05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 20'026 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1451 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

China’s Vice Premier Liu He agreed with U.S. officials Robert Lighthizer and Steven Mnuchin to create favorable conditions to implement phase one trade deal, Xinhua reports https://t.co/bGJengTwnY

