einen Gewinner aufzubieten.

Auch die Amazon -Papiere rutschten letztlich deutlich um 2,9 Prozent ab. Sie standen auch wegen eines möglichen Zukaufs im Blick. Kreisen zufolge bietet der indische Milliardär Mukesh Ambani dem Online-Händler Anteile an seiner Einzelhandelssparte Reliance an. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, Amazon habe Interesse bekundet, aber noch nicht endgültig über die Grösse seines Investments entschieden.

Paul Meeks, who’s known for running the world’s largest tech fund during the dot-com boom, believes tech stocks are too expensive right now https://t.co/LmJ6PJMiuA (via @StephLandsman) — Trading Nation (@TradingNation) September 11, 2020

Zu den positiven Ausnahmen im Nasdaq 100 zählten die Tesla -Aktien mit einem Anstieg um 1,4 Prozent. Anders als am Dienstag, als Anleger im Bereich der Elektroantriebe kurzzeitig umsattelten auf die Nikola-Anteile, setzte sich hier die Kurserholung fort. Bei Nikola hingegen sacken die Kurse wieder ab, am Donnerstag fielen die Papiere des Herstellers von elektrischen Nutzfahrzeugen um 11,3 Prozent. Am Markt gab es Spekulationen über einsetzende Short-Attacken.

In der Nutzfahrzeugbranche zog dagegen die Aktie von Navistar deutlich um fast 14 Prozent an, nachdem die VW-Tochter Traton ihr Angebot für weitere Anteile an dem US-Truckhersteller erhöhte. 43 US-Dollar pro Aktie werden den Anlegern jetzt geboten statt der im Januar verkündeten 35 Dollar. Mit 40,78 Dollar blieb der Kurs aber ein gutes Stück unter dem erhöhten Preis.

Am breiteren Markt hatten die Anleger ferner die Zahlen von GameStop zu verdauen. Die auch in Deutschland vertretene Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware hatte im zweiten Quartal schlechter abgeschnitten als von Analysten erwartet. In der Folge sackten die Aktien um 15 Prozent ab.

