06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,23 Prozent höher. Am Dienstag stieg der Leitindex um 0,54 Prozent auf 11'945.69 Punkte.

+++

06:10

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Mit Spannung wurde wie zuvor in Europa und an der Wall Street der Zinsentscheid der US-Notenbank im weiteren Tagesverlauf erwartet.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.024 Punkten. Zwischenzeitlich fiel er um ein Prozent auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1895 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

China’s equity benchmark is on the cusp of a technical bear market, having dropped more than 19% from a Feb. 10 peak https://t.co/SkJaLCXDHx pic.twitter.com/QN3PLOvQwB — Bloomberg Next China (@next_china) January 26, 2022

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,85 Yen und stagnierte bei 6,3230 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9173 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1306 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0373 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3506 Dollar.

+++

00:30

Nach der Vorlage der Microsoft-Geschäftszahlen zeigen sich die Aktien von Unternehmen aus dem Technologie-Sektor und verwandten Sparten im nachbörslichen US-Handel deutlich schwächer. Die Titel der Google-Mutter Alphabet, von Apple, Amazon und Tesla liegen alle zunächst mehr als ein Prozent im Minus. Microsofts Cloud-Sparte hat die Wachstumserwartungen der Analysten nicht erfüllt.

+++

22:30

Auch am Dienstag ist der Handel an den US-Börsen von nervösen Schwankungen geprägt gewesen. Wie schon am Vortag startete der Handel mit einer Flucht der Anleger aus dem Risiko. Einen frühen Abschlag von mehr als zwei Prozent holte der Dow Jones Industrial gestützt auf gut aufgenommene Quartalszahlen einiger Indexmitglieder zeitweise wieder auf. Zum Schluss allerdings stand mit 34 297,73 Punkten wieder ein dünnes Minus von 0,19 Prozent auf der Kurstafel.

Am breiten Markt und unter den Technologiewerten machte sich die seit Tagen schon spürbare Nervosität der Anleger vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiter stark bemerkbar. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,22 Prozent auf 4356,45 Zähler. Angeschlagen bleibt aber vor allem der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,48 Prozent auf 14 149,12 Zähler absackte.

Börsianern zufolge ist es die grosse Frage, wie die Notenbank Fed künftig den Spagat schafft, die hohe Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die Finanzmärkte vor einer Schieflage zu bewahren. Die Strategen von Goldman Sachs warnen inzwischen vor der Gefahr eines zinsbedingten Wachstumsschocks. Besonders für stärker verschuldete Unternehmen aus der Technologiebranche wird die Perspektive anziehender Zinsen schon länger als Problem angesehen.

The Dow closed lower Tuesday, but well off its session lows in another rollercoaster session that comes as the Fed is preparing investors for tighter monetary policy. The Dow fell 0.20%.

The S&P 500 dipped 1.22%.

The Nasdaq tumbled 2.28%. https://t.co/SrrfBGdXLo pic.twitter.com/7TOfP9KGq4 — CNBC (@CNBC) January 25, 2022

Im Dow ging es an der Indexspitze für die Titel von American Express um fast neun Prozent nach oben. Der Kreditkartenkonzern überzeugte im vierten Quartal mit einem kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung, der laut den Experten von Evercore ISI die Erwartungen übertraf.

Aber auch die Papiere von IBM schlossen nach guten Zahlen komfortabel mit 5,7 Prozent in der Gewinnzone. Dem IT-Konzern hatte eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services das grösste Umsatzplus seit Jahren beschert. Analyst Mirko Maier von der LBBW sah die Zahlen auch hier über den Erwartungen.

Überzeugendes hatte auch der Konsumgüter- und Pharmakonzern Johnson & Johnson mit einem Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Jahr zu berichten. Analyst Matt Miksic von Credit Suisse lobte hier aber vor allem den Ausblick auf das Jahr 2022, der über den Erwartungen liege. Die Titel gewannen 2,9 Prozent.

Gefragt waren auch Ölwerte im Schlepptau wieder anziehender Ölpreise. Chevron mischten sich im Dow mit einem Anstieg um 4,3 Prozent unter die grössten Gewinner. Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank wertete eine Korrektur, die am Vortag stattfand, nicht als Zeichen einer Trendwende.

An der erneut abrutschenden Nasdaq-Börse bleiben die Netflix -Aktien ein Sinnbild für die jüngste Schwäche der dort konzentrierten Technologiewerte. Am Dienstag sackten sie um 5,4 Prozent auf gut 366 Dollar ab, blieben damit aber innerhalb der ausgeprägten Schwankungsspanne vom Vortag. Da waren sie erstmals seit der Frühphase der Corona-Pandemie wieder nahe der Marke von 350 Dollar gehandelt worden.

Die Aktien von Nvidia prägten derweil mit einem Abschlag von 4,5 Prozent das Bild im weiterhin schwachen Chipsektor. Der Grafikkarten-Spezialist rechnet Insidern zufolge wegen zu hoher regulatorischer Hürden nicht mehr mit der Übernahme des Chip-Designers Arm. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research betonte, das Geschäft wäre ein tolle Sache gewesen.

Am breiten Markt gerieten die Papiere des Mischkonzerns General Electric deutlich mit sechs Prozent unter Druck. Die Zahlen vergraulten einmal mehr die Anleger, der Kurs näherte sich dem Zwischentief vor Weihnachten. Eine enttäuschende Umsatzentwicklung wurde am Markt als Rückschlag gewertet, was die Neuausrichtung unter Konzernchef Larry Culp betrifft.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)