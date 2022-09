06:20

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien: Flughafen Zürich: Barclays mit Kursziel 170 Franken, senkt Rating von "Overweight" auf "Equal Weight"

Barclays mit Kursziel 170 Franken, senkt Rating von "Overweight" auf "Equal Weight" Medacta: UBS senkt Kursziel von 117 auf 115 Franken, "Buy"

+++

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,07 Prozent höher.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt bleibt hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,03 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 109 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'617,01 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 0,8 Prozent auf 19,63 Punkte gesunken.

Die neue Börsenwoche hat auch in den USA positiv begonnen. Der Endspurt bescherte den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial klar im Plus.

Laut der Mehrheit der Börsenexperten ist eine US-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte bereits vollständig eingepreist. Einzelne Stimmen rechneten indes nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der Vorwoche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege allerdings nur bei rund 25 Prozent, schrieben Marktbeobachter der Schweizer Grossbank Credit Suisse.

Hierzulande folgt bekanntlich am Donnerstag die SNB mit ihrem Zinsentscheid. Daneben zeichnet sich aber auch am Dienstag eine eher dünne Nachrichtenlage ab. Konjunkturseitig werden immerhin die neusten Prognose- Zahlen des Secos sowie Informationen zum Aussenhandel publiziert.

+++

Kassenobligationen - Zinsen steigen, ausser auf dem Sparkonto - Eine althergebrachte Alternative wird deshalb interessant https://t.co/8uZK3bd2lu pic.twitter.com/YeC6fzrbFK — cash (@cashch) September 19, 2022

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 27'673 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,4 Prozent und liegt bei 1947 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Sie folgten damit den Entwicklungen der letzten Stunde an der New Yorker Börse. Mehr noch als der Ukraine-Krieg oder die Unternehmensgewinne bestimmen die Maßnahmen der US-Notenbank die Stimmung am Aktienmarkt. Die Händler erwarten eine kräftige Zinserhöhung der Federal Reserve und versuchen, sich auf ein steigendes Zinsumfeld einzustellen.

Es wird erwartet, dass die meisten Zentralbanken in dieser Woche die Zinsen um 50 oder 75 Basispunkte erhöhen werden. Eine Ausnahme ist China: Die chinesische Zentralbank beließ ihren Schlüsselsatz für einjährige Kredite am Dienstagmorgen bei 3,65 Prozent und für fünfjährige Kredite bei 4,30 Prozent. Die andere Ausnahme ist die japanische Zentralbank, die ebenfalls in dieser Woche zusammentritt und trotz eines drastischen Rückgangs des Yen keine Anzeichen für eine Abkehr von ihrer ultralockeren Zinskurvenpolitik erkennen lässt.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 143,22 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0086 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9647 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0023 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9672 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,1419 Dollar.

+++

+++

00:00

Ein Endspurt hat den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne beschert. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent im Plus bei 31'019,68 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 3899,89 Punkte zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,8 Prozent fester mit 11'953,28 Zählern aus dem Handel.

Laut Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement beim Hamburger Fixed-Income-Spezialisten Nordix, ist eine US-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte bereits vollständig eingepreist, was auch seiner Erwartung entspricht. Einzelne Stimmen rechneten indes nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der Vorwoche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt, so der Experte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege allerdings nur bei rund 25 Prozent, ergänzten Marktbeobachter der Schweizer Bank Credit Suisse.

Schwache Daten vom US-Häusermarkt hatten derweil keinen Kurseinfluss. Dort trübte sich die Stimmung im September stärker als erwartet ein, wie der NAHB-Hausmarktindex zeigte. Es ist der mittlerweile neunte Rückgang in Folge und bedeutet die längste Serie seit dem Jahr 1985. Der Indikator erreichte zudem den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es am US-Aktienmarkt nur wenige. Die Anteilseigner der Kyptobörse Coinbase mussten angesichts der unter Druck stehenden Kryptowährungen einen weiteren Kursrückgang um fünfeinhalb Prozent verkraften. Dass Bitcoin & Co sich mit dem Gesamtmarkt zuletzt wieder etwas berappelten, beeindruckte die Anleger nicht.

Für die Anteilsscheine der Coronaimpfstoff-Hersteller Moderna und Biontech ging es um mehr als sieben beziehungsweise rund achteinhalb Prozent bergab - Moderna war damit Schlusslicht im Nasdaq 100. Laut Aussagen von US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview "ist die Pandemie vorbei", auch wenn es noch immer ein Problem mit der Krankheit gebe.

Ebenfalls im Fokus standen nach guten Jahreszahlen die Papiere von Autozone . Der Händler von Kfz-Ersatzteilen verdiente unter dem Strich mehr als ein Jahr zuvor. Die Papiere verloren dennoch über drei Prozent.

Die Aktien von Wix.com sprangen indes um fast 16 Prozent hoch. Börsianer verwiesen auf einen vor dem Wochenende veröffentlichten Pressebericht, wonach sich der Anbieter von Website-Baukästen mit dem Hedgefonds Starboard Value LP einen erfahrenen Investor an Bord geholt hat. Starboard steigt demnach mit einer Beteiligung von neun Prozent ein.

+++

+++

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)