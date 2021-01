07:30

Bitcoin hat einen rasanten Anstieg am Wochenende hinter sich. Die Kryptowährung verteuerte sich allein am Wochenende um bis zu 20 Prozent und stieg bis auf 34'800 Dollar. Derzeit kostet ein Bitcoin 33'330 Dollar.

Der jüngste Höhenflug des Bitcoin ist atemberaubend. Gestartet zu Jahresbeginn 2020 mit etwa 8000 Dollar, fiel der Kurs während der ersten Corona-Welle im Frühjahr zunächst auf weniger als 4000 Dollar. Danach begann ein langsamer Anstieg, der sich im Herbst stark beschleunigte. Seit Ende September kletterte der Kurs um mehr als 23 000 Dollar oder rund 220 Prozent.

Kryptowährung - Bitcoin-Rally findet kein Ende - Kurs kratzt an Marke von 35'000 Dollar https://t.co/oVKWgx9nWc pic.twitter.com/N0VQg8Jka5 — cash (@cashch) January 3, 2021

Der SMI wird laut Daten der IG Bank zwei Stunden vor Handelseröffnung rund 0,21 Prozent tiefer gehandelt.

Die Börse in Tokio hat sich zum Jahresauftakt zunächst schwächer gezeigt. Experten verwiesen auf eine Ankündigung von Ministerpräsident Yoshihide Suga, wegen der Coronavirus-Pandemie in Tokio und umgebenden Präfekturen die Ausrufung des Notstandes zu prüfen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt am Montag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 27'276 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,7 Prozent bei 1793 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnnt hingegen 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegt sich kaum.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 103,00 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,4931 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8832 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,9 Prozent auf 1,2250 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0824 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3688 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)